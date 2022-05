Tuohimaan mukaan ”näkymättömiä hommia” riittää ja kommunikaation täytyy toimia.

Tampere

Jos Frans Tuohimaa pelaa tämän vuoden kotikisoissa etenkään ratkaisuotteluissa, jotain Suomen maalivahtiosastolla on mennyt pieleen, ja Tuohimaa tietää lähtökohdan itsekin.

Suomen tolppien välissä ennakkosävelet ovat Tampereen kisoissa yhtä selvät kuin Pekingin olympialaisissa. Harri Säteri ja Jussi Olkinuora jakavat torjuntavastuun.

Tuohimaan rooli ei ole olla kirkkaissa valoissa vaan taustalla valmiudessa. Leiritys alkoi pääsiäisviikolla, joten kotikisarupeama on pitkä. Eikä Tuohimaa, 30, epäröinyt urakkaan lähtemistä. Perusteluja varten Tuohimaa kelaa kalenteria 20 vuotta taaksepäin, ja katsoo pikkupojan unelmiin.

Tuohimaa sanoo lähestyvänsä asiaa sitä kautta, että pikkupojalta olisi kysytty kiinnostusta päästä kotikisoissa ja olympialaisissa Leijonien mukaan.

Sitä kautta pohtien ei ole pienintäkään epäselvyyttä siitä, etteikö paikkaan tarttuisi.

”Kun näihin kekkereihin on mukaan valittu, niin haluan ne elämässäni kokea. On superhienoa, kun ylipäätään pääsee mukaan. Ei näitä ihan jokaiselle tule vastaan”, Tuohimaa sanoi lauantaina Leijonien jääharjoituksen jälkeen.

Harjoitusten aikana julkistettiin tieto, että Säteri torjuu maalilla illalla Latviaa vastaan. Edellisenä iltana maalilla oli Olkinuora. Molemmat pelaavat maalivahdit ovat kisojen alkuvaiheilla terveenä.

”Meillä on hyvä meininki. Selvät sävelet ja roolitukset. Kommunikoimme kaikkien kanssa, että mikä se on tilanne. Tässä pystyy harjoittelemaan hyvin, käymään salilla ja lenkillä sekä pyörän päällä. Jääharjoituksissa saa hyvää kuormaa. Jos jotain sattuu, niin on pelivalmis.”

Frans Tuohimaa on olympiavoittaja, sillä hän oli kolmosmaalivahtina mukana myös Leijonien olympiajoukkueessa.

Laadukas harjoittelukin tulee Tuohimaan osalta tarpeeseen. Hän pelasi viime kaudella KHL:ssä Neftehimik Nižnekamskissa. Pian olympialaisten jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja Tuohimaa monen muun pelaajan tavoin lähti pois KHL-joukkueestaan ja palasi Suomeen.

Tuohimaa on puhunut lähdöstään avoimesti tuoreeltaan esimerkiksi Ylen haastattelussa. Enää hän ei halua laajemmin muutaman kuukauden takaisiin asioihin palata, mutta sanoo ajatustensa olevan ennallaan.

”Se oli järkyttävä homma, ja sota jatkuu koko ajan. Vähän sanattomaksi edelleen vetää. Kaameita juttuja. Omalta osalta sain asian hyvin hoidettua ja pääsin pois”, Tuohimaa sanoo.

Kolmosmaalivahdin osasta puhuttaessa Tuohimaa toistaa useampaan kertaan hyvän kommunikoinnin tärkeyttä. Eikä kyseessä ole ainoastaan tämän kertaisesta asemasta kumpuava ajatus. Tuohimaan teeseissä aseman selvittäminen maalivahdille on hoidettava, oli kyse sitten maajoukkueesta tai seurapeleistä.

”Jos on kilpailutilanne, se tehdään molemmille selväksi. Jos on selvempi roolijako, niin sekin tehdään selväksi. Silloin jokainen pystyy keskittymään omaan hommaansa ja harjoitteluunsa”, Tuohimaa sanoo.

Hyvin järjestetyt harjoitukset ovat Tuohimaan kannalta tärkeitä. Peleistä ei tule apua vireen pitämiseen, se on hoidettava harjoituksissa.

”Ei tämä mikään lomareissu ole. Näkymättömiä hommia joutuu paiskimaan koko ajan. Pitää olla valmiina koko ajan.”

Juuri harjoitustilanteisiin kuuluu silti myös kolmosmaalivahdin roolin tympein osa. Jos Leijonat vetää jäällä joukkueharjoituksia, tolppien välissä seisovat usein Säteri ja Olkinuora.

”En sitä kiistä, että kun on joukkuetreeneissä niin sanotusti pitelee laitaa pystyssä, niin kyllä se aika kypsää hommaa on. Mutta sekin on käyty läpi. Se on lyhyt hetki. Siinä päivystää ja katsoo, jos saisi muutaman kiekon joltain. Kun harjoitus loppuu, sitten yleensä alkaa se minun treeni.”

Tässäkin asiassa Tuohimaa palaa selkeän kommunikoinnin tärkeyteen ja toisaalta urheilijalle luonnollisesti kuuluvaan kilpailuviettiin.

"Ei se ole mikään salaisuus, että se on kypsää hommaa katsella sitä, kun jätkät ottavat koppeja. Olisi itsekunnioituksen puutetta, jos siinä kohtaa sanoisi sen olevan siistiä. Kun roolijako on selvä, pusketaan kaikkia eteenpäin”, Tuohimaa sanoo.

Tuohimaa ehti pelata KHL:ssä yhden kauden. Sitä ennen pelipaikka oli kaksi vuotta Helsingin IFK:ssa Liigassa.

Ensi kaudeksi Tuohimaalla ei vielä ole sopimusta minnekään. KHL:ssä jatkaminen on pois suljettu vaihtoehto. Hän uskoo, että hyvä paikka löytyy jostain.

Maalivahdeilla tilanne ensi kautta ajatellen on kenttäpelaajia haastavampi, kun pelipaikkoja on vähän ja KHL:stä vapautui parikymmentä ulkomaalaisvahtia, joista kovin moni ei Venäjälle ole halukas palaamaan. Suuri osa eurooppalaisjoukkueista on kuitenkin lyönyt maalivahtiosastonsa lukkoon hyvissä ajoin.

”Muutamia paikkoja on tarjolla, mutta ei se ole mikään salaisuus, että markkinat ovat aika piukat. Erikoisia ratkaisuja moni joutuu varmasti ensi kaudeksi tekemään”, Tuohimaa sanoi.

Tilaa MM-kisojen uutiskirje osoitteesta hs.fi/urheilukirje/

Lue kaikki MM-jääkiekon kisajutut osoitteessa https://www.hs.fi/aihe/jaakiekon-mm-kisat/