Juju Noda ajaa nyt naisten formulasarjassa W Seriesissä ja on sarjan nuorin kuski.

Muistatko vielä japanilaisen teinitytön Juju Nodan, joka vuonna 2020 siirtyi vain 14-vuotiaana ajamaan Tanskan F4-sarjaa? Hänen isänsä Hideki Noda, vuonna 1994 kolme F1-osakilpailua ajanut entinen kilpa-autoilija, suitsutti tuolloin tytärtään estoitta.

”Hänellä on taito tuntea kilpa-autonsa rajat sekä renkaiden pito. Se on jotain, mitä ei voi opettaa, hän on syntynyt sen kanssa. Kun Juju tuntee olevansa äärirajoilla, hän pystyy silti olemaan keskittynyt, rento ja nopea samaan aikaan”, Hideki Noda sanoi vuonna 2020.

Noda oli 14-vuotias, mutta hän oli ajanut ensimmäisen kerran F4-autoa vain 9-vuotiaana. Kahta vuotta myöhemmin Noda oli jo ajanut F3-autoa.

Hänellä oli Tanskaan lähtiessään ”lapsineron” tai formulamaailman lapsitähden maine, ja hänestä ennustettiin ensimmäistä naista F1-kisoihin vuosikymmeniin.

Miten Nodalla lopulta meni Tanskassa, jonne hän perheineen muutti? Onko hän ollut ennakkokehujen arvoinen? Ja miten hän päätyi lopulta naisten formulasarjaan nuorimpana kuljettajana?

Motorsport-sivusto perehtyi Nodan kahteen vuoteen Tanskassa. Motorsportin mukaan ennakko-odotukset eivät ole aivan täyttyneet, ja kisat ovat aiheuttaneet enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Nodan perhe päätyi Tanskan F4-sarjaan, koska siellä alaikäraja on juuri 14 vuotta, kun useimmissa sarjoissa ikäraja on 16 vuotta. Noda ei kuitenkaan liittynyt mihinkään tanskalaiseen talliin vaan hänen perheensä omistamaan Noda Racingiin. Talli toi mukanaan Tanskaan myös insinöörit ja mekaanikot, ja kaikkea katsoi päältä isä Hideki Noda.

Alku oli vahva: Noda voitti kesällä 2020 heti avauskisan. Sen jälkeen tuli vain kaksi palkintosijaa ja kokonaispisteissä kuudes sija. Lisäksi kauden toisessa kisassa tuli hylkäys rekisteröimättömien renkaiden takia.

”Ajoin nopeimman kierrosajan kaikissa kisoissa. Se toi paljon luottamusta. Silti en pystynyt voittamaan, ja ymmärsin, että nopeus ei yksinään riitä”, Noda sanoi Motorsportille.

”Sain paljon kokemuksia hyvistä asioista ja huonoista asioista.”

Noda sanoi myös törmänneensä ”esteisiin”, joilla hän Motorsportin arvion mukaan viittasi lukuisiin kiistoihin sarjan järjestäjien sekä myös kilpailevien tallien ja kuljettajien kanssa. Kyse oli paljolti siitä, että 14-vuotiaan tytön ohittamaksi tuleminen otti monilla koville. Myös ulkomaalainen talli saattoi herättää arvostelua.

Noda kirjoitti Motorsportin mukaan Autocar Japan -julkaisuun kolumnin, jossa hän väittää joutuneensa odottamattomiin törmäyksiin radalla, koska hän ei ole tanskalainen eikä samaa sukupuolta kuin muut kilpailijat.

” 14-vuotiaan tytön ohittamaksi tuleminen otti monilla koville.

Nodan piti kilpailla Tanskassa vain yksi kausi ja siirtyä vuonna 2021 Yhdysvaltojen F4-sarjaan. Itse asiassa hän menikin Yhdysvaltoihin ja ajoi siellä ensimmäisissä harjoituksissa nopeimman ajan mutta karsiutui aika-ajoissa. Tämän jälkeen yllättäen ilmoitettiin, että Noda palaakin Tanskan F4-sarjaan.

Motorsportin saamien tietojen mukaan Nodan isälle ja yhdysvaltalaistallin omistajalle Jay Howardille tuli kiistaa auton kehittämisestä, johon isä-Noda halusi omat työntekijänsä. Kiista äityi huutamiseksi ja lopulta laukkujen pakkaamiseksi.

Toinen kausi Tanskassa oli vähintään yhtä haastava kuin ensimmäinen: neljä kakkossijaa ja kokonaispisteissä seitsemäs. Tämä jätti ilmaan kysymyksen, mitä Noda jatkossa tekee ja missä kilpailee?

Juju Noda kisasi viime viikonloppuna Miamissa W Seriesin osakilpailuissa.

Noda ajoi talvella joitakin F3-testiajoja, mutta lopullinen vastaus tuli naisten formulasarjan, W Seriesin, testeissä Barcelonassa. Hän pääsi sarjan akatemiakuljettajaksi, mikä takaa hänelle osallistumisen sarjaan sekä alkaneella kaudella että myös ensi kaudella. Myös W Seriesin autot ovat F3-luokan kilpa-autoja.

Viime kausien aikana suuri kysymys edelleen on ollut se, kuinka lahjakas kilpa-autoilija Noda, 16, lopulta on.

”Hänen taidoistaan on vaikea sanoa, koska tulokset eivät ole olleet täysin vakuuttavia”, sanoo Super GT -sarjassa ajava brasilialainen Joao Paulo de Oliveira, jonka valvonnassa Noda harjoitteli talvella simulaattorilla.

”W Seriesissä hän kilpailee paljon kokeneempien kuskien kanssa. Tämän toki kohtaavat kaikki kuskit jossain vaiheessa uraansa.”

Lisäksi Noda on uuden edessä sikälikin, että hänen isänsä ei ole W Series -tallin toiminnassa mukana eivätkä insinöörit ja mekaanikot ole enää hänen omaa väkeään.

De Oliveira muistuttaa, että Noda on yhä erittäin nuori kilpa-autoilija.

”Hänellä on koko tulevaisuus edessään.”

Noda oli W Seriesin kauden ensimmäisissä osakilpailuissa Miamissa sijoilla 12 ja 16.

W Seriesin lisäksi Noda ajaa tällä kaudella Itävallassa Drexler F3 Open Cup -sarjassa. Huhtikuussa ajetussa Monzan osakilpailussa hän oli avauskisassa 23. aika-ajossa tapahtuneen kolarin takia ja toisessa kilpailussa jo yhdestoista, vaikka hän joutui lähtemään lähes 40 auton joukon hänniltä.