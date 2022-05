Helsingin IFK:ta edustava Yohann Auvitu pelaa kotihallissaan jo uransa kymmenennet MM-kisat. Auvitua nuorena Jyväskylässä valmentanut Jukka Ahvenjärvi kertoo, miten ranskalaisesta jalostui huippupelaaja.

Mistä tämmöinen pelaaja on edes löytynyt?

Jyväskyläläistä D Teamia valmentava Jukka Ahvenjärvi pyöritteli mielessään kysymystä, johon hänen parikymppinen puolustajansa Yohann Auvitu oli antanut aiheen. Elettiin vuotta 2009.

”Yohann oli heti alusta asti semmoinen persoona, joka lähestyi rohkeasti. Hän ei peitellyt osaamistaan tai heikkouksiaan ollenkaan, vaan meillä oli heti hyvä energia, kun keskustelimme asioista”, Ahvenjärvi kertoo.

Hän lisää tavanneensa tuolloin rehdin nuoren miehen, joka katsoi silmiin ja tervehti jämäkästi.

Ahvenjärvi toki tiesi Ivry-sur-Seinessä Pariisin esikaupunkialueella varttuneen nuorukaisen jo edelliseltä kaudelta JYP:n A-nuorista. Hänellä oli Mestis-valmentajana tarkka tieto organisaation lupauksista.

Silti Auvitu pääsi yllättämään lukuisia huippupelaajia suomalaiselle kiekkokartalle kasvattaneen valmentajan sammumattomalla tiedonjanollaan.

”Hän oli kuin pesusieni ja imi kaiken tiedon siitä, millä tavalla hän pystyy menemään eteenpäin kiekkoilijana”, Ahvenjärvi sanoo.

Yohann Auvitun ja maalivahti Florian Hardyn kotimaa Ranska otti historian ensimmäisen voittonsa Leijonista 7. toukokuuta 2017 MM-kotikisoissa Pariisissa. Mika Pyörälän edustama Suomi taipui kisaisännille maalein 1–5.

Valmentaja saattoi lähettää suojattinsa vaikkapa sauvakävelylenkille Jonne Virtasen kanssa. Sykemittarit kiinnitettiin ihmettelyn jälkeen rintaan, painuttiin ulos ja palattiin harjoituksesta intoa puhkuen.

Intohimo ja lajirakkaus ovat kuljettaneet Auvitun Mestiksen ja Liigan kautta maailman kovimpiin kiekkosarjoihin. Tililtä löytyy pelejä NHL:stä, AHL:stä, KHL:stä sekä Ruotsin pääsarjasta SHL:stä.

Kevään MM-kisat ovat 32-vuotiaalle ranskalaiselle jo kymmenennet. Helsingin IFK:sta Pohjois-Amerikkaan siirtynyt ja viimeiset puolitoista kautta jälleen IFK:ta edustanut Auvitu pelaa juhlakisat kotihallissaan.

Ahvenjärvi kertoo uskoneensa jo Mestis-vuosina vahvasti siihen, että Auvitun määrätietoisuus tehdä asioita kantaa pitkälle.

”Hän ei jättänyt kiveäkään kääntämättä vaan löysi aina ratkaisuja asioihin, eikä hän jäänyt ihmettelemään, jos joku asia ei toiminut. Hän laittoi ne toimimaan.”

Kokenut luotsi myöntää, ettei hänen ensimmäinen ajatuksensa Auvitun suhteen ollut se, että hänestä tulee varmuudella taidollisesti ja pelinluvullisesti huippusarjoihin yltävä kiekkoilija.

”Mutta hän osoitti kaikessa tekemisessään olevansa valmennettavissa. Se on oikeastaan se isoin juttu, ja sen kautta, että hän oli valmennettavissa, hänellä oli valtava kilpailunhalu”, Ahvenjärvi lisää.

Yohann Auvitu debytoi NHL:ssä syksyllä 2016. Hän siirtyi New Jersey Devilsin takalinjoille 27-vuotiaana.

Auvitusta paistoi halu kehittää itseään, olipa kyse sitten fysiikasta, mentaalisista ominaisuuksista, pelitaidollisista asioista tai taktisista jutuista. Hän oli aina valmis kuuntelemaan ja kokeilemaan.

”Lähestymistapa oli semmoinen, että hän antoi itselleen mahdollisuuden kehittyä siinä”, Ahvenjärvi kertoo.

Auvitu pelasi Mestistä kaksi täyttä kautta ja saavutti keväällä 2010 hopeaa ja vuotta myöhemmin pronssia. Sulavasti liikkuvasta ja taitavasti kiekkoa käsittelevästä pelaajasta oli iloa kaukalon molemmissa päissä.

”Hän pelasi paljon pelejä myös hyökkääjänä. Valmennusideologiassani on aina ollut ajatus, että hyvä puolustaja pystyy hyökkäämään ja tukemaan vahvasti hyökkäyksiä”, Ahvenjärvi sanoo.

