Suomen maajoukkuepuolustajan Tuija Hyyrysen edustama Juventus varmisti lauantaina jalkapallon naisten Italian mestaruuden.

Kärkiseuroilla on naisten Serie A:n kautta jäljellä yksi ottelukierros, mutta muut eivät voi enää saada Juventusta kiinni. Juventuksen ero kakkossijansa varmistaneeseen AS Romaan on viisi pistettä.

Juventuksen mestaruus varmistui lauantaina, kun joukkue voitti kotonaan Sassuolon 3–1. Juventus on hallinnut viime vuodet naisten Serie A:ta, sillä mestaruus on sille viides peräkkäinen. Myös Hyyryselle, 34, mestaruus on viides peräkkäinen Juventuksen paidassa.

Hyyrynen on kuulunut tällä kaudella joukkueensa runkopelaajiin. Torinolaisjoukkueen kausi on ollut komea, sillä joukkue on voittanut 21 ottelustaan 18, pelannut kahdesti tasan ja hävinnyt vain kerran.