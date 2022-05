HSV:n keskiviikon harjoitukset päättyivät suomalaistähden loukkaantumiseen.

Hampuri

Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen, 21, koki keskiviikkona ikävän takaiskun juuri ennen seurajoukkueen kohtalonkamppailua. HS oli paikalla, kun Suhonen loukkaantui keskiviikkona seurajoukkueensa HSV:n harjoituksissa.

Harjoitukset olivat kestäneet lähes tunnin ja olivat juuri päättymässä, kun Suhonen kaatui kentän pintaan kamppailutilanteessa ja loukkasi itsensä.

Suhonen oli pitkään kentän pinnassa tuskaisen näköisenä.

Suhonen satutti kamppailutilanteessa vasemman jalkansa sen verran pahasti, että häntä hoidettiin hetken ajan kentän laidalla, minkä jälkeen hänet kuljetettiin golfautolla pois harjoituskentältä. HS:n tietojen mukaan Suhonen vietiin sairaalaan tiettävästi jatkotutkimuksia varten.

HSV:n päävalmentaja Tim Walter sanoi harjoitusten jälkeen odottaneensa vain viimeistä maalia harjoitusten peliharjoituksessa ennen kuin lopettaisi harjoitukset. Sitä viimeistä maalia ei nähty, vaan harjoitukset päättyivät Suhosen loukkaantumiseen.

Suhonen on pelannut HSV:n keskikentällä avauskokoonpanossa viidessä viime ottelussa. Neljä viimeistä otteluaan voittanut HSV on mukana kamppailussa noususta Bundesliigaan. Suhonen on tehnyt neljässä viime ottelussa maalin ja syötti yhden maalin viimeistä edeltävässä ottelussa.

Viikonloppuna HSV kohtaa kauden viimeisessä ottelussa vieraskentällä Hansa Rostockin. HSV:llä on vielä mahdollisuus suoraan nousuun Bundesliigaan tai sitten se voi päätyä nousukarsintoihin. Kausi voi päättyä myös pettymykseen viikonloppuna, jos HSV ei voita viimeistä otteluaan.

Suhonen siirtyi 16-vuotiaana Käpylän Pallosta Hampuriin HSV:hen vuonna 2017. Tällä kaudella hän nousi seuran edustusjoukkueeseen ja on pelannut 18 sarjaottelussa tällä kaudella. Suhonen teki vastikään kolmevuotisen jatkosopimuksen HSV:n kanssa, ja uusi sopimus päättyy vuonna 2026.