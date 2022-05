Artturi Verho toi Suomen ensimmäisen pyörätuolimitalin.

Suomalaiset fitness-urheilijat rohmusivat roppakaupalla mitaleita lajin Euroopan mestaruuskisoissa Espanjassa.

Kolmipäiväisissä kisoissa Santa Susannassa suomalaiset voittivat seitsemän Euroopan mestaruutta ja peräti 23 mitalia.

Mestaruusmitalit saivat kaulaansa Maikku Hiljanen, Eevi Seikkula, Riina Kivikoski, Janne Romppanen, Sanna Niemi ja Miia Pellinen. Suomen Fitnessurheilu ry. lähetti IFBB-liiton EM-kisoihin 83 urheilijaa.

Maiden välisessä kilpailussa Suomi sijoittui fitnesslajeissa kolmanneksi, juniori- ja masters -sarjoissa viidenneksi ja bodybuilding-lajeissa sijalle 18. Finaalipaikkoja sarjansa kuuden parhaan joukossa suomalaiset saivat 61.

Miesten pyörätuolikehonrakennuksessa Lahden Artturi Verho toi pronssillaan Suomen Suomen ensimmäisen pyörätuolimitalin arvokisoissa.

Suomen Fitnessurheilu ry. on Suomen olympiakomitean valtakunnallinen jäsenjärjestö ja ainoa fitnessliitto, jossa tehdään kansainvälisen antidopingtoimiston Wadan hyväksymiä dopingtestejä.

Liitolla on noin tuhat kilpailevaa lisenssiurheilijaa. Tarkkaa harrastajamäärää on mahdotonta sanoa. Suomessa on noin 1 500 kuntosalia, joista 800 on kaupallisia.

Suomen mestaruuskisat huipentavat Nordic Fitness Expo -messut jokaisessa fitnesslajissa. Niistä merkittävimmät ovat bikini fitness, body fitness, men’s physique ja kovaa vauhtia kasvava wellness fitness.

Nordic Fitness Expon perustaja ja oikeuksien omistaja on lahtelainen Kari-Pekka Ourama.