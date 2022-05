Jukka Jalonen pitää ovea pitkään raollaan NHL:ään – ”Kyllä me silti lähdetään nappi laudassa painamaan”

Kiinnostus on Atlantin tuolla puolen on ollut laajaa.

Tampere

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen löi kiekkomaajoukkueet kokoon aikaisessa vaiheessa vuosina 2019 ja 2021. Tulos lukee kiekkohistorian kirjoissa: MM-kultaa ja -hopeaa.

Suomen kotiturnauksessa Jalonen ja hänen tiiminsä pelaavat eri peliä. Joukkue odottaa vahvistuksia NHL:stä koko pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ajan.

NHL:n pudotuspelit alkavat saada ratkaisunsa viikonloppuna, mutta samaan aikaan polkaistaan vauhtiin MM-turnaus.

Leijonat kohtaa Norjan Tampereella perjantaina (kello 20.20) ja Latvian lauantaina.

”Nyt on tilanne vähän erilainen. Sieltä [NHL] on selkeästi ollut aitoa kiinnostusta ja sen takia me odotellaan hetken aikaa vaarantamatta meidän menestystä alkupeleissä”, Jalonen sanoi Tampereen Nokia-areenan alakerroksissa.

”Kyllä me lähdetään ensimmäiseen viikonloppuun nappi laudassa painamaan. Ei me millään kolmella kentällä lähdetä katselemaan, miten saattaisi käydä. Se on sapluuna ollut.”

Leijonilla on tällä hetkellä kokoonpanossaan seitsemän puolustajaa. Sitä Jalonen ei tarkalleen kertonut, peluuttaako hän joukkuetta kuudella pakilla vai seitsemällä. Molemmat olisivat mahdollisia alkusarjan menestystä vaarantamatta.

Hyökkääjä Petrus Palmu joutui jättämään joukkueen, kun varmistui, että Saku Mäenalanen pystyy pelaamaan. Mäenalanen loukkantui lievästi Ruotsin EHT-turnauksessa viime viikonloppuna, mutta harjoitteli joukkueen mukana torstaina.

Päivää ennen Palmun lentämistä ulos joukkueesta Miro Aaltonen sai tehdä tilaa Mikael Granlundille, joka tullee Suomeen perjantaina.

”Eihän se mikään optimitilanne ole. Kaikki sen pelinhengen tietää ja hyväksyy, jos jostain tulee joukkuetta auttava ja kehittävä pelaaja. Niin se vaan menee huippu-urheilussa.”

NHL:n pudotuspeleissä on täysin poikkeuksellinen suomalaistilanne. Kaikki parhaat kenttäpelaajat – Granlundia lukuun ottamatta – pelaavat play offsin ensimmäisellä kierroksella.

Jos Dallas putoaisi, voisi sieltä teoriassa olla tulossa neljä suomalaista: keskushyökkääjä Roope Hintz ja puolustajat Miro Heiskanen, Esa Lindell ja Jani Hakanpää.

Dallas on jopa tappiolla 2–3 ottelusarjassaan Calgaryä vastaan.

Florida ja Carolina johtavat omia sarjojaan, mutta kiekkoilullinen kattaus on vähintään yhtä kattava kuin Dallasissa.

Jokainen vähänkin kiekkoa seurannut ymmärtää, millainen merkitys voisi olla joukkueelle Aleksander Barkovilla, Anton Lundellilla, Sebastian Aholla tai Teuvo Teräväisellä.

”Kyllä me katsotaan, miten ensimmäinen kierros menee.”

Joukkueen kokoonpanon rakentaminen on yksinkertaista matematiikkaa. Se koostuu kolmesta maalivahdista ja 22 kenttäpelaajasta.

Tällä kuviolla Leijonat voi aloittaa Itävaltaa vastaan esimerkiksi seitsemällä puolustajalla ja 12 hyökkääjällä eli täysin ketjuin.

Tässä kuviossa jäisi kolme paikkaa NHL-pelaajien odottamiseen.

Jos Jalonen valitsee vaikkapa kuuden puolustajan käyttämisen, jäisi neljä paikkaa vapaaksi.

Viisikin paikkaa saisi rakennettua, jos Leijonat kohtaisi Itävallan kuudella puolustajalla ja vain 11 hyökkääjällä, mutta siihen Jalonen tuskin lähtee.

NHL:stä todennäköisesti saapuu pelaajia Tampereelle, mutta on pelkkää arvailua, kuinka monta.

Jalosen työtä helpottaa, että kotikisoilla riittää imua.

”On se sen verran laaja ollut, että olisiko yksi tai kaksi pelaajaa, jotka ovat sanoneet, että todennäköisesti eivät olisi lähdössä, jos kutsu tulisi ja pääsisi.”

”Tämä on spesiaalikeissi. Kotikisat – nyt saattaa olla myös ensi vuonna – ovat normaalioloissa kymmenen vuoden välein. Kyllä se selvästi kiinnostaa, ei siitä mihinkään pääse.”

Leijonien avausotteluun nimettävät pelaajat valitaan myöhemmin torstaina.