Reeta Hämäläisen lupaava ura ralliauton kartanlukijana pysähtyi syöpähoitoihin, mutta nyt menestystä tulee jopa MM-ralleissa. Jos oma ratsu ei olisi kuollut onnettomuudessa, Hämäläinen olisi voinut päästä huipulle myös ratsastuksessa.

Reeta Hämäläinen edustaa ammattikuntaa, jonka harjoittajat voi laskea Suomessa yhden käden sormilla: hän on maan harvoja ralliautoilun naiskartanlukijoita.

Ulkomailla naiskarttureita sen sijaan on paljon enemmän kuin Suomessa. Esimerkiksi kauden ensimmäisen MM-rallin Monte Carlossa voitti ranskalainen Isabelle Galmiche Sébastien Loebin kartturina.

Hämäläinen ei tee eroa miesten ja naisten välillä ralliautossa, eikä siihen ole tarvettakaan.

”Päinvastoin minua ärsyttää jako miehiin ja naisiin. Kartturin penkillä sillä ei ole väliä. En näe meitä miehenä ja naisena autossa, vaan olemme kollegoja. Ulkomailla arvostetaan sitä, että naiset ovat kevyempiä kuin miehet ja ovat tarkkoja. Kyse ei ole siitä, etteikö mies voisi olla yhtä tarkka”, Hämäläinen sanoo kotonaan Sipoossa.

Aivan vielä ei 34-vuotias Hämäläinen lue nuotteja ammatikseen Emil Lindholmin ajamassa ralliautossa, vaikka menestystä on tullutkin, MM-ralleja myöten.

Palkka alkaisi juosta vasta siinä vaiheessa, jos Lindholm saisi tehdasajajan paikan jostain tallista.

” ”Karjuin niin paljon kuin jaksoin, onneksi minulla on kova ääni. Lisäksi viitoin suuntia käsilläni. Pasmat menivät vähän sekaisin, en ollut parhaimmillani.”

Se ei ole mahdotonta. Lindholm, 25, on lahjakas toisen polven ralliajaja, joka voitti Hämäläisen kanssa viime vuonna yleisen luokan Suomen mestaruuden.

Lindholm on rallin kahdeksankertaisen Suomen mestarin Sebastian Lindholmin poika ja kaksinkertaisen maailmanmestarin Marcus Grönholmin serkunpoika.

Emil Lindholmiin Hämäläinen tutustui jo vuonna 2012 rallisprintin kilpailussa. Hämäläinen kisasi silloin Laura Suvannon parina.

Uransa alussa Hämäläinen luki nuotteja isälleen Teuvo Hämäläiselle, kunnes halusi kokeilla itsekin kilvanajoa. Se ei kuitenkaan ollut hänen juttunsa.

”Sitten totesin, että kartturin homma on kivempaa. Minua ei kiinnosta ajaa, enkä ole siinä niin hyvä. Haluan olla hyvä kaikessa, mitä teen. Kartturina olen riittävän nopea”, Reeta Hämäläinen nauraa.

Reeta Hämäläinen ja Emil Lindolm juhlivat rallin Suomen mestaruutta kauden 2021 päätteeksi.

Ensimmäisen yhteisen kilpailunsa Lindholm ja Hämäläinen ajoivat vuosi sitten MM-rallissa Portugalissa.

”Emil soitteli, olinko kiinnostunut. Olin tietysti. Oli hetken aikaa epätodellinen fiilis.”

Pari ajoi rengasrikkojen sävyttämässä esikoiskisassaan luokkansa (WRC3) kymmenenneksi.

Huhtikuussa Lindholm ja Hämäläinen sijoittuivat Kroatian MM-rallissa WRC2-luokassa kolmanneksi ja yleiskilpailussa yhdeksänneksi. Kisan päättäneellä power stagella pari ajoi sensaatiomaisesti yleiskilpailun viidenneksi WRC-autojen joukossa ja kuittasi siitä ylimääräisen MM-pisteen.

Ensimmäisenä ajopäivänä Hämäläisen kypäräpuhelin meni rikki, ja hänen piti huutaa ajonuotteja ennen kuin vika saatiin huollossa korjattua.

”Karjuin niin paljon kuin jaksoin, onneksi minulla on kova ääni. Lisäksi viitoin suuntia käsilläni. Pasmat menivät vähän sekaisin, en ollut parhaimmillani.”

” ”Kukaan kartturi ei ole täydellinen. Kyse on siitä, mitä virheistä oppii ja miten suoritusta voi parantaa.”

Vaikeutta toivat myös pienet tekniset ongelmat, muuttuvat sääolosuhteet, sumu ja mutaiset, liukkaat asvalttitiet.

"Rengasvalintoja oli haastavaa tehdä alati vaihtuvien säiden takia. Lisäksi meillä oli pari rengasrikkoa, kun osuimme terävään asvaltin reunaan."

”Kroatia oli hurja kisa. Se osoitti, ettei koskaan saa luovuttaa ennen kuin ollaan maalissa. Täytyy pysyä rauhallisena ja hoitaa homma kotiin”, Hämäläinen sanoo.

Karttureilla on erilaisia tapoja lukea nuotteja. Hämäläisen mukaan nuotinluku riippuu kuljettajan toiveista.

Hämäläinen lukee Lindholmille nuotteja suomeksi, vaikka voisi lukea niitä myös englanniksi tai ruotsiksi. Niitäkin kieliä hän on käyttänyt, kun vieressä on istunut ruotsalainen Ole Ström ja kanadalainen naisajaja Mira Kunes.

