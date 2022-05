Kuljettajat tyrmäävät Miamin F1-radan: ”Se on vitsi”

Radan päällyste saa kovaa kritiikkiä.

Formula 1 -kauden viides osakilpailu ajetaan tänään sunnuntaina Miamissa radalla, joka saa runsaasti kritiikkiä kuljettajilta.

Miami Dolphinsin NFL-joukkueen kotistadionin ympäristöön rakennettu väliaikainen rata on ollut otsikoissa viime viikkoina erityisesti keinotekoisen ”sataman” ansiosta, mutta nyt kritiikki kohdistuu erityisesti radan pintaan.

Harjoituksissa nähtiin muutamia ulosajoja ja useita liukasteluja paikoitellen erittäin kapealla radalla. Rata on kuljettajille täysin uusi, mutta sen lisäksi ulosajoihin on vaikuttanut radan liukkaan oloinen pinta.

Red Bullin Sergio Perez oli suorapuheisin, kun Autosport pyysi mielipidettä Miamin radasta ja siitä, nähdäänkö sunnuntain kilpailussa ohituksia.

”Radan päällyste on vitsi”, Perez vastasi.

Perezin lisäksi muun muassa Alpinen Fernando Alonso sekä McLarenin Lando Norris ja Daniel Ricciardo kritisoivat radan päällystettä.

”On todella vaikeaa poiketa ajolinjalta. Päällyste ei ole F1-standardien mukainen”, Alonso kommentoi.

”Tämän täytyy muuttua ensi vuodeksi.”

Ricciardo allekirjoitti Alonson näkemyksen.

”Jos ei pysy sillä yhdellä ajolinjalla, ei käytännössä ole enää radalla”, hän totesi.

”Ajolinjalla pito on ihan ok, mutta sen ulkopuolella pito on aivan kamala”, Norris lisäsi.

Kilpailu käynnistyy kello 22.30 Suomen aikaa. Alfa Romeon Valtteri Bottas lähtee kisaan viidennestä ruudusta.