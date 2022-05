Alvarezin tappio tuli raskaassa keskisarjassa Dmitri Bivolille.

Meksikolainen Saul ”Canelo” Álvarez on nyrkkeilyn suurimpia tähtiä. 31-vuotias iskijä hallinnut nyrkkeilyn ylempää keskisarjaa viime vuodet ja hän on sarjan kiistaton mestari. Varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa hän kuitenkin koki tappion sarjaa ylempänä.

Venäjän Dmitri Bivol voitti Las Vegasissa käydyn raskaan keskisarjan ottelun kaikkien tuomareiden papereissa lukemin 115–113.

Bivol, 31, on voittanut kaikki 20 ammattilaisotteluaan, joista 11 tyrmäyksellä. Álvarezille tappio oli puolestaan vasta uran toinen. Edellinen tuli Floyd Mayweatherille vuonna 2013.

Álvarezin uran saldo on nyt 57 voittoa, kaksi ratkaisematonta ja kaksi tappiota. Hän on tappiosta huolimatta edelleen ylemmän keskisarjan kiistaton mestari.

”Tämä on vain hyväksyttävä, tämä on nyrkkeilyä. Hän (Bivol) on suuri mestari. Hävisin tänään ja hän voitti”, Álvarez totesi ottelun jälkeen

Hän ilmaisi halunsa uusintaotteluun.

”Tietenkin haluan. Tämä ei pääty näin.”

Uusintaottelu sopi myös Bivolille.

”Olen valmis uusintaotteluun, haluan vain, että minua kunnioitetaan mestarina nyt.”