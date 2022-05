Sakari Manninen ja Mikael Granlund syntyivät Oulussa helmikuussa 1992, mutta samaan ketjuun he ovat pääsemässä vasta kolmekymppisinä.

Sakari Manninen (oik.) on Suomen ykkössentteri kotikisoissa. Mikael Granlundille on uumoiltu paikkaa ykkösketjusta.

TAMPERE

Kuka pelaa Tampereella Leijonien ykkösketjussa Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen kanssa?

Tätä visaista pähkinää päävalmentaja Jukka Jalonen on saanut pureskella siitä asti, kun kävi ilmi, ettei olympialaisissa kultaa voittaneen tehotrion kolmas lenkki Markus Granlund pääse kotikisoihin. Granlund jäi pois terveyssyiden takia.

Vielä viime viikon Euro Hockey Tourilla ykkösketjun vasenta laitaa paineli Harri Pesonen, mutta MM-kisojen kenraaliharjoituksissa Tampereella paikan sai Jere Innala.

Tämä tarkoittaa sitä, että 174 senttiä pitkä taskuraketti Innala pelaa Mannisen ja Hartikaisen rinnalla perjantain kisa-avauksessa Norjaa vastaan.

Helsingin IFK:ta tällä kaudella edustanut ja ensi kaudeksi Ruotsin Frölundaan siirtyvä Innala, 24, on luontainen maalintekijä. Nopea sellainen.

"Hän on sopeutunut tosi hyvin ketjuumme,” Suomen ykkössentteri Manninen kehui torstain jääharjoitusten jälkeen.

"On nopeutta, on taitoa ja on pelisilmää syöttää ja ampua. Hyvä pelimies!”

Jere Innala (keskellä) pelaa Sakari Mannisen (vas.) johtamassa ykkösketjussa kisojen avausottelussa tänä iltana.

Innala saa kärkiroolin Norja-ottelussa, mutta näyttää siltä, että paikka ykkösketjussa on pedattu Mikael Granlundia varten. Leijonien NHL-tähtivahvistus ehtii Nashvillesta kisapaikalle viikonloppuna.

Granlundia odotetaan kokoonpanoon lauantaina, kun Suomi pelaa kisojen toisen ottelunsa Latviaa vastaan.

Manninen ei tietenkään halua ketjuilla vielä spekuloida, mutta ajatus on kiehtova.

Manninen ja Mikael Granlund putkahtivat maailmaan lähes samalta synnytysosastolta. He ovat syntyneet Oulussa helmikuussa 1992 – vain 16 päivän ikäerolla toisiinsa.

13 vuotta sitten, kaudella 2008–2009, he pelasivat Kärppien U18-joukkueessa SM-sarjan pudotuspelejä.

"Oltiin samassa joukkueessa, mutta ikinä ei olla pelattu samassa kentässä”, Manninen mainitsi.

Kohta virhe taitaa korjaantua. On kai jo aikakin; ovathan Oulun miehet jo kolmekymppisiä.

Mikael Granlundille on pedattu paikka Suomen ykkösketjusta.

Vuotta nuorempaan Markus Granlundiin Manninen sai jo tottua Venäjällä Salavat Julajev Ufassa, jossa he tekivät yhdessä Hartikaisen kanssa tuhoisaa jälkeä kahden KHL-kauden ajan. Pekingin olympialaiset olivat yhteispelin huipennus.

Nyt Leijonien tulevassa ykkösketjussa ainoa muutos lienee se, että Markus vaihtuu Mikaeliin.

Miten vertaisit Granlundin veljeksiä?

"He ovat tosi samanlaisia!” Manninen tokaisi.

"Molemmat ovat älykkäitä ja tosi kilpailuhenkisiä pelaajia, joilla on hyvä pelisilmä. Heillä on todella paljon taitoa, ja he ovat kovia kamppailemaan. Niin monipuolisia eliittihyökkääjiä ovat kyllä molemmat.”

Suomi pääsi mittaamaan kisojen avausvastustajaansa Norjaa huhtikuussa kahden maaottelun myötä. Voitot irtosivat maalein 6–2 ja 2–1.

"Norjalla on äijämäinen joukkue. Kokenut ja rutinoitunut”, Manninen kuvaili.

"He kamppailevat kovaa, ja heillä on myös taitoa erikoistilannepelaamisessa.”

Leijonat ei ole koskaan hävinnyt Norjalle arvokisoissa, vaikka takana on 26 kohtaamista aina vuodesta 1949 alkaen. Kerran on pelattu tasan. Norja ylsi 1–1-tulokseen Wienin MM-kisoissa 1996.

PerjAntai-illan Norja-ottelu on historiallinen: Se on Suomen ensimmäinen arvokisaottelu uudessa Nokia-areenassa. Leijonat aikoo lyödä parasta pöytään heti alusta alkaen.

Urku on auki, lupaa Manninen.

"Lataus on varmasti tapissa, että päästään kovalla vauhdilla heti liikkeelle ja saadaan sitä kautta peliä haltuun”, hän puhkui.

Alku on tärkeä.

"Kaikki fokus on siinä. Haluamme hyvän, jämäkän startin, että lähdetään hyvin liikkeelle, ja peli lähtee rullaamaan.”

