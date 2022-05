Norwichin tähtihyökkääjän Teemu Pukin tulevaisuudesta käydään neuvotteluja lähiviikkoina.

Suomen jalkapallon ykköspelaaja Teemu Pukki on eräänlaisessa käännekohdassa.

32 vuotta maaliskuussa täyttäneellä Pukilla on edessään uransa viimeinen tilipäivä. Kyse on siitä, että hän neuvottelee keväällä agenttinsa kanssa todennäköisesti viimeisestä pitkästä sopimuksesta ulkomailla.

Norwich City käytti seuralegendaksi nousseen Pukin sopimuksessa olleen vuoden mittaisen option. Cityn putoaminen Valioliigasta varmistui, ja tällä hetkellä Pukista on tulossa kolmannen kerran Mestaruussarjan pelaaja.

Teemu Pukin agentti Teemu Turunen on tässä kohtaa kevättä vähäsanainen. Neuvotteluja tulevaisuudesta käydään parhaillaan – ja niitä käydään ensin Norwichin kanssa.

”Teemulla on motivaatiota ja kunnianhimoa pelata niin korkealla kuin mahdollista. Tämä kausi on taas osoittanut, että hän pystyy pelaamaan absoluuttisella huipulla. Seuraavat viikot näyttävät, mihin neuvottelut johtavat.”

Todennäköisiä vaihtoehtoja on kaksi: joko hän jää Norwichiin tai sitten lähtee seurasta. Kolmas vaihtoehto on toki se, että hän jäisi optionsa ajaksi seuraan, ja lähtisi sitten vapaana pelaajana.

Juuri nyt Pukilla on hyvä neuvottelutilanne, sillä 32-vuotias hyökkääjä on 11 maalin Valioliiga-pelaaja.

Kysyntä ratkaisee pelaajan kohtalon, niin tässäkin tapauksessa.

Kuinka paljon Norwich Cityllä on Pukille tarvetta ja toisaalta, kuinka paljon kysyntää jollain muulla seuralla olisi Pukille.

Onko Norwich City edes valmis luopumaan Pukista siihen hintaan, minkä se voisi saada suomalaisesta, kun vaakakupissa toisella puolella ovat hyökkääjän todistetut tehot.

Pukki voisi olla jälleen kerran Norwichin sarjanousun takuumies, ja jos niin kävisi, olisi taloudellinen palkkio huomattavasti suurempi kuin mahdollinen siirtosumma.

The Athletic -lehden mukaan Norwich City joutuu maksamaan myös Mestaruussarjassa Pukille 60 000 euron viikkopalkkaa. Se on iso summa sillä sarjatasolla Norwichin kaltaiselle seuralle, jolla ei ole upporikkaita omistajia.

Cityn erittäin hyvin tunteva The Athleticin toimittaja Michael Bailey sanoo, että palkka ei ole suuri ongelma.

”Norwich on ehdottomasti valmis maksamaan Pukin palkat vuoden ajan Mestaruussarjassa ottaen huomioon, kuinka tärkeä pelaaja hän on ollut heille. On sanottava, että palkka on korkeampi kuin tavallisesti heidän maksamansa palkat Mestaruussarjassa. Ja voi olla mahdollista, että seuraa saattaisi houkutella rahastaa Pukilla, jos sopiva tarjous tulisi eteen”, Michael Bailey sanoo.

Kysymys kuuluu, onko esimerkiksi mikään Valioliiga-seura valmis ostamaan Pukin? Jos ei Pukkia ostettu edellisen 10 maalin Valioliiga-kauden jälkeen, miksi jokin seura olisi nyt valmis ostamaan kaksi vuotta vanhemman Pukin.

Siirrossa on kyse myös Pukin arvoista ja ajatuksista. Hän viihtyy perheineen hyvin Norwichissa, jossa hänellä on vakaa asema seuralegendana. Norwichissa hän saa olla rauhassa häiritseviltä faneilta tai ylenpalttiselta mediahuomiolta.

Kunnianhimon puutteeseen Pukin seuraava sopimus ei kaadu. Sen hän on osoittanut jo aiemmin urallaan lähdettyään Espanjaan, Bundesliigaan ja kypsässä iässä Englantiin Tanskan vuosien jälkeen.

Helppoja ratkaisuja ei ole. Nyt on kyse siitä, että löytyy oikea ratkaisu 32-vuotiaalle pelaajalle, jolla on edessään uransa viimeiset vuodet huipulla.