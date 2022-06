Nuorena jalkapalloilija Sofia Mannerin oli vaikea kertoa, että hän pitää tytöistä. Nyt hän haluaa kertoa oman tarinansa, jotta siitä voisi olla apua samassa tilanteessa oleville.

Pidän tytöistä, mutta uskaltaako sitä kertoa. Sitä jalkapalloilija Sofia Manner mietti, kun hän oli yläasteikäinen.

Hän kävi koulua Herttoniemen yhteiskoulussa jalkapallolinjalla. Hän rakasti urheilua ja oli pelannut jo ala-asteelta lähtien välitunneilla jalkapalloa poikien kanssa. Pitkäksi kasvaneelle tytölle sopi hyvin maalivahdin paikka. Urheilijan identiteetti alkoi muodostua.

Yläasteen lopussa hän alkoi varmistua myös seksuaalisesta identiteetistään.

”Sitä ennen oli ehkä ollut jotain ajatuksia. Ehkä pikku hiljaa osasin hyväksyä itseni.”

Pitkään hänelle oli vaikeaa kertoa ystävilleen seksuaalisuudestaan. Mutta järkyttävät kokemukset hän koki vasta, kun ura vei ulkomaille oman tutun kuplan ulkopuolelle.

”Haluan, että olisi normaalimpaa puhua tästä asiasta, että se ei olisi tabu.”

Manner on yksi viidestätoista sateenkaariurheilijasta, jotka kertovat tarinansa toukokuussa ilmestyneessä Tiina Tuppuraisen kirjassa Rakkaudesta lajiin – Urheilevat sateenkaarinuoret lähikuvassa (Otava 2022). Kirjassa on eri lajien urheilijoiden kasvutarinoita.

” ”Aina kun kerroin asiasta, minua jännitti niin paljon, että en oikein tiennyt, mitä sanoa ja mitä sanoja käyttäisin.”

Sateenkaarinuoret ovat urheilussa yhä tabu. Siksi Mannerin mielestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kuuluu puhua ja niiden kuuluu saada näkyvyyttä.

Pitää puhua nyt, jotta jonain päivänä ei tarvitsisi puhua.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) häirintätutkimuksen mukaan kielteinen pukukoppipuhe on yleinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kohdistuva häirinnän muoto. Urheilukulttuurin pitäisi muuttua, ja muutostyössä rohkeilla sateenkaariurheilijoilla on tärkeä rooli.

”Ehkä nuoremmat ihmiset voivat tuntea samaistuttavuuden tunnetta, että on muitakin ihmisiä, jotka kokevat samoja kokemuksia. Välillä voi tuntua yksinäiseltä ja siltä, olenko minä ainoa tällaisilla ajatuksilla, kun tulee kaapista ulos.”

Mannerin omassa nuoruudessa näistä asioista ei puhunut kukaan.

Sofia Manner liittyi toukokuussa reykjavikilaisen Fjölnirin joukkueeseen.

”Se oli sellainen kauhistuttava asia, jos joku oli lesbo tai biseksuaali”, Manner muistelee aikaansa 14–15-vuotiaana.

Hän on nyt 24-vuotias. Viime vuodet hän on pelannut jalkapalloa yliopistosarjoissa Yhdysvalloissa.

Käänteentekevä hetki Mannerin elämässä oli, kun hänen kaverinsa kertoi tykkäävänsä tytöistä. Samasta kaverista tuli ensimmäinen, jolle Manner kertoi itsestään.

”Se lähensi meitä ja toi turvaa, kun ei tarvinnut olla ihan yksin.”

” ”Lopulta sanoin, että minulla on tyttöystävä.”

Alkuun Manner salaili suuntautumistaan. Muille läheisille ystävilleen hän tuli ulos kaapista lukion aikana.

