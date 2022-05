Sanna Nuutinen lähtee viidenneltä sijalta viikonlopun kierroksille.

Sanna Nuutinen on pelannut New Jerseyssä kaksi ensimmäistä kierrosta paremmin kuin kertaakaan aikaisemmin toistaiseksi lyhyellä LPGA-urallaan.

Sanna Nuutinen on kahden kierroksen jälkeen viidentenä golfin LPGA-kiertueen kilpailussa Cliftonissa New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Nuutinen selvitti avauskierroksen 67 lyönnillä ja käytti toiseen kierrokseensa 68 lyöntiä. Hän on alittanut parin yhdeksällä lyönnillä. Kisaa johtaa kahden kierroksen jälkeen australialainen Minjee Lee tuloksella 14 alle parin.

Näin Nuutinen on päässyt tilanteeseen, josta hänellä on hyvät mahdollisuudet edetä uran parhaaseen sijoitukseen LPGA:lla.

Kun takana on vasta kolme kilpailua, Nuutisen paras sijoitus on 27:s.

”Pidän siitä, että tämä on uusi kenttä kaikille”, Nuutinen kommentoi LPGA:n nettisivuilla.

”Koska olen tulokas, jokainen kenttä on minulle uusi, joten nyt muutkin tytöt saavat tuntea, miltä minusta tuntuu joka viikko. On ollut vaikea tulla tänne Euroopasta, missä pelasin ammattilaisena seitsemän vuotta. En olisi uskonut, että ero on näin suuri, erityisesti griineillä ja niiden ympärillä, joten minulla on ollut vaikeuksia puttien ja chippien kanssa”, Nuutinen selvitti.

Nuutinen kertoi keskittyneensä puttipelinsä kehittämiseen hävittyään uusinnassa pääsyn major-kilpailu US Openiin.

”Olen todella iloinen siitä, miten käsittelin sen. Teimme aika paljon muutoksia puttiini. Nyt puttaan paremmin. Olen ylpeä siitä, mitä teimme ja uskon, että teemme oikeita asioita, joten paljon hyvää on tulossa”, Nuutinen sanoi.

Kolmatta kauttaan LPGA-kiertueella pelaava Matilda Castren paransi otteitaan avauskierroksen jälkeen ja pääsi jatkoon rimaa hipoen kierrostuloksin 73 ja 70.

Clifton, USA:

Naisten LPGA-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 3 miljoonaa dollaria:

Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 72:

130 lyöntiä (14 alle parin): Minjee Lee Australia67+63

133 (–11): Ally Ewing USA 67+66, Lexi Thompson USA 67+66, Madelene Sagström Ruotsi 63+70

135 (–9): Sanna Nuutinen Suomi 67+68

...143 (–1): mm. Matilda Castren 73+70 (sijoitus 61:s)