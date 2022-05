HJK:lla on useita hyökkääjiä, mutta heistä kukaan ei näytä olevan kummoinenkaan maalintekijä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Jalkapallon Veikkausliigassa HJK on pelannut nyt kahdeksan ottelua ja tehnyt kymmenen maalia. Joukkue on voittanut useita otteluita maalein 1–0, ja torstainakin joukkue teki yhden maalin Lahdessa.

Kun FC Lahtikin teki maalin, Klubille tuli pistemenetys ja KuPS paineli jälleen sarjakärkeen yhden ottelun vähemmän pelanneena.

FC Lahteakin vastaan Lahden hiihtomontussa HJK näennäisesti loi paikkoja, mutta niistä yksikään ei kuulunut sarjaan ”tuosta olisi pitänyt tehdä”.

HJK:lla on useita hyökkääjiä, mutta heistä kukaan ei näytä olevan kummoinenkaan maalintekijä. Tai siis yksi olisi, mutta hän ei ole pelannut loukkaantumisen takia kauden avausottelun jälkeen.

Vaikka HJK:lla on itse asiassa bussilastillinen pelaajia, ilman Roope Riskiä joukkue on yhden maalin joukkue per ottelu. Myös toinen Riski, Riku, olisi tarpeellinen lisä joukkueeseen, mutta hänkin on loukkaantuneena.

Pelkästään maalintekijöistä homma ei ole kiinni, sillä pelinrakentelukaan ei ole ainakaan vielä tässä vaiheessa kautta parasta a-ryhmää. Useita hankintoja tehneeltä joukkueelta voisi vähitellen odottaa tehokkaampaa pelaamista.

Vaikka HJK on hävinnyt vain yhden ottelun, aneeminen maalitehtailu on alkanut näkyä myös yleisömäärissä. Ilves-ottelussa väkeä oli hädin tuskin 2 000.

Veikkausliigan erikoisen otteluohjelman ansiosta Klubin seuraava ottelu on ensi tiistaina – ja tietysti FC Lahtea vastaan. Eli joukkueet kohtaavat peräkkäinen viiden päivän välein. Se ei sinänsä yllätä, sillä Klubi kohtasi Interin reilun viikon välein.