”Aina kun kerroin asiasta, minua jännitti niin paljon, että en oikein tiennyt, mitä sanoa ja mitä sanoja käyttäisin. Stressitasot olivat korkealla ja tuntui hirveältä.”

Eräälle parhaista ystävistään hän kertoi seksuaalisuudestaan kirjoittamalla viestin puhelimen näytölle.

Sofia Manner on pelannut urallaan Suomen Kansallisen liigan lisäksi yliopistosarjaa Yhdysvalloissa ja nyt myös Islannin liigaa.

Toisinaan Manner keksi varta vasten erityisjärjestelyitä, jotta saisi avattua sydäntään. Kuten silloin, kun hän sopi hyvän ystävänsä kanssa, että oli aika kertoa toiselle hyvälle ystävälle.

”Tämä tapahtui lukion kakkosella. Päätin kertoa hänelle, koska olin alkanut seurustelemaan. Ajattelin, että minun pitää kertoa kaikille kavereille, ettei se tule yllätyksenä kenellekään.”

Ystävät olivat Mannerin luona yökylässä. Hän yritti saada sanotuksi asiansa.

”Menin ihan punaiseksi. Minulta meni varmaan parikymmentä minuuttia ennen kuin sain sanoja ulos. Kaveri odotti, että olen kertomassa jotain tosi pahaa. ”

”Lopulta sanoin, että minulla on tyttöystävä.”

” ”Nauramme vieläkin sille, että se oli niin piinallinen tilanne.”

”Kaveri kysyi, oliko tämä se juttu. Olin ihan paniikissa, kun en tiennyt, oliko reaktio hyvä vai paha.”

He menivät nukkumaan. Tilanne jäi kiusalliseksi.

”Puhuimme seuraavana päivänä, ja kaikki oli ihan okei. Nauramme vieläkin sille, että se oli niin piinallinen tilanne.”

Omassa perheessään Manner kertoi seksuaalisesta identiteetistään ensin äidilleen. Ja siskolleen hän kertoi viimeisenä iltana ennen kuin tämä lähti ulkomaille opiskelijavaihtoon.

”Ajattelin, että jos hän ei hyväksy minua, asiasta ei tarvitse puhua hänen lähdettyään. Äitini sai kertoa isälleni ja veljelleni. Minusta tuntui paremmalta, että en ollut siinä tilanteessa.”

”Loppujen lopuksi kaikki meni hyvin.”

Lukioaika Pohjois-Haagassa ei ollut helppoa. Kahden vuoden ajan Manner koki perättäisiä loukkaantumisia eikä päässyt kunnolla pelaamaan jalkapalloa. Toipuminen oli raskasta.

Samaan aikaan hän oli alkanut avautua kavereilleen seksuaalisesta suuntautumisestaan. Sitä vaikeutti se, että lukiossa piti vielä kuulua samaan ryhmään kuin muut.

”Piti näyttää samalta kuin muut ja tykätä tismalleen samoista asioista.”

Manner pelasi HJK:n naisten joukkueessa. Siellä hänen ”sateenkaarevuutensa” ei ollut ongelma tai edes tavatonta. Eikä ollut yllätys, jos joku tuli kaapista – puhumattakaan siitä, että sillä olisi ollut mitään väliä.

”Kyllä sitä aina vähän mietti, ketä oli ympärillä. On se yhteenkuulumisen kannalta kiinnostavaa.”

”Muistan, että oli kiva, kun lukio päättyi ja tuli välivuosi. Uskalsin sen jälkeen olla ihan täysillä oma itseni. Siinä vaiheessa ei kiinnostanut enää, että kuka tiesi ja mitä tiesi.”

Vasta Yhdysvalloissa hän ajautui seksuaalisuutensa takia vaikeuksiin.

” ”Olin ajatellut, että Yhdysvalloissa on avoimempaa kuin Suomessa. Olikin šokki, kun tulin kouluun, joka oli todella heteronormatiivinen.”

