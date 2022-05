Timo Jutila kiersi jääkiekon arvokilpailuja kolmenkymmenen vuoden ajan osana leijonalaumaa. Nyt hän pääsee osalliseksi kotikisahuumasta uudessa roolissa – fanina ja bisnesmiehenä.

Kolmettoista jääkiekon aikuisten arvokilpailut pelaajana. Viidettoista vastaavat karkelot joukkueenjohtajana. Pelaajana kolmetoista kautta SM-liigassa, neljä Ruotsissa, yksi Sveitsissä, yksi Pohjois-Amerikassa.

Viisi Suomen mestaruutta. Olympiapronssia.

Sekä:

"Jutila laukoo. Ja siellä on! Neljä–nolla! Ja jokohan nyt taittuu? Jokohan nyt taittuu selkäranka!”

Valtaisa riemunpurkaus. Jutipumppu. Kaatuminen Janne Niinimaan syleilyssä Globenin jään pintaan.

Maailmanmestaruuspokaalin nosto – ensimmäisenä suomalaisena koskaan.

Sergelin torin villit juhlat. Hornetit. Infernaalinen hulabaloo Helsingissä. Saku Koivun kanssa avolimusiinissa esittelemässä MM-pystiä monikymmentuhatpäiselle fanijoukolle.

”Suomi meni täysin sekaisin”, jo edesmennyt uutistenlukija Kari Toivonen kiteytti.

Nevö foget.

Timo Jutila ja Saku Koivu juhlimassa Suomen ensimmäistä jääkiekon maailmanmestaruutta 1995.

Kaikki muistavat ja tietävät Timo Jutilan. Mutta silti moni on ehtinyt unohtaa, miten massiivisen uran ”Juti” on Suomen jääkiekkoilussa ja erityisesti Leijonissa tehnyt.

Kahdetkymmenetkahdeksat aikuisten arvokilpailut eri rooleissa. 28.

Sarajavosta 1984 se alkoi pelaajana, tasan 30 vuotta myöhemmin Sotšiin se päättyi joukkueenjohtajana. Nyt, oltuaan kahdeksan vuotta hieman syrjemmässä, Juti on täällä taas.

As in the golden year 1995 your captain today is #5 Timo Jutila.

Eli kuten kultaisena vuonna 1995, tänäänkin kapteeninne on Timo Jutila.

Timo Jutilan uusi toimisto.

Näin lukee aivan Nokia-areenan viereen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin rakennetun Captain's VIP Loungen portaikossa. Kuvassa iloinen Jutila Leijona-paidassa, C rinnassaan, vilkuttaa yleisölle.

Torstaina, päivä ennen MM-kotikisojen avajaisia, Jutila on selvästi hieman väsynyt ja hyvin stressaantunut. Eikä ihme. Kuusi vuotta suunniteltu projekti odottaa enää kiekon tippumista jäähän.

"Viime ajat on painettu 16–17-tuntista työpäivää. Mutta silloin mennään kun on mentävä”, Juti sanoo.

Siitä asti, kun perjantaina käynnistyneet MM-kisat myönnettiin Suomelle, Timo ja Satu Jutila ovat suunnitelleet omaa, Jutin isännöimää vip-tilaa.

Timo ja Satu Jutila sekä tärkeät taustahenkilöt Minttu Nurminen ja Maria-Liisa Korolainen ovat valmiita kiekkohuumaan.

"Tajusimme Satun kanssa heti, että 50-paikkainen JetSet Clubin aitiomme ei riitä, vaan tarvitsemme oman vipin. Vajaa kolme vuotta sitten saimme Jääkiekkoliitolta ajatukselle vihreää valoa. Pari vuotta sitten teimme yhteistyösopimuksen TAKK:n kanssa. Ja pian sen jälkeen liitto halusi meidät kisojen viralliseksi hospitality-partneriksi”, Jutila kertaa.

Alkuperäinen ajatus oli järjestää tilat 200 vieraalle aina Suomen pelatessa sekä pudotuspeleihin. Ensimmäiset vip-paketit Jutila myi 21. tammikuuta 2021 Jyväskylässä. Jutilan yhdessä hyvän ystävänsä, 4M Suomen johtajan Harri Hämäläisen kanssa järjestämä tilaisuus ylitti odotukset.

"Myynti poksahti liikkeelle siihen malliin, että viime elokuussa saimme toivomamme lisäpaikat. Maksimikapasiteetti on 420 henkeä, ja Ruotsi-pelissä kaikki paikat on myyty. Yhteensä meille tulee kisojen aikana reilut 2 300 asiakasta”, Jutila kertoo.

