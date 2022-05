Karim Adeymi on Dortmundin ykköshyökkääjä ensi kaudella.

Saksan Bundesliigassa pelaava Borussia Dortmund hankki nopeasti uuden hyökkääjän Manchester Cityyn siirtyvän Erling Braut Haalandille tilalle.

Dortmund teki viiden vuoden sopimuksen RB Salzburgissa pelaavan saksalaisen Karim Adeyemin kanssa.

Siten Dortmund löysi jälleen hyökkääjän itävaltalaisesta Salzburgista – myös Haalandin seura ennen Dortmundia oli Salzburg.

20-vuotias Adeyemi on tällä kaudella tehnyt 23 maalia pelaamissaan 42 ottelussa. Itävallan Bundesliigassa maaleja on syntynyt 19 ja hän on maalipörssin kärjessä.

Pelaajasta ovat olleet kiinnostuneet myös Englannin Valioliigan seurat, joten vuoden tai kahden päästä kohina voi olla jälleen suurta Dortmundin ympärillä.

”Heti kun kuulin Dortmundin olevan kiinnostunut, tiesin haluavani tehdä heidän kanssaan sopimuksen”, Adeyemi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kun Haaland siirtyi Salzburgista Dortmundiin tammikuussa 2020, hän oli ehtinyt tehdä itävaltalaisseurassa 27 ottelussa 29 maalia.

