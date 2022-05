KHL-vuodet ovat syöneet kiekkolegendan uskottavuutta. Jari Kurrin johtorooli Jokereissa voi nousta jopa liigapaikan esteeksi.

Jokerit on ilmoittanut halustaan palata SM-liigaan vuodeksi 2023–24.

Liiga-paluun edessä on monia selvitettäviä asioita talouspuolesta kotihalliin, mutta MTV Urheilun tietojen mukaan liigaseurojen johtohenkilöille ongelmaksi voi muodostua myös Jari Kurrin johtorooli joukkueessa.

Kurri on saanut paljon kritiikkiä Jokerien KHL-vuosien aikana ja se on syönyt hänen uskottavuuttaan. Viimeisimpänä imagotahroina on ollut viestintä Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja kytkökset venäläisoligarkkeihin.

MTV Urheilun tekemien taustahaastattelujen perusteella kielteisesti Kurriin suhtautuu vähintään kolmasosa seuroista. Osa vielä pohtii kantaansa.

Lähteiden mukaan Kurri voisi olla Jokereissa mukana, mutta ei merkittävässä roolissa.

Jokerien paluusta sarjaan päätetään liigan yhtiökokouksessa, jossa asiasta äänestävät seurojen puheenjohtajat.

Jokerien hyväksyminen liigaosakkaaksi vaatisi kahden kolmanneksen enemmistön eli ainakin kymmenen ääntä 15:stä.

Liiga-paikan esteenä ovat myös Kurrin omistaman seurayhtiön Jokerit Hockey Club Oy:n erikoiset rahoituskuviot, joissa tappiot on kuitattu venäläisomisteisten yritysten toimesta.

Huhtikuussa seura tosin tiedotti, että Kurri on ostanut Jokerit ulos Norilsk Nickel Harjavallan omistuksesta.

NN Harjavalta oy omisti Jokereista 40 prosenttia, ja sitä kautta rahoitus kietoutui venäläisoligarkki Vladimir Potaniniin, joka on NN Harjavallan omistaja yrityksiensä kautta.