Aluksi yhden päivän hospitality-paketti maksoi 550 euroa, kisojen lähestyessä noin 900 euroa. Kuulostaa paljolta, mutta Juti lupaa rahoille vastinetta.

"Ruuat ja olosuhteet ovat viimeisen päälle, ja areenalta on huippupaikat. Idean ydin on se, että ovet aukeavat yli neljä tuntia ennen Suomen ottelua. Täällä on hyvin aikaa syödä, nauttia, verkostoitua ja virittäytyä tunnelmaan”, Jutila kertoo.

Edellä olevista luvuista on helppo laskea, että puhutaan miljoonaluokan liikevaihdosta. Mutta jääkö käteen enemmän kuin parhaasta kaudesta jääkiekkoilijana?

"Hahhah! Tuohon ei pysty vastaamaan vielä. Kun hommat on tehty, lasketaan plussat ja miinukset. Ei se ilmaista ole, kun ruokitaan parisataa ihmistä. Ja pitää muistaa, että tätä on suunniteltu kuusi vuotta, ja päivät ovat olleet pitkiä”, Juti muistuttaa.

Monessa mukana ollut Timo Jutila näyttää nyt iskeneen kultasuoneen, ja elämä hymyilee.

Mallia hän on hakenut nimenomaan lukuisista arvokisakokemuksistaan.

"Aika monet kisat ja maat on kierretty. Olemme yrittäneet ympätä parhaat ideat yhteen”, Jutila kertoo.

Erityisen mielissään Jutila on ”fantastiseksi” luonnehtimastaan yhteistyöstä TAKK:n väen kanssa. Kisaprojektiin vapaaehtoiseksi ilmoittautunut opiskelijaryhmä on päässyt panemaan parhaat ideansa peliin suunnitellessaan ja toteuttaessaan koulun tilojen muuttamisen vip-tiloiksi.

"Opiskelijat ovat ottaneet isoa roolia ja tehneet aivan jäätävän hienoa työtä”, Satu Jutila kiittelee.

"Odotukset olivat isot, ja tämä on ollut todella opettavainen matka. Tällaista oppia ei todellakaan saisi tavallisena opiskeluvuotena”, opiskelijaryhmää johtanut toisen vuoden sisustusartesaaniopiskelija Minttu Nurminen kiittelee.

Mutta takaisin päähenkilöön, TAKK:n asiantuntijan Maria-Liisa Korolaisen porukan Mr. Hengelliseksi Johtajaksi nimeämään Jutilaan.

Ensinnäkin: Milloin koko kansan Jutista on tullut tämän luokan myyntimies?

"Mähän olin jo 80-luvulla myyntimiehenä vakuutusyhtiö Varmassa”, hän naurahtaa.

Vuonna 1999 hän lopetti pelaajauransa Tapparan paidassa, C rinnassa – tietysti. Sitten seurasi vaikeita vuosia.

"Kun oli 20 vuotta pelannut ammatikseen, ja aina oli kerrottu, milloin treenataan ja missä mennään, tulihan siinä... Lopettamisen jälkeen oli pari vaikeaa vuotta”, hän kertoo.

Vuodet 2003–2014 Jutila ja GM Jari Kurri hoitivat yhdessä Leijonien johtotehtäviä. Noihinkin vuosiin sisältyy lukuisia hauskoja ja vähemmän iloisia tarinoita, jotka ehkä tietyllä tapaa kulminoituivat ”nilkkatulehdukseen”, joka piti Jutin poissa vuoden 2011 MM-kultajoukkueen juhlalavalta.

Rakastettu kapteenikin sai huomata elämän ja ihmisten raadollisuuden. Oli aika, jolloin huomattavasti pulskistuneesta ja yleisen elämänhallinnankin kanssa kipuilleesta Jutilasta tehtiin jopa jossakin määrin pilkkaa. Ystävätkin olivat hieman huolissaan miehestä.

Nyt on toisin. Viime jouluna tuli täyteen seitsemän vuotta avioliittoa Satun kanssa. Vuodesta 2015 Jutilat ovat pyörittäneet yhdessä JetSet Clubia ja muita liiketoimia. Nyt käsillä on yrittäjäuran huipennus.

"No jumalauta! MM-kisat kotikaupungissa upouudessa areenassa. Eihän tällaista saumaa tule kuin kerran elämässä. Tilauskanta varmaan kertoo, että kiinnostusta tällaiseen palveluun on. Ja nyt saan katsella pelejä fanina”, Juti naurahtaa.

"Vieläkään ei tarvitse muutamaan viikkoon miettiä, mitä tekisi. Mutta onhan tää ny hianoo. Ei muuta ku kiakkoo jäähän!”

