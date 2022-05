Sveitsin hyökkääjä Andres Ambühl pelaa nyt jo 17. MM-kisoissaan.

Andres Ambühl on pelannut hurjat 285 maaottelua Sveitsin paidassa.

Kun Sveitsin MM-joukkueen luottosoturin Andres Ambühlin tapaa ensimmäistä kertaa, häntä ei tulisi mieleenkään verrata Leijonien Marko Anttilaan.

176-senttinen taskuraketti on veistetty täysin eri puusta kuin kaksimetrinen Anttila. Suippona päässä törröttävä pipo antaa sveitsiläiselle pari senttiä lisää pituutta, mutta ei häntä varsinaisesti möröksi voi kutsua.

Yhdessä asiassa 38-vuotias Ambühl on kuitenkin aivan kuin suomalainen virkaveljensä. Hän on arvokisoissa aina mukana.

Satoi tai paistoi, Ambühl löytyy valmentaja Patrick Fisherin papereista samoin kuin Anttila Jukka Jalosen miehistöstä.

Tämän vuoden MM-turnaus on Ambühlille jo uran 17:s. Kukaan toinen pelaaja ei ole koskaan yltänyt moiseen lukemaan. Maaotteluita sveitsiläisellä on vyöllään hurjat 285 kappaletta.

Ambühl myöntää, että pitkän maajoukkueuran salaisuus on sama kuin Anttilalla. Toimittajan vihjailun ”kaksimetriseen suomalaiseen” hän ymmärtää heti.

”Hän on sellainen pelaaja, jonka voi laittaa kentälle missä tahansa tilanteessa. Ja jos hän ei pelaa paljon, hän tekee silti mukisematta työnsä. Yritän toimia itsekin samoin”, Ambühl sanoo.

Sveitsiläiskonkari ohitti viime viikolla MM-turnausten määrässä maajoukkuekaverinsa Mathias Segerin, joka pelasi 16 MM-kisat.

Ambühlin tilastoissa ainoa kauneusvirhe on vuodelta 2018, jolloin hän sai viillon jalkaansa ja joutui leikkaukseen ennen turnausta. Muina vuosina hän on päättänyt kautensa aina MM-kisoihin.

Slovakian Martin Fehervary sai olla tarkkana Ambühlin kanssa.

Ambühl pelasi ensimmäiset miesten kisansa jo vuonna 2004. Tuolloin jääkiekkoileva maailma oli jakautunut vielä selvästi kahtia.

”Alkulohkot olivat silloin täysin erilaiset. Isot maat ratkaisivat käytännössä keskenään, kuka voittaa. Nykyään melkein mikä tahansa joukkue voi voittaa kenet tahansa. Siinä on tapahtunut valtava muutos”, hän vertaa.

2004 Sveitsin joukkueessa pelasi myös Patrick Fisher, joka toimii nykyisin maajoukkueen päävalmentajana.

Ambühl ei myönnä tuntevansa itseään vanhaksi, vaikka entinen pelikaveri heiluukin jo penkin takana.

”Aika rientää”, hän virnuilee.

”Mutta kropan puolesta tunnen oloni yhä nuorekkaaksi.”

Seurajoukkueessaan HC Davosissa Ambühlilla on sopimus myös ensi kaudeksi. Päättyneellä kaudellakin hän iski 49 ottelussa 31 pistettä. Tehoja syntyy siis yhä.

Maajoukkueessakin uran jatko on edelleen mahdollista. Sveitsin maajoukkue on vakiinnuttanut itsensä viime vuosina Euroopan huipulle, ja nyt joukkue on ottamassa jälleen yhden askeleen eteenpäin.

Sveitsi pääsi tuleviksi vuosiksi mukaan perinteisiin Euro Hockey Tour -maajoukkueturnauksiin, kun Venäjä menetti paikkansa aloitettuaan sodan Ukrainassa.

”Se on valtava juttu Sveitsin jääkiekolle. Pääsemme pelaamaan Suomea, Ruotsia ja Tshekkiä vastaan ja mittaamaan oikeasti tasomme. Varsinkin nuorille pelaajille noilla peleillä on todella iso arvo”, Ambühl kehuu.

Ennen EHT-paikkaansa Sveitsi pelasi harjoitusotteluita esimerkiksi Deutschland Cupissa, jossa oli mukana Saksan ja Slovakian kaltaisia keskikastin maajoukkueita. Viimeistään nyt Sveitsi siirtyy mittelemään Euroopan absoluuttiselle huipulle.

