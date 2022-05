ManU menetti mahdollisuuden ensi kauden Mestarien liigaan hävittyään Brightonille lukemin 0–4.

Cristiano Ronaldo on tehnyt tällä kaudella 18 maalia Valioliigassa.

Manchester Unitedin surkea kausi sai uuden pohjakosketuksen, kun joukkue kärsi Brightonin vieraana 0–4-tappion ja menetti mahdollisuutensa ensi kauden Mestarien liigaan.

Joukkueen tähtipelaaja Cristiano Ronaldo oli muun joukkueen tapaan vaisu, mutta erityisesti huomiota on herättänyt miehen käytös Brightonin kolmannen maalin jälkeen.

Pascal Gross teki isäntien kolmannen maalin 57. minuutilla, ja edellisestä osumasta ehti kulua vain kahdeksan minuuttia.

Sky Sportsin julkaisemalla videolla näkyy, miten Ronaldo katseli ympärilleen ja naureskeli hieman epäuskoisen näköisenä päätään puistellen.

Sky Sportsin asiantuntija Dion Dublin pohti, mille Ronaldo oikein nauroi.

”Nauraako hän joukkuetovereilleen vai tilanteelle?

”Olenko Manchester Unitedissa vai jossain muualla? Tuo tiivisti tämän päivän Manchester Unitedin.”

Oikeastaan Ronaldon epäuskoinen nauru tiivisti seuran koko kauden.

Joukkue on kerännyt 37 ottelussa vain 58 pistettä. Kun yksi ottelu on jäljellä, voi ManU päästä 61 pisteeseen, kun sen edellinen heikoin saldo Valioliigassa on kaudella 2013–14 saalistama 64 pistettä.

Maaliero on 57–56, ja enemmän päästettyjä maaleja on vain neljällä seuralla koko Valioliigassa.

ManU on lauantain jälkeen sarjassa kuudentena, mikä oikeuttaisi vielä Eurooppa-liigaan ensi kaudeksi. Kaksi ottelua vähemmän pelannut West Ham on kuitenkin paremmalla maalierolla kuuden pisteen päässä takana, joten Eurooppa-liigakin voi jäädä haaveeksi.