”Kielellä ei ole väliä, kun tietää, mitä tarkoittaa. On kartturin ammattitaitoa lukea erilaisia nuotteja. Käytän lukiessa erilaisia äänenpainoja. Korotan ääntäni, jos tulee tiukka paikka tai mutka.”

Hämäläinen osaa lukea myös musiikkinuotteja, vaikkei pidä itseään mitenkään musikaalisena.

”Kukaan kartturi ei ole täydellinen. Kyse on siitä, mitä virheistä oppii ja miten suoritusta voi parantaa.”

Reeta Hämäläinen tutustuu etukäteen tarkasti tulevan rallin reittiin.

Äskettäin Turussa ajetussa SM-rallissa Lindholm ja Hämäläinen ajoivat toiseksi. Škodat ottivat Turussa kolmoisvoiton.

Neljän osakilpailun jälkeen pari johtaa SM-sarjaa kymmenellä pisteellä ennen Teemu Asunmaata (79–69). Seuraava SM-osakilpailu ajetaan kesäkuussa Seinäjoella.

MM-sarjassa Lindholm ja Hämäläinen kilpailevat WRC2-luokassa seuraavan kerran heinäkuussa Virossa ja sen jälkeen Suomen MM-rallissa Jyväskylässä. Loppukauden ohjelmaan kuulunevat vielä MM-rallit Kreikassa ja Espanjassa.

” ”Haluan saada tästä oikean ammatin, vaikka tämä ei ole ruusuilla tanssimista vaan kovaa työtä.”

Niin sanotun pikkuluokan eli WRC2-autojen MM-sarjassa Lindholm on parhaana suomalaisena viidentenä. Rallin pääsarjaa (Rally1) johtaa Kalle Rovanperä.

WRC2 on kilpailluin ralliluokka. Siinä on moninkertainen osanottajajoukko tehdasautojen pääluokkaan verrattuna, kun mukana on paljon yksityistalleja.

”Kisassa voi olla 40 autoa, joista kymmenen voi voittaa. Jos tulee pienikin virhe, ei pääse edes jämäpisteille. Se on kilpailua parhaimmillaan”, Hämäläinen sanoo.

MM-sarjan toinen suomalainen naiskartturi on Enni Mälkönen, joka lukee MM-sarjassa nuotteja Sami Pajarille WRC3-luokassa.

Reeta Hämäläisen rallinuotteja.

Kartturin penkillä Hämäläinen kertoo elävänsä unelmaansa: hän saa tehdä, mitä haluaa.

”Kyllä se on noin. Haluan saada tästä oikean ammatin, vaikka tämä ei ole ruusuilla tanssimista vaan kovaa työtä. Mennään vaikka läpi harmaan kiven. MM-rallit ovat niin pitkiä, ettei saa luovuttaa ensimmäiseen vastoinkäymiseen.”

” ”Ei voinut jäädä kotiin, oli olo mikä tahansa. Oli katseltava eteenpäin.”

Vastoinkäymisiä Hämäläisellä on ollut jo riittämiin. Joulukuussa 2019 hänellä diagnosoitiin rintasyöpä, joka oli levinnyt pitkälle solisluun päälle.

”Onneksi syöpä löydettiin tuolloin. Lähellä oli, että syöpä olisi päässyt luustoon asti. Syöpä oli kova kolaus. Olin 30-vuotias ja lähdössä helmikuussa ajamaan Ruotsin MM-rallia Janne Tuohinon parina WRC-autolla. Sen vuoden rallit jäivät väliin”, Hämäläinen kertoo.

Nyt kaikki on hyvin. Syöpää kontrolloidaan vuositarkastuksessa.

”Opin arvostamaan elämää ja sitä, että saa ja pystyy tekemään sitä, mitä haluaa.”

Reeta Hämäläinen ja Hani-hevonen.

Entisenä kilparatsastajana Hämäläinen kertoo saaneensa voimaa kahdesta hevosestaan.

”Niiden kanssa oli vain selvittävä. Ei voinut jäädä kotiin, oli olo mikä tahansa. Oli katseltava eteenpäin.”

Hämäläinen kilpailee yhä toisella ratsullaan. Edellisen kilparatsunsa hän menetti tarhassa sattuneessa onnettomuudessa.

”Sain käyttööni hienon nuoren ratsun, jolla kilpailin aluetasolla ja pärjäsin hyvin. Sen hevosen kanssa meidän piti tehdä kilpauraa. Hevonen säikähti jotain, ja se yritti hypätä tarhasta ulos. Se ei ollut estehevonen, ja siltä menivät niskat.”

Hevosiltaan Hämäläinen kertoo oppineensa hyvää hermojen hallintaa.

”Hevosten hallinnassa ja kartanluvussa on paljon samaa. Ne vaativat mentaalista vahvuutta, vaikka välillä meinaa kiehahtaa. En suostu luovuttamaan.”

Lue lisää: Rallissa tuli Suomeen mitaleita sittenkin roppakaupalla: ”Aina se on tuuletuksen arvoinen suoritus”

Lue lisää: Toni Gardemeister menestyi 90-luvulla MM-rallissa ja mainosti tv:ssä Sotkan tuoleja – rallilegendan tallista voi tulla seuraava suomalaistähti

Lue lisää: Hankenissa kauppatieteitä opiskeleva Emil Lindholm haluaa rallista ammatin – Onko hän jo liian fiksu rallikuskiksi?