”Helppoa.”

Ytimekkään kommentin sanoo 12-vuotias ukrainalainen Dmytron Kovaltšuk, joka pelaa HJK East P09–10 -joukkueessa. Kommentti liittyi siihen, millaista on ollut pelata tässä joukkueessa.

Dmytron Kovaltšuk saapui helmikuun lopulla Suomeen Ukrainasta yhdessä isänsä Andrii Kovaltšukin sekä kahden sisaruksensa kanssa. Koska Andriilla on kolme alaikäistä lasta, hänellä oli lupa poistua Ukrainasta, vaikka hän on alle 60-vuotias mies.

Suomeen he päätyivät, koska Andrii Kovaltšuk oli jo ennen Ukrainan sotaa tavannut Suomessa nykyisen aviopuolisonsa Anastasia Kovaltšukin, joka on asunut Suomessa jo 16 vuotta. Anastasia Kovaltšuk on kotoisin Venäjältä Petroskoista.

Andrii Kovaltšuk päätti lähteä lapsiensa kanssa, koska hänen mukaansa heti sodan alkuvaiheessa ohjus osui Ukrainan armeijan varastorakennukseen, joka sijaitsee heidän talonsa vieressä Lutskissa.

”Tällä hetkellä siellä on rauhallista, mutta joitain tietoja on tullut, että kohta saattaa jotain tapahtua”, Andrii Kovaltšuk kertoo.

”Lvivissä on juuri ollut pommituksia. Se on vain 160 kilometrin päässä Lutskista.”

Kovaltšukin perheellä on vain yksi toive Venäjän hyökkäyssodalle.

”Me ajattelemme, että kaikki kohta loppuu ja tulee hyvä kaikille.”

Dmytron (vas.) ja Andrii Kovaltšuk saapuivat Suomeen helmikuussa. Anastasia Kovaltšuk ja hänen poikansa Andreas Vask ovat asuneet Suomessa pidempään.

Dmytron Kovaltšuk on yksi kymmenistä ukrainalaisista lapsista, jotka ovat kevään aikana aloittaneet pelaamisen HJK:n juniorijoukkueissa eri puolilla Helsinkiä.

”Viimeisen puolentoista viikon aikana on tullut runsaasti lisää kyselyitä”, kertoo HJK:n kaupunginosatoiminnan kehityspäällikkö Noora Mikola.

”Odotamme, että lähikuukausien aikana meillä on yli sata ukrainalaista junioripelaajaa”, HJK ry:n viestintävastaava Heli Annala lisää.

Dmytron Kovaltšuk

Anastasia Kovaltšuk kertoo, että Dmytron halusi heti ensimmäisten harjoitusten jälkeen jäädä pelaamaan juuri HJK Eastin joukkueeseen.

”Hän ei halunnut mennä mihinkään muuhun joukkueeseen, vaikka vaihtoehtoja oli muitakin. Olemme todella kiitollisia.”

Ukrainalaislapset saavat seuralta ilmaiseksi varusteet eikä jäsenmaksuja peritä. Suomen Palloliiton alainen Jalkapallosäätiö avustaa seuroja muun muassa pelipassi- ja vakuutuskustannusten osalta.

Palloliitto myös pyytää seuroja ilmoittautumaan, mikäli seuralla on mahdollisuus ottaa joukkueisiinsa ukrainalaisia pakolaisia.

Palloliiton tiedotteessa todetaan, että Suomen ja Ukrainan välillä on merkittävänä kulttuurierona se, että Ukrainassa urheilu on edelleen suurelta osin organisoitu koulujen ja valtion kautta, joten Ukrainassa seuratoiminta ei ole lapsille niin tavallista kuin Suomessa.

Palloliitolta tuli myös suora kysely HJK:lle, mutta HJK:ssa ensimmäinen aloite tuli ruohonjuuritasolta.

”Aktiiviset vapaaehtoiset kysyivät, miten toimitaan. Seurana mietimme, miten voimme auttaa”, Mikola kertoo.

Nyt HJK on Annalan mukaan myös seurana ottanut aktiivisen roolin.

”Yritämme myös löytää pelaajia, jotka tarvitsevat apuamme.”

HJK:n kaupunginosatoiminnan kehityspäällikkö Noora Mikola (vas.) ja HJK ry:n viestintävastaava Heli Annala arvioivat, että ukrainalaisia lapsia tulee vielä runsaasti lisää seuran joukkueisiin.

Aivan helppoa tällaisen toiminnan käynnistäminen ei ole ollut, sillä maahan tulijoilla ei ole muun muassa sosiaaliturvatunnuksia, mutta nyt HJK:ssa aiotaan ottaa vielä uusi askel.

”Monessa muussakin paikassa soditaan ja on kriisejä ja hätää. Tätä on pohdittu ja meillä on ollut jo pitkään tahtotila, että voisimme jollain tavalla auttaa”, Annala toteaa.

”Ukrainan tapaus on osoittanut, että me pystymme tähän. Nyt valmistelemme mallia, että sama koskisi ihan kaikkia vastaavassa tilanteessa olevia lapsia eli ei vain ukrainalaisia.”

Mikolan mukaan ukrainalaiset ovat sopeutuneet erittäin hyvin joukkueisiin.

”Vaikka yhteistä kieltä ei olisi, he pystyvät loistavasti olemaan mukana. Lapsilla on ihmeellinen kyky huomioida ympäristöään: he katsovat, mitä muut tekevät ja tekevät perässä. He ovat aina mukana harjoituksissa.”

Annala sanoo, että HJK:ssa on muutenkin erittäin monikulttuurista. Kaikkiaan kansallisuuksia on kymmeniä.

”Lapsille ei ole mitenkään ihmeellistä, että joukkueeseen tulee mukaan pelaaja, joka ei osaa suomea.”

Myöskään Dmytron Kovaltšuk ei osaa suomea kuin muutaman sanan, mutta joukkueessa on muutama venäjänkielen taitoinen, jotka pystyvät kertomaan, mitä valmentaja harjoituksissa sanoo.

”Jalkapallo on se kieli, jota kentällä puhutaan”, toteaa joukkueen valmentaja Rami Björkberg.

Björkbergin mukaan Dmytron Kovaltšuk on ”ihan mahtava pelaaja”.

”Ei tarvinnut katsoa kuin 10–15 minuuttia ensimmäisissä harjoituksissa, että kyseessä on todella taitava poika.”

Pohjat pelaamiselle ovat vahvat, sillä Dmytron Kovaltšukin harjoitusmäärät Ukrainassa olivat melkoiset: hän pelasi FK Volynissa, jossa kaksi tuntia kestäneet harjoitukset olivat viikon jokaisena päivänä. Saman tahdin Dmytron haluaisi Helsingissäkin.

”Hän sanoo, että miksi tänään ei ole harjoituksia. Hän haluaa treenata joka päivä”, nauraa Anastasia Kovaltšuk.

Samantien Dmytron Kovaltšuk säntää joukkueensa harjoituksiin Kontulan tekonurmella, mutta vielä yksi kysymys: kuka on idolisi?

”Ronaldinho.”

Lisäksi nykypelaajista maininnan saavat Neymar ja Lionel Messi.

Dmytron Kovaltšuk haluaisi harjoitella joka päivä. Ukrainassa päivittäiset treenit alkoivat jo 8-vuotiaana.

