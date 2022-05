Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen muistutti, että Suomi tarvitsee vahvan joukkueen jo viikonlopuksi.

Tuleeko Mikael Granlund?

Entä joku pelaaja Ruotsin finaalisarjasta? Odotetaanko kovia nimiä NHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen loppuun asti?

Leijonien GM Jere Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen törmäsivät näihin kysymyksiin kerta toisensa jälkeen tiistai-illan mediatilaisuudessa.

Niin kuin arvata saattoi, yksiselitteisiä vastauksia ei saatu. Tulkinnanvaraa jäi runsaasti.

”Keskitymme näihin pelaajiin, jotka ovat täällä. Tulevat päivät näyttävät, tuleeko ryhmään muutoksia”, Lehtinen muotoili kieli keskellä suuta.

”Pitää muistaa, että meillä on ensimmäinen peli perjantaina, toinen lauantaina kolmas maanantaina. Alkulohko on silloin jo melkein puolivälissä. Me tarvitsemme vahvan joukkueen myös näihin kamppailuihin”, Jalonen säesti.

Kanada on aloittanut MM-turnauksen joskus 15 pelaajalla, mutta Suomi ei lähde kikkailemaan tällä tavalla.

”MM-turnauksessa pitää olla tosissaan alusta lähtien. Muuten jää herkästi luu käteen”, Jalonen muistutti.

Sitä kumpikaan ei suostunut sanomaan, montako passia Leijonat leimaa torstaina avausviikonlopun Norja- ja Latvia-kamppailuja varten.

”Niin monta, että saamme mahdollisimman hyvän joukkueen kaukaloon”, Jalonen muotoili.

Jukka Jalonen kertoo, että Suomi ei lähde kikkailemaan MM-kisapassien kanssa, vaan avauspeliin kasataan varmasti iskukykinen ryhmä.

Tesoman jäähallissa tiistaina pidetyssä Leijonien mediapäivässä riitti kiinnostusta Suomen joukkueen tilanteesta.

On tietenkin selvää, että Leijonien johdolla on selkeä suunnitelma sekä NHL:n että Ruotsin suuntaan. Sen sisältöä avattiin vain raottamalla.

”Meillä on maailman eliittiin kuuluvia pelaajia NHL:ssä. On tietysti selvää, että nämä kiinnostavat maajoukkuetta. Yhtälö ei ole kuitenkaan yksinkertainen. Ratkaisevassa pelissä tullut tappio voi ottaa todella koville, loppusuoralla on voinut tullut vaivoja... Lopullinen ratkaisu on aina monen asian summa”, Lehtinen kuvaili.

Se kuumin kysymys on tällä hetkellä, tuleeko Nashville-hyökkääjä Mikael Granlund MM-kisoihin. Nashville putosi viime yönä NHL:n pudotuspeleistä.

Rivien välistä oli tulkittavissa, että Leijonat on saamassa avukseen tiistaiaamuna NHL-kautensa päättäneen Granlundin. Colorado tyrmäsi Nashvillen tylysti 4–0.

Granlund takoi runkosarjassa komeat lukemat 64 tehopistettä ( 11+53) ja osoitti olevansa huippuvedossa. Hän olisi kaikin puolin mieluisa vahvistus Leijonille.

Sen sijaan saman seuran huippuvahtia Juuse Sarosta on turha odottaa avuksi. Saros joutui jättämään NHL:n pudotuspelit väliin vaivojen takia.

”Silloin on realismia, ettei hän pysty pelaamaan myöskään täällä”, Lehtinen myönsi.

Nashvillen kolmas suomalainen Eeli Tolvanen on jäänyt vähälle huomiolle kevään spekulaatioissa.

Ruotsin mestaruus ratkeaa vasta torstai-iltana Luulajan ja Färjestadin kohdatessa seitsemännen kerran. Finaalijoukkueissa on peräti kuusi suomalaista, joista Juhani Tyrväinen on vahvin ehdokas maajoukkueeseen.

Puolustajarintamalta tuli jobinpostia, kun Henri Jokiharju joutui vetäytymään joukkueesta tilapäisesti Ruotsin EHT-turnauksen jälkeen todetun koronatartunnan takia.

Jokiharjulla ei ole minkäänlaisia oireita. Näillä näkymin tamperelainen palaa Leijonien vahvuuteen lauantaina.

Peräti kolme suomalaispelaajaa sai kolhuja sunnuntaisessa EHT-turnauksen päätöskamppailussa Ruotsia vastaan, mutta Leijonien johto taisi selviytyä pelkällä säikähdyksellä.

Puolustajat Mikko Lehtonen ja Atte Ohtamaa ovat jo täydessä kunnossa. Myös hyökkääjä Saku Mäenalanen saapui tiistaina Tampereelle. Hänen kuntoansa tarkkaillaan muutama päivä.

Suomen MM-ryhmään valitaan kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja neljätoista hyökkääjää.

Mukana on tällä hetkellä yksi ”ylimääräinen” hyökkääjä.

Leijonat yrittää murtaa MM-kisoissa kotimaan kirouksen. Toistaiseksi Suomi on jäänyt joka kerta ilman mitalia järjestäessään turnauksen. Takana on kahdeksan yritystä.

Urakka alkaa perjantai-iltana Norjaa vastaan klo 20.20.

Lue lisää: Suomi ja Latvia suunnittelevat ensi vuoden MM-jääkiekon hakemisesta Tampereelle ja Riikaan

Lue lisää: Florida Panthers alkaa saada rytmistä kiinni – Kriittistä voittoa pohjustamassa ollut Aleksander Barkov HS:lle: ”Ei enää toimi, että mennään hyökkäämällä koko ajan”

Lue lisää: Leijonien huippu­pakki on pitänyt kotiaan vaivihkaa Tampereella lähes kymmenen vuotta – jotkut pitävät häntä jopa nokialaisena

Lue lisää: Leijonien sankari Harri Säteri jahtaa MM-kultaa koti­kaupungissaan: Reijo Ruotsalaisen vuoksi tehty sääntö toi yllätys­käänteen NHL-visiittiin