Britannian ja Norjan MM-ottelu alkoi sunnuntaina jo kello 12.20, mutta uneliaisuudesta puolityhjässä areenassa ei ollut tietoakaan. Kiitos siitä kuului äänekkäille briteille.

Tampere

Brittifanien rumpuryhmä vaimenee ensimmäisen kerran, kun Norjan ja Britannian kamppailun avauserää on pelattu 16 minuuttia. Norja iskee sunnuntain ensimmäisen maalinsa Nokia-areenassa.

Tai ehkä ryhmä on hieman suureellinen ilmaus, sillä reippaita rumpaleita B2-katsomossa on tasan kaksi. Mutta iskukyky on omaa luokkaansa.

Ottelu alkoi jo kello 12.20, mutta tunnelma on kaikkea muuta kuin sunnuntaisen unelias. Kiitos siitä kuuluu paitsi rummuttajille myös muille brittifaneille.

Toisessa erässä rytmi hellittää vielä kahdesti, kun Norja karkaa jo 3–0-johtoon.

Ainakin John Oakley on tehnyt parhaansa Britannian maajoukkueen eteen. Hän on kahden erän ajan seisonut ja hakannut käsiään yhteen. Käytännössä jatkuvasti ilman taukoja.

Tampereelle on MM-kisoihin saapunut noin 200-päinen joukko brittifaneja, ja meininki on kuin brittifutiskatsomossa parhaimmillaan.

”Let’s go GB” -huuto ei juurikaan taukoa. Paitsi silloin, kun se vaihtuu Come your way -mantraan tai jalkapallokatsomot mieleen tuomaan kannustuslauluun.

”Ei voi voittaa, jos ei tee maaleja. Ja maaleja ei tule, jos ei saada aikaiseksi laukauksia”, Oakley huokaa kahden erän jälkeen Nokia-areenan käytävällä.

”Ehkä pojat ovat väsyneitä, mutta toinen erä oli jo parempaa tekemistä. Tosin jäähyjä otimme aivan liikaa. Pakko olisin pysyä poissa jäähyboksista”, Oakley analysoi.

Britannia hävisi lauantaina Tšekille 1–5, ja Norja pääsi sunnuntain taistoon välipäivästä virkistyneenä.

Kysymättäkin hän tunnustaa, että brittijoukkue antaa vastustajille liikaa tasoitusta taitotasosta puhuttaessa.

”Joukkue on kehitysvaiheessa, mutta tulossa me olemme.”

Oakleyn onneksi parempaa on kuitenkin luvassa, kun päästään pelaamaan päätöserää.

Päättymätön Let’s go GB -huuto tuottaa vielä hyviä asioita.

Kisajärjestäjien mukaan Tampereelle on saapunut noin 200 englantilaista jääkiekon ystävää.

Sheffieldistä kotoisin oleva Oakley on paitsi intohimoinen Sheffield Steelers -kannattaja myös pitkän linjan kiekkofani.

”Tosin en seuraa vain Steelersiä tai maajoukkuetta. Kun Englannin pääsarja päättyy, pidän silmällä alempien sarjojen pelejä. Pääasia on itse peli, ei vain tietty joukkue.”

Hän laskeskelee, että takana on 30 vuotta jääkiekon seuraamista ja edelleen tunne on vahva.

Kahden erän jälkeen Nokia-areenassa tapahtuneen voi tiivistää siihen, että Norjalla on ehkä maalinsa, mutta briteillä on vankka tunnepuolen ylivoima. Ylistetyt latvialaiset kiekkofanit saavat pitää varansa brittien kanssa.

”Kyllä me sitä ääntä koetamme pitää ja tukea sillä tavalla omaa joukkuettamme. Tunnetta on paljon pelissä”, Oakley sanoo ja kuvaa brittifaneja intohimoiseksi mutta kaikin puolin ystävälliseksi joukoksi.

Kanadaa pidetään jääkiekon syntymaana, mutta eivät britit jää paljoakaan jälkeen. Britanniassa pelattiin virallisia otteluita jo 1800-luvun puolivälissä.

Silti jalkapallon ja kriketin mahtimaasta tuleva intohimoinen jääkiekkofani herättää tasan yhden kysymyksen: miksi juuri jääkiekko?

”Niin, hyvä kysymys. Itsekin kasvoin jalkapallon parissa, mutta kokeilin monia eri lajeja, ja jääkiekko oli yksi niistä. Se vain jäi.”

Rune Thege Nilsen sai juhlia kahdessa ensimmäisessä erässä, kun Norja karkasi jo 3–0-johtoon.

Oakley valittelee, että yksinhuoltajaisänä maajoukkueen seuraamisessa on ollut omat haasteensa, jotka ovat lähinnä taloudellisia. Hän ei ole päässyt reissaamaan maajoukkueen matkassa niin paljon kuin olisi halunnut.

”Noh, käyhän se myös kotoa käsin.”

Britannian maajoukkueen huippuhetkiä tai pohjakosketuksia Oakley ei halua listata, mutta yksi tietty asia nousee ylitse muiden.

”Pidän siitä, että varsinkin MM-tasolla olemme jokaiseen peliin lähdettäessä altavastaajia.”

Ja joskus altavastaajat näyttävät todellisen luontonsa.

Ottelua on jäljellä seitsemän minuuttia, kun Robert Dowd kaventaa 1–3:een. Dowd on Oakleyn riemuksi Sheffield Steelesin pelaaja. 40 sekuntia myöhemmin Brett Perlini tekee briteille toisen, ja vajaata kolmea minuuttia myöhemmin Mark Richardson tasoittaa.

”Hey rock’n roll, GB is gonna go!” Huuto täyttää puolityhjän Nokia-areenan jokaista sopukkaa myöten.

Jokaisen maalin jälkeen brittifanit hyppäävät jaloilleen, kädet pannaan vieruskaverien hartioille, ja tasajalkahyppely pistää katsomon rakenteet lujille.

Oakley hakkaa käsiään yhteen yhä kovemmin. Mukavaa, että maajoukkueen matkaan päässyt yksinhuoltajaisä saa satsaukselleen vastinetta.

Oakley ystävineen viettää Suomessa kaikkiaan 12 päivää. Tampereella seurataan kaikki Britannian alkusarjan ottelut ja sitten tutustutaan Helsinkiin.

”Olemme jo ehtineet vuokrata auton ja kierrellä seutuja. Teemme sitä lisää välipäivinä. Olen joskus ollut Lapissa, mutta hienoa täälläkin on.”

Majapaikka löytyi näppärästi Airbnb:n kautta hieman Tampereen ulkopuolelta.

Norjan ja Britannian taisto huipentuu jatkoaikaan ja voittomaalikisaan, jossa Norja on niukasti parempi ja voittaa ottelun lopulta lukemin 4–3.

Kaikesta huolimatta yksi sarjapistekin villitsee brittifanit. Huudot ja kannustuslaulut saavat ylimääräistä volyymia kuin itsestään.

Myös Oakley on enemmän kuin tyytyväinen.

”Kahden erän jälkeen olin huolissani maalien vähyydestä. Päätöserässä joukkue kaivoi useamman kanin hatusta. Nyt näyttää taas hyvältä.”

Tilaa MM-kisojen uutiskirje osoitteesta hs.fi/urheilukirje/

Lue kaikki MM-jääkiekon kisajutut osoitteessa hs.fi/aihe/jaakiekon-mm-kisat/