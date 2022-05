Griner on ollut vangittuna jo kolme kuukautta.

Venäjän viranomaiset ovat pidentäneet yhdysvaltalaisen koripallotähden Brittney Grinerin tutkintavankeutta yhdellä kuukaudella, kertoo uutistoimisto Reuters. Tietolähteenä oli Grinerin asianajaja.

Griner pidätettiin 17. helmikuuta Moskovan lentokentällä, kun hänen matkatavaroistaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita. Häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.

Pidätys tapahtui, kun kaksinkertainen olympiakultamitalisti Griner oli palaamassa Yhdysvaltoihin WNBA-seuransa Phoenix Mercuryn harjoitusleirille. WNBA-kauden ollessa tauolla Griner on pelannut Venäjän liigassa Jekaterinburgin joukkueessa. Hän on pelannut Venäjällä jo usean kauden ajan.

Grinerin asianajajien mukaan pelaajaa odottaa Venäjällä oikeudenkäynti, mutta Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan kyse on ”väärin perustein vangitsemisesta”. Yhdysvaltojen hallituksen mukaan syynä vangitsemiselle on vain se, että kyse on Yhdysvaltojen kansalaisesta.

