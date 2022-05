Suomi pysyy sentään reitillä puolivälieriin.

Leijonien irtonaisen Norja-voiton jälkeen saattoi toivoa pahimman tehottomuuden jääneen taakse. Väärin nähty.

Tarvittiin matkaväsynyt Mikael Granlund ratkaisemaan Leijonille 2–1-voitto, kun koko muu ottelu oli yhtä tarpomista.

Kaikki sylinterit eivät käynnistyneet millään yhtä aikaa.

Suomen kiekkomaajoukkueen viimeiset valmistavat ottelut tihkuivat tuskaista nihkeyttä. Neljällä tappiolla MM-kisoihin lähteminen piti olla kosmeettinen vaiva, mutta oireet uusiutuivat nopeasti. Latvia piinasi Leijonia täydellä palkalla.

Näin kävi myös vuosi sitten Riiassa. Suomi tuskaili ja Latvia kamppaili, kunnes Anton Lundell ratkaisi jatkoaikavoiton neljä sekuntia ennen mahdollisia rankkareita.

Ihan yhtä pitkälle ei tarvinnut mennä, kun Granlund pelasti olympiavoittajan kasvot.

Jukka Jalosen Suomi tykkää pelata kiekkokontrollilätkää, mutta Latviaa vastaan Leijonat pelasi siirtelykiekkoa.

Latvian jäähyt toisessa erässä antoivat kuvan Leijonien hallinnasta ja hyvästä pelaamisesta, mutta sekin oli kangastusta.

Ei Suomi juuri koskaan mässäile maaleilla, mutta pieni irtonaisuus ei olisi pahitteeksi.

MM-turnaus on rakennettu niin, että alkusarjassa hiotaan peliä. Ei sen nyt tarvitsekaan valmista olla.

Suomi on yksi MM-kiekon historian neljästä maasta, joka on aina selviytynyt puolivälieriin, kun niitä on pelattu. Kolme muuta ovat Kanada, Ruotsi, Tsekki.

Tällä reitillä Suomi sentään kulkee yhä.