Jääkiekon MM-kisojen otteluiden väliin jää aikaa hallin katsomoiden tyhjentämiseen ja täyttämiseen vain puolitoista tuntia. Siinä ajassa on 10 000 ihmistä saatava hallista ulos ja sisään seuraavan ottelun lipulla.

MM-kisojen päänäyttämölle Tampereen Nokia-areenalle mahtuu jääkiekko-otteluissa noin 13 000 katsojaa., joskin MM-kisoissa kapasiteetti on pienempi.

Kun Leijonat luistelee kaukaloon Tampereella kello 20.20 alkavassa kotikisojen avausottelussaan Norjaa vastaan, tiedetään jo ovatko kisajärjestäjät onnistuneet ensimmäisessä tositestissä..

Nokia-areena tyhjennetään MM-kisoissa kaikkien pelien välissä. Vaikka kisaturistilla olisi liput kaikkiin päivän peleihin, pitää hallista poistua ja tulla uudestaan sisään seuraavan pelin lipulla.

Avauspäivänä siis Yhdysvaltojen ja Latvian pelissä olevat joutuvat poistumaan, vaikka lippu olisi hankittu myös Suomen ja Norjan koitokseen.

Pelien alkamisajoilla on neljä tuntia väliä, ja jos ottelu kestää kaksi ja puoli tuntia, jää tyhjentämis- ja täyttöoperaatiolle puolitoista tuntia.

Jos tyhjentämisen jälkeen sisääntuloon jäisi aikaa 80 minuuttia, pitäisi sisään saada 125 ihmistä minuutissa, jos yleisöä tulee 10 000, mikä on lähellä areenan yleisökapasiteettia, kun media vie muutaman tuhat paikkaa.

Jos edellinen peli ja poistuminen venyvät niin, että aikaa jää vain tunti, kasvaa minuuttivaatimus jo liki 160 ihmiseen.

Kisojen pääsihteeri Heikki HIetanen sanoo, että asiaa on mietitty paljon. Vastaavaa poistumisia ja sisäänpääsyä sisältävää tapahtumaa ei ole Tampereen areenassa ehditty vielä järjestää, joten kokemuksia ei ole saatu.

”Joudumme käyttämään samoja väyliä poistumiseen ja saapumiseen. Kaupungin keskustaan rakentaminen tekee vähän hankalammaksi areenan täytön ja tyhjennyksen. Muilla areenoilla on enemmän tilaa ympärillä”, Hietanen sanoo.

Heikki Hietanen on MM-kisojen pääsihteeri.

Liigapeleissä Nokia-areenalla on sisäänkäynnin jälkeen ollut käytössä alue, jolle pääsee ilman lippua. Siitä kuljetaan lippuporttien läpi areenan käytäville.

Turvatarkastus Ilveksen ja Tapparan kotipeleihin tehdään hallin ulko-ovilla, jotka kaikki ovat Rautatieaseman puoleisella sivustalla lähellä toisiaan.

MM-kisoissa sekä lipuntarkastus että turvatarkastus tehdään hallin ulkopuolella. Edes areenan sisäänkäyntikerrokseen ei siis tällä kertaa pääse ilman lippua.

Tilasta hallin ulkopuolella ei tule puutetta, koska lähialueen liikenne on katkaistu. Sisääntulon järjestyminen sujuvasti on silti keskeinen osa käyttäjäkokemusta. Palaute on varmuudella tuimaa, mikäli Leijonien pelin alku jäisi kiekkovieraalta näkemättä sisääntulon tökkimisen takia.

Hietanen myöntää, että aikaraami on tiukka. Edellisten pelien meneminen jatkoerään tai voittomaalikilpailuun lyhentää käytössä olevaa aikaa entisestään. Otteluiden alkuajat puolestaan on sovittu tv-yhtiöiden kanssa.

”Ymmärrämme sujuvuuden tärkeyden. Toivomme kaikkien ajattelevan, että ovat tulossa kansainväliseen suurtapahtumaan. Oli missä päin maailmaa vain, niihin voi joutua hetken odottamaan. Suomessa on totuttu tulemaan muutama minuutti ennen pelin alkua. Näihin kannattaa tulla hyvissä ajoin”, HIetanen sanoo.

Hietanen sanoo, että sisäänpääsyn ruuhkia seurataan Tamperen Rautatieaseman vieressä olevalla fanialueella. Omia arvioita kisavieras voi tehdä sen pohjalta, milloin edellinen ottelu päättyy.

Kisaturistikin voi avittaa jonojen sujuvuutta jättämällä isot kantamukset suosiolla pois. Areenalla ei ole narikkaa ja isojen laukkujen kanssa Nokia-areenaan ei pääse.

”Kannattaa tulla mahdollisimman pienillä varustuksilla, niin pääsee nopeasti. Ei ylimääräisiä. Jos on tulossa majoitukseen ja on iso laukku, se kannattaa viedä hotelliin.”