Manner oli päässyt 20-vuotiaana opiskelemaan Stony Brook -yliopistoon New Yorkissa. Hän oli halunnut yhdistää opiskelun ja urheilun, ja Yhdysvalloissa se onnistui erinomaisesti.

Ensimmäinen vuosi meni totutellessa uuteen kulttuuriin.

”Siellä oli enemmän sellaista keskustelua, että onko tuo homo vai hetero.”

”Olin ajatellut, että Yhdysvalloissa on avoimempaa kuin Suomessa. Olikin šokki, kun tulin kouluun, joka oli todella heteronormatiivinen. Minusta tuntui, että olin siellä ainoa avoimesti kaapista ulos tullut.”

Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa ihmisten oletetaan jakautuvan kahteen eri sukupuoleen, jotka tuntevat vetoa toisiinsa.

”Yleisenä oletuksena siellä oli, että kaikki ovat heteroita. Minua yllätti, että minun piti tulla kaapista ulos.”

”Jos minulta kysyttiin, onko minulla poikaystävää Suomessa, sanoin, että tykkään tytöistä. Jos sen pystyy sanomaan itsevarmasti, ei siihen kenelläkään ole mitään sanottavaa.”

Manner, 24, löysi viime vuosina Yhdysvalloissa itseluottamuksensa urheilijana, ja yliopistovuodet auttoivat häntä uralla eteenpäin Islantiin.

Stony Brookissa kaikki suhtautuivat häneen hyväksyvästi. Mutta samaan aikaan hänen opiskelukaverinsa eivät sietäneet, jos heitä luultiin sateenkaarinuoriksi.

Juuri ympäristön heteronormatiivisuuden takia Manner mietti, mitä muut ajattelivat hänestä.

Yliopiston jalkapallojoukkueen pukuhuonetiloissa oli suihkuhuone, jonka vieressä oli muista erillään oleva invasuihku. Manner ajoitti suihkukäyntinsä niin, että hän pääsi nopeasti invasuihkuun.

”Minua hirvitti se, että kaikki ajattelisivat, että katselen heitä. En halunnut antaa pienintäkään aihetta siihen.”

Joukkueeseen tuli seuraavana vuonna muitakin sateenkaarinuoria, jotka kokivat samat ajatukset ensimmäisenä vuotenaan.

”Toisena vuotena minua ei enää samalla tavalla kiinnostanut muiden ajatukset. Ehkä myöhemmin olin pystynyt kehittämään niin hyvät suhteet koko joukkueeseen. Olemme ihmisiä siinä missä muutkin ja käymme samoissa suihkuissa.”

Hänen urheilullinen itseluottamuksensa oli ollut nollissa, kun hän oli lähtenyt loukkaantumistensa jälkeen Yhdysvaltoihin. Siellä kunto parani. Se näkyi kentällä.

” ”Siivooja tuli aggressiivisesti vetämään minut pois naisten vessasta ja sanoi, että sinä et kyllä tule tänne.”

Ensimmäisenä vuotena Stony Brookissa Manner valittiin konferenssin eli joukkueen pelaaman sarjan vuoden tulokaspelaajaksi. Seuraavina kahtena vuotena hän oli konferenssin vuoden maalivahti ja hänet valittiin tähdistöjoukkueeseen.

Stony Brookista hän valmistui kandiksi, ja sen jälkeen hän jatkoi opintojaan Floridan Boca Ratonissa Lynn Universityssä, josta hän valmistui maisteriksi tänä keväänä.

Boca Ratonissa Manner koki kaikkein ikävimmät hetkensä.

Manner tietää pukeutuvansa maskuliinisesti. Etenkin ympäristössä, jossa oletetaan naisten pukeutuvan tietyllä tavalla.

Floridassa hän käytti usein väljää t-paitaa ja sortseja. Se oli jotain muuta kuin, mitä konservatiivisessa ympäristössä odotettiin naisilta.

