Sasu Salinilla on kaksi ominaisuutta, jotka yhdistettynä tekevät hänestä poikkeuksellisen koripalloilijan.

Sasu Salin teki sunnuntaina suomalaista koripallohistoriaa voittamalla ensimmäisenä suomalaispelaajana Mestarien liigan. Salin loisti Bilbaossa pelatussa finaalissa ja sai vastustajalta yllättävän kysymyksen kesken ottelun.

Salin, 30, heitti loppuottelussa 18 pistettä ja siivitti CB 1939 Canariasin eli myös nimellä Lenovo Tenerife tunnetun joukkueen 98–87-voittoon toisesta espanjalaisjoukkueesta Manresasta.

Heittävä takamies oli koko Mestarien liigan vakuuttavassa vireessä ja nousi kilpailun historian parhaaksi kolmen pisteen heittäjäksi.

”On tämä henkilökohtaisesti suurin saavutus tähän mennessä. Olen aiemmin ollut voittamassa Espanjan supercupia ja Suomen Korisliigaa”, Salin kertoo puhelimitse Teneriffalta.

Hän arvioi, että Mestarien liiga on tällä hetkellä Euroopan toiseksi paras sarja yhdessä Euro Cupin kanssa. Ykkössarja on suurseurojen muodostama Euroliiga.

”Mestarien liigan taso on parantunut alkuvuosista, ja seura on päättänyt, että pysytään Mestarien liigassa.”

” ”Ovat laittaneet vähän isompaa jätkää vartioimaan ja yrittävät saada minut sellaisiin kohtiin kentällä, etten saa niin paljon palloa.”

Espanjan pääsarjassa ACB-liigassa Tenerife on varmistanut pudotuspelipaikkansa ja tähtää jättiläisten Barcelonan ja Real Madridin haastamiseen.

Salinilla on iso rooli joukkueen menestyksessä myös Espanjassa, sillä hän johtaa sarjan kolmen pisteen heittotilastoa upotettuaan keskimäärin 2,7 kolmosta ottelua kohti.

”Hyvä heittovire on pysynyt molemmissa sarjoissa, olen pelaamassa yhtä parhaista kausistani. Joukkueen pelisysteemi on otollinen itselleni. Meillä on hyvin rakennettu joukkue ja hyvät takamiehet.”

Mitään erityistä poppakonstia ei Salinin mukaan löydy hienojen tilastojen takaa.

”Heittäjät heittävät paljon treeneissäkin. Itseluottamus on tärkeää, samoin luotto. Ikinä ei kielletä heittämästä. Jengin panos näkyy: pelitapani vaatii rinnalle kaverin, joka laittaa palloa heittopaikkoihin.”

Sasu Salinin hymy ei helpolla hyydy.

Vaikka Salin hyvän joukkuepelaajan tavoin jakaa kunniaa omista onnistumisistaan koko joukkueelle, on hänellä kaksi ominaisuutta, jotka erottavat hänet monesta muusta.

”Juoksen siellä kentällä ihan hervottoman paljon heittojen perässä. Mestarien liigan välierässä minua puolustanut yhdysvaltalaispelaaja Joe Ragland sanoi, että ’jumalauta sä juokset koko ajan’. Finaalissa minua vartioinut Sylvian Francisco kysyi kesken heidän joukkueensa vapaaheittojen, montako heittoa otan päivittäin, kun heitän niin paljon.”

Salin myöntää, että maine on kiirinyt ja vastustajien suhtautuminen häneen on muuttunut. Pelitapaan tehdään säätöjä suomalaisen saamiseksi aisoihin.

”Jengit ovat tehneet paljon enemmän muutoksia normipuolustuksiin kuin aiemmin. Ovat laittaneet vähän isompaa jätkää vartioimaan ja yrittävät saada minut sellaisiin kohtiin kentällä, etten saa niin paljon palloa.”

” ”Pelaajatyyppi on ’three and D’, ja olen aika täydellinen match siihen.”

Salinin lempinimi on pitkään ollut Malmin roskisdyykkari.

Hymyilevän miehen itsensä keksimä nimi viittaa lapsuuden kotipaikkaan Helsingin Malmiin ja pelitapaan, johon kuuluu erityisesti uhrautuva puolustaminen ja itsensä likoon laittaminen.

Vaikka lempinimi ei välttämättä herätä lajia huonosti tuntevan korvissa suurta kunnioitusta ja ihailua, on se varsin kuvaava. Espanjassa rinnalle on tullut myös erilaista kunnioitusta huokuva lempinimi Francotirador eli Tarkka-ampuja viitaten Salinin heittotaitoon.

