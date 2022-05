Leijonat sai napattua kolmannen voittonsa yhtä monessa MM-turnauksen pelissä.

Tampere

”Yhdeksän pistettä, paljon itseluottamusta ja uskoa siihen, että ollaan oikealla tiellä.”

Niin tiivisti Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kolmen ensimmäisen pelin annin maanantaina Yhdysvalloista tulleen 4–1-voiton jälkeen.

Leijonat oli selkeästi edellä kentällä ja Jussi Olkinuoran nollapeli mureni vasta aivan lopussa. Sitä ennen Leijonat oli laittanut kiekon maaliin kolme kertaa ylivoimalla ja kerran tasavajaalla.

”Alivoima ja ylivoima molemmat olivat hyviä. Alivoima on ollut jo 13 peliä hyvää: leiripelit ja nyt nämä täällä. Oli hyvä alivoima vastassa, siihen nähden pelattiin todella hyvää ylivoimaa”, Jalonen kiitteli pelin jälkeen.

Yhdysvaltojen jäämisen maaleitta varmisti pelin sujuminen myös tasakentällisin erityisesti kahdessa ensimmäisessä erässä.

”Olimme hyviä pari erää. Viidellä viittä vastaan annoimme yhden paikan tasakentällisin. Se kertoo siitä, että olimme hyviä kiekon kanssa ja ilman kiekkoa. Kolmannessa erässä keskittyminen vähän herpaantui eikä pystytty enää samaan.”

Yhdysvallat kulutti ottelua jäähypenkkiä ahkerasti ja joukkue kävi välillä kentällä kuumana. Muutaman rangaistuksen vastustaja otti esimerkiksi rikkeistä maalivahti Jussi Olkinuoraa vastaan, ja ison rangaistuksen sai Teemu Hartikaista päähän taklannut Austin Watson.

Jalonen ei halunnut ottaa sen suuremmin kantaa vastustajan tekemisiin, mutta muistutti yleisellä tasolla hermokontrollin tärkeydestä.

”Tässä lajissa on hermokontrolli pirun tärkeä asia. Jos se pettää, on vaikea voittaa. On kyse meistä tai kenestä tahansa, jäähyboksista on vaikea voittaa. On pystyttävä pitämään kuula kylmänä.”

Leijonat kertoi aiemmin maanantaina iloisia uutisia, kun puolustaja Miro Heiskasen liittyminen Leijoniin vahvistui. Joukkueessa on leimaamatta enää yksi kisapassi. Jalonen ei kertonut suoraan aikataulua, jolla paikka täytetään.

”Kun asiat ovat selvät, ilmoitellaan.”

Tilaa MM-kisojen uutiskirje osoitteesta hs.fi/urheilukirje/

Lue kaikki MM-jääkiekon kisajutut osoitteessa https://www.hs.fi/aihe/jaakiekon-mm-kisat/