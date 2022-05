Pohjanpalo teki kauden 16. maalinsa sunnuntaina.

Joel Pohjanpalo on vahvassa vireessä.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ja Turkin liigan Rizesporin hyökkääjä Joel Pohjanpalo tuli sunnuntaina jälleen vaihdosta kentälle ja iski maalin.

Pohjanpalon edustama Rizespor haki vierasvoiton Yeni Malatyasporista maalein 3–1. Pohjanpalo viimeisteli joukkueensa kolmannen maalin 64. minuutilla.

Maali oli Pohjanpalolle, 27, jo kauden kuudestoista. Lukemalla hän jakaa Turkin liigan maalipörssin kärkipaikan Kasımpaşan Umut Bozikin kanssa.

Pohjanpalo pelaa Rizesporissa lainasopimuksella Bundesliigan Leverkusenista.

Rizespor on Turkin superliigassa sijalla 17. Kun kaksi ottelukierrosta on jäljellä, joukkueen putoaminen pääsarjasta on jo varmistunut.