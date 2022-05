”En ole koskaan tuntenut oloani niin epätoivotuksi alalla, jolla työskentelen”, toimittaja Eilidh Barbour twiittasi tapahtuman jälkeen.

Skotlantilaisen jalkapallotoimittajien yhdistyksen Scottish Football Writers' Associationin (SFWA) palkintoillallisen puheenvuoro aiheutti ulosmarssin sunnuntaina Glasgowssa.

Yhdistys pyysi anteeksi, että illan puhujan mauttomat vitsit saivat osallistujat jättämään vuotuisen palkintoillallisen kesken.

Tapahtumaan osallistunut BBC:n, Sky Sportsin ja Amazon Primen juontaja Eilidh Barbour twiittasi, ettei hän ole koskaan tuntenut oloaan niin epätoivotuksi alalla, jolla työskentelee.

Illallisen jälkeisenä pääpuhujana tilaisuudessa toimi suosittu puhuja ja entinen asianajaja Bill Copeland.

Eri lehtitietojen mukaan Copelandin vitsit olivat monella tapaa loukkaavia. Muun muassa Dailymailin ja The Telegraphin mukaan hän kertoi isänsä homofobiasta ja vitsaili japanilaisista Celtic-pelaajista.

Copeland ei ole kommentoinut asiaa. Häntä edustava puhujatoimisto kertoo The Guardianille, että Copeland tukee SFWA:n lausuntoa.

"Scottish Football Writers' Association pyytää anteeksi kaikilta, jotka ovat loukkaantuneet tai järkyttyneet vuosittaisella palkintoillallisella puhujamme sanomisista.”

Myös Gabriella Bennett, Women in Journalism Scotlandin puheenjohtaja oli mukana tapahtumassa ja twiittasi todistaneensa pääpuhujan seksistisiä ja rasistisia vitsejä.

Bennett kommentoi tilaisuutta myös BBC Radio Scotlandille.

"Pidän siitä todella tapahtumana, mutta puhujat kertovat aina värikkäitä vitsejä… seksistisiä tai naisvihaisia. Mutta eilisillan puhe oli jo seuraavaa tasoa”, Bennett kertoo The Guardianin mukaan.

Bennett kertoo, kuinka osa väestä nousi seisomaan ja lähti ulos tapahtumasta, kun taas osa nauroi vitseille.

”En ole yllättynyt tällaisista pilailuksi naamioiduista loukkaavista huomautuksista, mutta olen pahoillani tällaisten asioiden normalisoimisesta. Se on todella vahingollista naisille, sen myötä miehet voivat puhua naisille tietyllä tavalla ammatillisessa tilanteessa."

Tasa-arvokampanjaryhmät Kick It Out ja Women in Football kommentoivat myös tapahtunutta.

”Rasismi ja homofobia tahraavat edelleen lajia, ja meidän on jatkettava sen haastamista ja kitkemistä. Urheilussa tai missään muualla ei ole sijaa minkäänlaiselle syrjinnälle.”

"Sitä tosiasiaa, että osallistujat tunsivat olevansa epätoivottuja alalla, jolla he työskentelevät, on mahdotonta hyväksyä, ja tuemme heitä."