Valmentajan filosofia sopi Auvitulle mainiosti. Ranskalainen pystyi tukemaan hyökkäyksiä luistelullaan sekä kamppailemaan omassa päässä vahvan kroppansa, luustonsa ja käsiensä sekä kovan mailapelinsä ansiosta.

”Minulle hän oli semmoinen ydinpelaaja pelitapaani liittyen”, Ahvenjärvi tiivistää.

Myös taustat tukivat Auvitun onnistumista. Hän siirtyi Ranskasta Jyväskylään entisen JYP-pelaajan Ari Salon ansiosta. Toinen tärkeä entinen JYP-pelaaja oli ranskaa taitanut A-nuorten valmentaja Mika Paananen.

Jukka Ahvenjärvi (kesk.) valmensi Yohann Auvitua Mestiksen D Teamissa ja JYP-Akatemiassa. Kuva syksyltä 2021, jolloin Ahvenjärvi luotsasi JYP:tä.

Ahvenjärvi kuvailee puolustajan saapuneen Jyväskylään otolliseen aikaan. Nousua miesten peleihin D Teamiin auttoi joukkueessa ollut tuttu runko – hänen oli tietyllä tapaa helppo sulautua porukkaan.

Mikään ei silti tullut ilmaiseksi. Auvitu kilpaili paikastaan joukkueessa, jonka rakenne miellytti Ahvenjärveä. Nuoruus yhdistyi kokeneiden pelaajien tuomaan JYP:n pelilliseen identiteettiin, esimerkkiin ja johtajuuteen.

”Uskon hänen pystyneen ammentamaan myös niitä juttuja. Yohann kommunikoi hyvin vahvasti, osallistui ja oli erittäin hyvä kaveri monen pelaajan kanssa. Se varmasti auttoi häntä eteenpäin urallaan.”

Auvitu debytoi Liigassa jo kaudella 2010–11. Kolme seuraavaa kautta kuluivat SM-kultaakin voittaneessa JYP-miehistössä, mutta mukaan mahtui piipahduksia D Teamista JYP-Akatemiaksi muuttuneessa seurassa.

Liigastatuksen saanut pelimies otti Ahvenjärven mukaan farmikomennukset vastaan ammattimaisesti.

”Yohann ja esimerkiksi Harri Pesonen olivat pelaajia, jotka kokivat sen vahvasti mahdollisuutena. He ymmärsivät, mitä roolia tulivat tekemään: pelaamaan isoja minuutteja ja näyttämään esimerkkiä.”

”Se ei vaikuttanut heidän suorittamiseensa negatiivisesti missään vaiheessa. Se varmaan auttoi myös eteenpäin”, valmentaja lisää.

” ”Yohann ja esimerkiksi Harri Pesonen olivat pelaajia, jotka kokivat sen vahvasti mahdollisuutena.”

Edelliskausilla loukkaantumisista kärsinyt Yohann Auvitu on kiekkoillut HIFK:ssa kausina 2014–16 ja 2020–22. Kuva kevään 2016 finaaleista, joissa IFK taipui Tapparalle.

HIFK:ssa NHL-tason puolustajaksi kasvaneen ja maailman kovimmassa kiekkoliigassa 27-vuotiaana syksyllä 2016 debytoineen pelaajan kehitysaskeleet Ahvenjärven opissa olivat jälkikäteen tarkasteltuna valtavat.

Suuntaviivat komeaan uraan laadukkaissa sarjoissa olivat jo tuolloin selvillä. Pelaaminen sekä puolustajana että hyökkääjänä kasvatti Ahvenjärven mukaan ranskalaisen pelinluku- ja pelintempokapasiteettia.

”Hän pääsi pelaamaan monipuolisissa rooleissa, minkä kautta se identiteetti loppujen lopuksi löytyi. Puolustajan paikka on hänelle, mutta hän osallistuu joukkueesta riippuen rohkeasti hyökkäyspeliin”, Ahvenjärvi kokee.

Auvitu on historian toinen ranskalaiskiekkoilija Suomen pääsarjassa viisi peliä HIFK:ssa kaudella 2002–03 pelanneen Yorick Treillen jälkeen. Varsinainen ranskalaisten esiinmarssi alkoi kuitenkin Auvitusta.

”Yohann on ansainnut olemuksellaan, tekemisellään, määrätietoisella harjoittelullaan ja ominaisuuksillaan sen maineen, että hän on se kaveri, joka lippua kantaa, ja muut tulevat perässä”, Ahvenjärvi näkee.

Maajoukkueen runkomiesten pelaaminen Suomessa on ollut hyväksi koko ranskalaiselle kiekkoilulle. Samalla se on lisännyt mielenkiintoa Ranskan MM-kisajoukkueita kohtaan. Tämä on pitkälti Auvitun ansiota.