”Sen huomaa pienistä jutuista. Esimerkiksi ravintolassa minulle tuodaan lasku.”

Erikoisin tilanne sattui kuitenkin ravintolan vessassa. Se oli Mannerille šokki.

”Siivooja tuli aggressiivisesti vetämään minut pois naisten vessasta ja sanoi, että sinä et kyllä tule tänne.”

”Jengikaverini oli onneksi vieressä ja hän tuli väliin tilanteeseen. Hän sanoi siivoojalle, että ihan varmasti tämä kuuluu tänne.”

Manner kertoo, että hänestä on nykyään suorastaan liikuttavaa, jos Floridassa joku puhuttelee häntä naisena.

”Se on niin harvinaista.”

Manner valmistautumassa Fjölnirin harjoituksiin toukokuun alussa.

Kaikkein epämiellyttävimmästä kokemuksestaan Mannerin on vaikea puhua. Sekin sattui Boca Ratonissa ravintolassa. Seurueessa oli muutama suomalainen.

”Olin saanut niin paljon outoja katseita, että en halunnut mennä yksin vessaan. Pyysin kaverini mukaan.”

”Kun astuimme vessaan, kaikki kääntyivät katsomaan. Näin, että läsnäoloni oli heille ongelma.”

”Menimme yhdessä vessakoppiin. Yhtäkkiä alkoi kuulua koputtelua. Kaverini kurkkasi oven ylitse ja kysyi, mikä on ongelmana. Vessa oli tyhjennetty ja vartijat olivat tulleet paikalle. He sanoivat, että te lähdette ulos ja teidän ilta päättyy nyt.”

Mannerin kaveri astui kopista ulos puolustamaan heitä.

”Olin itse paniikissa vessakopissa. Se oli tosi nöyryyttävä tilanne.”

” ”Kannattaa pitää lähellään ihmisiä, joiden kanssa voi olla oma itsensä. Minulle itseluottamusta on tuonut se, että tämä on ollut ok asia lähipiirissäni.”

Mannerin mukaan muut asiakkaat olivat olettaneet hänet mieheksi, joka oli ahdistellut naista. Tilanne selvisi lopulta puhumalla. Ravintolapäällikkö tuli pyytämään Mannerilta anteeksi. Mutta se jätti silti jälkensä.

”Huomasin, että sen jälkeen kaikki kommentit alkoivat vaikuttaa omaan itseluottamukseeni. Nyt olen onneksi pystynyt puhumaan asiasta kavereille ja muille ja olen nyt taas päässyt yli noista jutuista.”

Floridan vuosien aikana Manner sanoo heränneensä siihen, että urheilijoiden seksuaalisuuden käsittelemisessä on paljon kehitettävää. Aiemmat vuodet hän oli elänyt kuplassa.

”Ehdottomasti tästä aiheesta pitää puhua. Asia siinä missä muutkin.”

Kokemansa perusteella hänellä on neuvo sateenkaarinuorille, jotka painiskelevat samojen asioiden kanssa kuin hän nuorena.

”Kannattaa pitää lähellään ihmisiä, joiden kanssa voi olla oma itsensä. Minulle itseluottamusta on tuonut se, että tämä on ollut ok asia lähipiirissäni.”

Manner haaveili jo lapsena, että pääsisi pelaamaan jalkapalloa ulkomailla. Se toteutui. Myöhemmin toteutui myös Mannerin toinen unelma.

Toukokuussa amatöörijalkapalloilu Yhdysvaltojen yliopistosarjassa vaihtui Islannin pääsarjaan, jossa Manner pelaa Fjölnirin joukkueessa. Se täydensi unelman pelata ulkomailla ammattilaisena.

”Kerron tarinani, että ihmiset voisivat samaistua siihen. Mielestäni olisi tärkeää, että kaapista ulos tuleminen olisi normaali asia, eikä yllättävä tai skandaalimainen asia.”