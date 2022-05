Formula ykkösiin pääseminen vaatii paljon onnea taidon lisäksi.

Valtteri Bottas on ajanut mainion alkukauden Alfa Romeolla.

Tie autourheilun kuninkuusluokkaan formula ykkösiin on pitkä ja vaikea: paikkoja lähtöruudukkoon on jaossa vain ne 20. Startti matkaan lähtee kartingradoilta, mutta moni lupaus jää matkan varrelle, syystä tai toisesta.

Formula ykkösten sivustolla kyseltiin nykykuljettajilta, ketkä heidän kartingvuosien kilpakumppaneista olisivat olleet tarpeeksi hyviä F1-ajajiksi, mutteivät koskaan siihen yltäneet.

Tämän hetken kärkikuljettajat Charles Leclerc ja Max Verstappen väänsivät keskenään kovasti jo kartingissa. Leclerc muistaa, että radoilla oli muitakin vauhtimenijöitä.

”Useimmat heistä ovat nyt F1:ssä, mutta sitten oli kolme, jotka eri syistä eivät formuloihin päässeet: Dennis Olsen, Ben Barnicoat ja Nicklas Nielsen. He taitavat vieläkin ajaa (muissa luokissa) ja pärjäävät hyvin. Mutta se osoittaa, että vaikka sinulla olisikin kaikki tarvittava (osaaminen) F1:een, joskus myös onnella on osansa. On oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Leclerc pohdiskeli.

Verstappen ei halunnut nimetä nimiä.

”Karting ei ole formula ykköstä. Joten jos olet erittäin hyvä kartingissa, mikään ei takaa että olisit hyvä F1:ssä”, Verstappen muistutti.

Valtteri Bottas tietää hänkin, että matka huipulle ei aina ole ”reilu”.

”Kun ajoin kartingia Suomessa, mukana oli niin monta lupaavaa kuljettajaa. Mutta taloudellista tukea ei ollut. Ja kyllä, se on sääli, eikä laji ole todellakaan reilu. On todellakin oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Bottas sanoi.

”Mutta se paras kartingkuljettaja, jonka ikinä näin ja kohtasin radalla, oli jätkä nimeltä Jussi Kohtala. Hänellä on oma kartingtiimi nykyään. Hän oli ihmeellinen – mutta hän ei koskaan saanut mahdollisuutta mennä edes junioriformuloihin.”

F1-sarja jatkuu viikon päästä Espanjassa. Bottas on aloittanut kauden mainiosti ja kerännyt 30 MM-pistettä, mikä oikeuttaa MM-sarjassa kahdeksanteen sijaan.