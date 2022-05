Nate Schmidt ei ollut erityisen innoissaan Erik ja Tomi Haulan kuittailusta hävityn ottelun jälkeen.

Suomi oli myöhään maanantai-iltana voitokas, kun alkulohkon kamppailussa vastassa oli Yhdysvallat. Ottelu päättyi 4–1, eikä paremmasta joukkueesta jäänyt kenellekään suurta epäselvyyttä. Tämän tiesi myös Yhdysvaltojen NHL-puolustaja Nate Schmidt.

”Emme olleet kovin hyviä. Siinäpä se. Aivan liikaa jäähyjä ja Suomen tasoinen joukkue rankaisee niistä,” Schmidt hymähti tuoreeltaan ottelun jälkeen.

Puolustajalla on myös oma yhteytensä Suomeen. Schmidt on nimittäin yksi NHL-kiekkoilija Erik Haulan parhaista ystävistä.

Kaksikko on esimerkiksi asunut kämppäkavereina. Roolitkin olivat kotioloissa selvät: Schmidt kokkasi ja Haula siivosi.

Ystävykset pelasivat ensimmäisen kerran yhdessä Minnesotan yliopistojoukkueessa ja sen jälkeen myös NHL-finaaleihin asti johtaneen kauden 2017–18 verran Vegas Golden Knightsissa.

Nyt Haula pelaa Bostonissa ja Schmidt Winnipegissä, mutta ystävyys on säilynyt.

”Juttelemme edelleen paljon ja hän on parhaita ystäviäni. Vaihdoimme viestejä ennen otteluakin ja hän toivotti minulle onnea peliin. En kuitenkaan usko, että hän oli toivotuksessaan kauhean vilpitön”, Schmidt naurahti.

Uskotko, että puhelimeen on tulossa lisää viestejä Suomen 4–1-voittoon päättyneen pelin jälkeen?

”Luulen, että siellä saattaa jo viesti tai kaksi olla odottamassa minua.”

Haula on mahdollinen vaihtoehto myös Leijonien MM-joukkueeseen. Ryhmässä olisi edelleen yksi paikka auki, ja Haula voisi ottaa loukkaantuneelta Roope Hintziltä vapautuneen ruudun itselleen.

Onko Schmidt kuullut jotain Haulan tilanteesta?

”En ole jutellut Erikin kanssa mitään suurta MM-kisoihin liittyen, joten en tiedä hänen tilanteestaan. Lähinnä olen kysellyt vinkkejä siitä, mitä Suomessa olisi hyvä kokea ja tehdä. Hänellä on alla kirvelevä tappio seitsemännessä pelissä Bostonia vastaan, niin olen ollut aika hiljaa hänen kiekkoasioistaan.”

NHL:ssä Nate Schmidt pelasi viime kaudella Winnipeg Jetsin puolustuksessa.

Schmidt on NHL:ssä erittäin pidetty pelaaja ja hänen avoin luonteensa tuli esille välittömästi myös haastattelussa. Sosiaalisella Schmidtillä oli kuitenkin edessä myös yksi tapaaminen, jota hän ei maanantain tuloksen takia odottanut erityisen suurella innolla.

”Tunnen Erikin isän Tomi Haulan myös todella hyvin ja meidän oli tarkoitus nähdä jossain vaiheessa, ehkä jo pelin jälkeen. En ole tosin tämän tuloksen takia ihan varma siitä, haluanko nähdä häntä. Varmasti sieltäkin on jotain kuittia tulossa.”

Schmidt pelaa samassa joukkueessa suomalaispuolustaja Ville Heinolan kanssa. He luutivat kauden aikana hetken aikaa myös pakkiparina. Schmidt pelasi kaikkiaan 77 peliä tehoin 4+28. Heinolalle pelejä NHL:ssä kertyi vain 12. Niissä hän teki pisteet 0+5.

Millainen pelaaja Heinola Schmidtin mielestä on?

”Hänellä on eliittitason luistelu ja hän tulee olemaan loistava pelaaja. Hän on jo nyt pelannut hyviä otteluita, mutta tulevaisuudessa Heinola on ihan varmuudella vakituinen nimi NHL:ssä”, Schmidt sanoi.

Leijonien ja USA:n ottelussa tunnelma oli parhaimmillaan katsomossa todella hyvä. Schmidt on pelannut urallaan myös fanaattisten Vegasin ja Winnipegin kotiyleisöjen edessä.

Millainen kokemus ottelu Suomea vastaan oli vierasjoukkueelle?

”Se oli erilainen kuin mihin olen tottunut. Täällä oli esimerkiksi katsomossa paljon enemmän laulua kuin NHL:ssä. Se oli ihan hieno nähdä”, Schmidt mietti.

