KOK muistutti kirjeessään merkittävistä huolenaiheista Kansainvälisen nyrkkeilyliiton hallintoon, tuomaritoimintaan ja talouteen liittyen.

Kansainvälisen nyrkkeilyliiton (IBA) venäläinen puheenjohtaja Umar Kremljov on saanut varoituskirjeen Kansainväliseltä olympiakomitealta (KOK), brittilehti The Guardian kertoo. Kirjeessään IBA kertoo lajin olympiastatuksen olevan yhä vaarassa.

KOK lähetti kirjeensä tiistaina. Ajankohta on tarkkaan harkittu, sillä Vladimir Putinin tukijana tunnetun Kremljovin asema puheenjohtajana on vaakalaudalla. Hän saa liiton perjantaiseen puheenjohtajakisaan haastajakseen hollantilaisen Boris van der Vorstin.

Kremljovia pidetään The Guardianin mukaan puheenjohtajavaalin ennakkosuosikkina, vaikka yhä useampi laji-ihminen näkee venäläisen keulakuvan arveluttavana valintana liitolle Venäjän käydessä hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Venäjän valtion enemmistöomistuksessa olevan kaasujätti Gazpromin toimiminen liiton päätukijana vain lisää huolta. Urheilusivusto Inside the Games kertoi maaliskuussa, että IBA kieltäytyi katkaisemasta yhteistyösopimustaan Gazpromin kanssa.

IBA:n rahoituskuviot ovat yksi KOK:n kertomista huolenaiheista. Talouden lisäksi KOK on huolissaan nyrkkeilyjärjestön hallintoon ja tuomaritoimintaan liittyvistä asioista.

Kirjeessään KOK kyseenalaistaa nyrkkeilyn valmiudet osallistua Pariisin olympialaisiin 2024 ja muistuttaa, ettei laji tällä hetkellä kuulu Los Angelesin kisojen ohjelmaan 2028 ongelmiensa vuoksi.

KOK:n saksalainen puheenjohtaja Thomas Bach kutsui nyrkkeilyä ja painonnostoa olympialiikkeen todellisiksi ongelmalapsiksi viime vuoden joulukuussa.

The Guardian kertoo Kremljovin väittäneen huhtikuussa, että IBA on rakentanut luottamusta KOK:hon. Lehden näkemä ja epätavallisen painavaksi kuvailema kirje kuitenkin asetti lajiliiton venäläisen puheenjohtajan väitteen kyseenalaiseksi.

KOK:n kirje viittaa The Guardianin mukaan myös siihen, ettei IBA ole antanut selkeitä vastauksia suunnitelmistaan järjestää olympiakarsinnat Pariisiin.

Puheenjohtajan paikasta kilpaileva van der Vorst kertoo The Guardianille, että liiton tekemät uudistukset ovat toistaiseksi olleet pinnallisia. Hollantilaisen mukaan nyrkkeilyn olisi muututtava perusteellisesti säilyttääkseen asemansa olympialajina.

”Nyrkkeily on yhä erittäin vaarassa, ja moni kansallinen liitto on huolissaan tulevaisuudesta. He pelkäävät, että laji siirtyy pimeään aikakauteen, jos olympiastatus jää saamatta”, van der Vorst sanoo.

”Nykyiselle venäläisjohdolle on löydettävä vaihtoehto. Lajimme imagolle ei ole hyväksi, että meillä on edelleen sponsorisopimuksia Gazpromin kanssa. Se on itse asiassa erittäin vahingollista.”

IBA tunnettiin aiemmin Kansainvälisenä amatöörinyrkkeilyliittona (AIBA). Lyhenne säilyi ennallaan vuonna 2007, vaikka liitto vaihtoi nimensä Kansainväliseksi nyrkkeilyliitoksi. Vuonna 2021 liiton nimen AIBA-lyhenne korvattiin nykyisin käytössä olevalla IBA:lla.

Olympianyrkkeilyssä mukana olevaa IBA:ta ei pidä sotkea samalla nimellä ammattinyrkkeilyssä toimivaan IBA-liittoon.