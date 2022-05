HIFK sanoo selvittäneensä, että ottelun järjestäminen poikkeukselliseen aikaan on mahdollista.

Veikkausliiga-seura HIFK on ilmoittanut pelaavansa lauantaina 18. kesäkuuta ”yöttömän yön ottelun” Vaasan Palloseuraa vastaan Töölön Bolt-areenalla. Ottelu alkaa poikkeuksellisen myöhään, kello 23, mutta HIFK:n käsityksen mukaan ottelusta ei tarvitse tehdä erillistä meluilmoitusta.

HIFK ei ollut ainakaan perjantaihin mennessä tehnyt Helsingin kaupungin ympäristö­lupa­palveluun meluilmoitusta tapahtumasta, eikä kaupungin ympäristö­valvonta ole sellaista vastaanottanut.

Ympäristövalvonnan tiimipäällikkö Elina Salo-Miilumäki ei löytänyt ympäristövalvonnan järjestelmästä meluilmoitusta kyseiseen tapahtumaan liittyen.

”Meillä ei ollut tietoa tapahtumasta”, Elina Salo-Miilumäki sanoo.

Ympäristönsuojelu­määräykset sanovat, että jos yleisötapahtumassa käytetään äänenvahvistimia kello 22–07 välillä, on tapahtumasta tehtävä meluilmoitus. Bolt-areenalla käytetään ottelutapahtumassa äänenvahvistimia kuulutuksia ja musiikkia varten. Meluilmoitus olisi tehtävä 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

”Jos miettii konsertteja, tarkastellaan, mihin ääni kantautuu tapahtumasta ja mitkä kohteet kärsivät meluhaitasta. Harkinnassa mietitään, onko melu kohtuutonta. Bolt-areenalle on sallittu konsertteja, ja kaikista tärkeintä silloin on tiedottaminen.”

Meluilmoituspäätöksessä määrätään tiedotusalue. Melupäätökset ovat yleisön nähtävillä, ja niistä voi myös valittaa.

”Päätöksestä voi valittaa, mutta toki voi myös ennakolta valittaa, jos on tietoinen tapahtumasta. Toki otamme huomioon asukkaiden äänen kohtuullisuusajattelun rajoissa, jos alueelle on myönnetty muita tapahtumia, ettei yhtä tapahtumaa nosteta tikun nokkaan.”

Helsingin jäähallilla järjestetään 16.–18. kesäkuuta Sideways-festivaali.

”Nyt kun tämä urheilutapahtuma [HIFK-VPS-ottelu] tulee tietoomme, tarkastajamme lähestyy tapahtuman järjestäjää.”

Salo-Miilumäen mukaan ympäristölupapalvelussa pitää miettiä asiaa, koska vastaavanlaisesta tapahtumasta ei ole ennakkotapausta lähiaikoina.

HJK pelasi vuonna 2014 Eurooppa-liigan otteluita, jotka alkoivat kello 22.00, ja silloin HJK joutui hakemaan tarvittavan luvan kaupungilta.

HIFK:n toimitusjohtajan Jarno Salmivuoren mukaan HIFK:n turvapalvelu on tehnyt tapahtumasta selvityksen, jonka mukaan ottelun pelaaminen poikkeukselliseen aikaan olisi mahdollista. Salmivuoren mukaan turvapalvelu on saanut yksittäiseltä ympäristö­tarkastajalta ilmoituksen siitä, ottelun järjestäminen on mahdollista.

”Kun tila on suunniteltu jalkapallo­tapahtumaa varten, se ei vaadi erillistä meluilmoitusta. Kun siellä pelataan jalkapalloa, areenaa ei luokitella korkean melun tapahtumaksi”, Salmivuori sanoo.

Kun Salo-Miilumäki kuulee yksittäisen tarkastajan antamasta tiedosta HIFK:lle, hän sanoo, että HIFK:n ottelutapahtumaa ei ole pohdittu laajemmalti ympäristölupa­valvonnassa.

Voivatko asukkaat mahdollisesti valittaa tapahtumasta?

”Voi valittaa hallinto-oikeuteen, että ei ole tehty päätöstä.”