Salin sanoo, että itse käyttäisi tuoreempaa lempinimeä, jos nyt pitäisi valita, mutta myös vanha on pelissä edelleen vahvasti läsnä.

”Kyllä se vielä näkyy. Teen pyyteetöntä duunia, ja nautin, kun saan puolustaa, riistää ja hakea hyökkääjien virheitä. Mutta jos olisin vain sitä, en olisi hyökkäyspään uhka.”

Salin on varsin poikkeuksellinen pelaaja. Jatkuva liike yhdistettynä nopeaan ja tarkkaan heittokäteen tekevät hänestä arvokkaan pelaajan hyökkäyssuuntaan.

Irtopalloista viimeiseen asti taisteleva nopeajalkainen terrieri on puolestaan vaikeasti korvattavissa omalla kenttäpuoliskolla.

Mies myöntää, ettei vastaavalla osaamisella varustettuja kollegoja Euroopassa kovin paljon löydy.

”Ei samanlaisia ehkä hirveästi ole. Pelaajatyyppi on ’three and D’ [heittää kolmosia ja puolustaa], ja olen aika täydellinen match siihen.”

Lempinimistä kun puhutaan, niin miltä kuulostaisi ”Roskisdyykkaava tarkka-ampuja”?

”Kyllähän se taitaa aika hyvin osua”, Salin toteaa ja naurahtaa.

Sasu Salin pussitti tarkasti vuoden 2017 EM-kotikisoissa.

Salin on pelannut Espanjassa vuodesta 2015 alkaen, ja tutuksi on tullut kolme suomalaisten suosimaa lomakohdetta. Ensin Gran Canaria, sitten Málaga ja nyt viimeisenä Teneriffa.

Etenkin Málagassa paikallinen suomalaisväestö kävi sankoin joukoin katsomassa Salinin otteita, mutta kyllä Tenerifenkin otteluissa suomalaisia käy.

Vapaa-aikana ei kuitenkaan tarvitse faneja liiemmin hätistellä.

”Vähän tulee joku peleistä kommentoimaan, mutta aika rauhassa saa olla.”

Yhtä rauhassa Salin ei välttämättä saa olla Suomessa, jos Susijenginä tunnettu maajoukkue jatkaa viimeaikaisia otteitaan.

Käynnissä olevissa MM-karsinnoissa joukkue kaatoi hallitsevan Euroopan mestarin Slovenian sekä kotona että vieraissa.

Karsintojen ensimmäinen vaihe pelataan loppuun kesällä, ja kisoihin pääsevät 12 eurooppalaismaata selviävät toisen vaiheen päättyessä vuoden 2023 maaliskuussa. Suomi on tällä hetkellä maailmanlistalla sijalla 35 ja Euroopan listalla sijalla 17.

” ”Ajatus on totta kai mennä niin pitkälle kuin mahdollista.”

MM-kisapaikka vaatii siis venymistä, mutta viimeaikaiset otteet ja nuorten pelaajien vahvat esitykset valavat uskoa siihen, että paikka on otettavissa.

”Slovenia-pelit näyttivät, että joukkueestamme löytyy paljon taitoa ja olemme valmiita voittamaan isoja maita. Nuoret pojat alkavat olla aika valmiita pelaamaan noita pelejä, mikä on tosi hienoa maajoukkueen kannalta.”

Suomen koripallon suurin tähti Lauri Markkanen on päässyt viime vuosina varsin harvoin mukaan maajoukkuepaitaan.

MM-karsintojen ensimmäinen vaihe hoitunee ilman Cleveland Cavaliersin pelaajaakin, mutta syksyn EM-kisoissa Markkasen läsnäolo toisi ison henkisen ja pelillisen lisäbuustin.

”Halutaan tietysti Lauri mukaan, muttei ole maailmanloppu, jos hän ei pääsekään. Olemme näyttäneet, että pystymme menestymään ilman häntäkin.”

”Uskon, että meillä on kaikki mahdollisuudet pärjätä sielläkin, vaikka lohko on kova. Ajatus on totta kai mennä niin pitkälle kuin mahdollista.”

Lue lisää: Sasu Salin loisti Mestarien liigan finaalissa ja teki koripallo­historiaa: ”Ihan mahtava fiilis”

Lue lisää: Sasu Salin teki suomalaista korishistoriaa Mestarien liigassa: ”Jossain vaiheessa sitten lämmittävät mieltä”

Lue lisää: Susijengi pääsee koti­yleisön eteen koripallon EM-kisoissa vuonna 2025

Lue lisää: Susijengi venyi jälleen urotekoon, Slovenia kaatui MM-karsinnoissa toistamiseen