Norman yrittää mullistaa golfin kilpailutoiminnan saudirahalla.

Diplomatia ei suju golflegenda Greg Normanilta yhtä sulavasti kuin lyönnit uran hehkeimpinä vuosina 1980- ja 1990-luvuilla. Norman joutui keskiviikkona puolustelemaan saudirahalla kehittelemäänsä golfturnausten sarjaa Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen takia, eivätkä hänen vastauksensa taida juuri hillitä kritiikkiä.

St. Albansissa Englannissa järjestetyssä tilaisuudessa esiin nousi muun muassa toimittaja Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa 2018.

”Me kaikki teemme virheitä”, Norman yritti väistää saudirahaan ja Saudi-Arabiaan kohdistuvaa arvostelua.

Norman, 67, johtaa rahapalkinnoiltaan houkuttelevan LIV-turnaussarjan taustalla olevaa yhtiötä. Arvostelijat tuomitsevat turnauksen Saudi-Arabian ”urheilupesuksi” eli maan maineen kiillottamiseksi urheilua hyväksi käyttäen.

”Puhukaa vain Saudi-Arabiasta, Khashoggista ja ihmisoikeuksista, mutta puhukaa myös kaikesta hyvästä, mitä maa tekee uudistaessaan kulttuuriaan”, Norman opetti puolustaessaan turnaussarjaa.

”Teemme virheitä ja jokainen haluaa oppia niistä ja parantaa seuraavalla kerralla.”

LIV-turnaukset saattavat repiä pelaajat kahteen leiriin, sillä turnaus yrittää houkutella hulppeilla rahapalkinnoilla pelaajat golfkiertueen perinteisistä turnauksista.

Yhdysvaltain PGA-kiertue kamppailee suunnitelmaa vastaan ja uhkaa LIV-kiertueelle lipeäviä pelaajia rangaistuksilla, pelikiellolla tai PGA-kiertueelta sulkemisella.

Euroopan-kiertueen johto aikoo englantilaisen Daily Telegraph -lehden mukaan noudattaa PGA:n esimerkkiä.

Pelaajista kohua on herättänyt varsinkin Phil Mickelson, joka luonnehti ensin LIV-kiertueen saudiarabialaisia taustavoimia ”pelottaviksi”. Samalla hän sanoi olevansa siitä huolimatta valmis osallistumaan kiertueelle, jos PGA:ta voidaan sen ansiosta painostaa uudistuksiin.

Mickelson on myöhemmin pyydellyt kommenttiaan anteeksi.

Norman on LIV-kiertuetta rakentavan LIV Golf Investmentsin toimitusjohtaja. Hän on syyttänyt PGA:ta ”laittomasta monopolista, joka on vastoin pelaajien ja fanien etua ja estää vapaan kilpailun”.

Norman kertoi, että LIV-kiertueen rahoitusta on nyt kasvatettu kahdella miljardilla Yhdysvaltain dollarilla (1,9 miljardia euroa). Kiertueella on tarkoitus pelata kymmenen kilpailun sarja 2023. Sarja on tarkoitus laajentaa liigamuotoon vuonna 2024.