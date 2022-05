Kulikova kohtaa karsinnassa kyproslaisen pelaajan, jonka hän on aiemmin voittanut.

Suomen naistenniksen kärkipelaaja Anastasia Kulikova saa tililleen uran ensimmäisen grand slam -koitoksen, kun kauden toinen suurturnaus Ranskan avoimet pelataan Pariisissa. Kulikova pääsee mukaan pääsarjan karsintaan, Tennisliitto kertoi sivuillaan.

Kulikova kohtaa karsintojen ensimmäisellä kierroksella kyproslaisen Raluca Serbanin, joka on maailmanlistalla sijalla 209. He kohtasivat toisensa maajoukkueturnauksessa Talissa 2019, jolloin Kulikova voitti kolmessa erässä.

Kulikova otti hiljattain uransa ensimmäisen turnausvoiton ITF-tasolla, kun hän oli Kroatiassa pelatun 25 000 palkintodollarin turnauksen ykkönen. Turnausvoitto nostaa Kulikovan ensimmäistä kertaa maailmanlistalla 200:n parhaan joukkoon, kun uusi lista julkistetaan maanantaina.

”Totta kai unelmani on läpäistä karsinnat. Minun etuni ja mahdollisesti helpottava tekijä on, ettei kukaan odota minulta mitään. Ainoa viholliseni on minä itse. Jos pystyn käsittelemään Nastian, asiat tulevat menemään hyvin, Kulikova sanoi viitaten itseensä.

