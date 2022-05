Leijona-paidat koristavat jälleen Hämeensillan Pirkkalaisveistoksia. Aiemmin keväällä Kauppiaan päältä ryövättiin paita, mutta nyt patsaat ovat saaneet olla rauhassa.

Tampere

Tampereen kaduilla kulkiessa ei voi tällä hetkellä välttyä jääkiekon MM-kisahuumalta.

Ikkunoita on koristeltu pelipaidoilla ja Suomen lipuilla. Vastaan kävelee tasaiseen tahtiin eri maiden pelipaitoihin sonnustautuneita kisaturisteja. Liike toisensa jälkeen houkuttelee kisavieraita asiakkaikseen kisatarjouksilla.

HS kiersi kaupungin keskustaa ja bongasi viisi asiaa, joista viimeistään huomaa olevansa MM-jääkiekon keskipisteessä.

Pelipaitaiset patsaat ovat jo perinteinen tapa

Väino Aaltosen tekemät Pirkkalaisveistokset Hämeensillalla ovat MM-kisojen ajaksi saaneet jälleen pelipaidat ylleen.

Tampereella pelipaitoihin pukeminen on jo useamman vuoden kestänyt tapa. Aiemmin keväällä patsaita koristivat finaaleissa pelanneen Tapparan pelipaidat.

”Paidat on valmistanut paikallinen toimija. Kaavoittaja ja ompelija, jotka tehneet ennenkin. Tämä on vähän erikoisprojekti. Vaatii kaavoitukselta ammattitaitoa, kun on erikoisen kokoisia patsaat”, kertoo Tampereen kaupungin markkinointisuunnittelija Kati Ruotsalainen.

Patsaat ovat nimeltään Kauppias, Eränkävijä, Suomen Neito ja Veronkantaja. Heistä Kauppias joutui keväällä varkauden uhriksi, kun Tappara-paita ryövättiin päältä. Keskellä kaupunkia tapaus tallentui luonnollisesti valvontakameroihin, mutta Tappara lupasi synninpäästön, jos paita palautetaan. Näin myös kävi.

MM-kisojen aikana paidat ovat saaneet olla rauhassa.

”Yleinen ilmapiiri oli tuomitseva, ja paita palautui nopeasti toimistolle. Ehkä ne opittiin jättämään rauhaan.”

Paidoitetuista patsaista tuleva palaute on Ruotsalaisen mukaan positiivisen puolella. Kaupungilla kulkiessa on helppo huomata, että ihmiset pysähtyvät ottamaan kuvia ja niitä ladataan sosiaaliseen mediaan.

Tällä kertaa patsaiden selkänumerot eivät viittaa pelinumeroihin. Selässä ovat Jutila 95, Koivu 11 sekä Anttila 19. Kyseessä ovat viittauksen Leijonien maailmanmestaruusvuosiin ja joukkueiden kapteeneihin Timo Jutilaan, Mikko Koivuun ja Marko Anttilaan. Neljäs paita on Filppula 22, eli tämän vuoden joukkueen kapteeni Valtteri Filppula.

Ruotsalainen sanoo, että Tampere haluaa profiloitua suurtapahtumakaupunkina sekä urheilussa että kulttuurissa. Jääkiekon MM-kisoilta toivotaan kansainvälisen tunnettuuden lisääntymistä.

”Siinä on vielä paljon tekemistä.Kansallisesti Tampere on vetovoimainen kaupunki ja meillä on hyvä maine, mutta Suomen rajojen ulkopuolella kaikki on Helsinki-keskeistä.

Tampereelta voi käydä ostamassa välipalaksi ilmaveivin.

Lounaaksi ylämummo, välipalaksi ilmaveivi?

Toistakymmentä vuotta sitten Leijonien nykyisen joukkueen tähti Mikael Granlund veivasi Bratislavassa osuman, jossa ilmaveivi upposi ylämummoon.

Granlundin osumaa kunnioittava kisavieras voi Tamperella syödä sekä ylämummon että ilmaveivin. Ylämummosta tarjouksia saattaa löytää muualtakin kisakatsomoista, sillä kyseessä on Kotipizzan kisoihin lanseeraama tuotemerkki.

Ilmaveivin tuotteensa nimeksi on valinnut puolestaan tamperelainen Hakasen leipomo.

Kokonaisvaltaista ylämummokokemusta hamuava kisaturisti voi lähteä myös keskustan markkinahumun ulkopuolelle tarkastamaan termin synnyinsijat. Jäljet johtavat Koulukadulle ja nykyiselle Pirkanmaan musiikkiopiston tontille, jossa on aiemmin toiminut De Gamlas Hem -niminen vanhainkoti. HS kertoi Ylämummon tarinan huhtikuussa.

Ja jos termin synnyinpaikan näkeminen ei riitä, Tampereella voi hankkia myös asunnon, jonka katuosoite on Ylämummo. Tampereen kadunnimitoimikunta päätti muutama vuosi sitten nimetä Kalevan kaupunginosassa yhden kadunpätkän Ylämummoksi ja toisen luonnollisesti Alamummoksi

Lue lisää: Kaikki tietävät mitä ylämummo tarkoittaa mutta sen alkuperä on monille yllätys: ”Minulla on ollut täysin pimennossa, että se on lähtenyt täältä”

Tampereen Keskustorilla seurattiin tiistaina päivän ottelua screeniltä.

Screenien täyttämä kaupunki

Nokia-areenaan mahtuu yli 11 000 kiekkojännäriä seuraamaan peliä, mutta areenan ulkopuolellakaan peliltä ei välttyä kaduilla kulkiessaan. Keskusta-alueella voi huomata, että pelejä halutaan näyttää niin sisällä kuin ulkona. Kilpailu asiakkaista käy kovana.

Useat ravintolat luonnollisesti näyttävät otteluita asiakkailleen. Suomen otteluiden ympärille on myös järjestetty maksullisia tapahtumia lukuisiin paikkoihin. Kun Suomi pelaa, kaupungin keskusta elää ympärillä kisaturismista.

Kauppakeskus Tullintorin alakerrassa screeni on tulijaa vastassa alakerrassa, jossa kerrotaan pelien pyörivän kauppakeskuksen aukioloaikoina. Luonnollisesti kisojen virallisilla fanialueilla pelit pyörivät.

Screeni hallitsee näkymää myös Tampereen Keskustorilla, johon kaupunki on tänäkin vuonna järjestänyt useiden ravintoloiden muodostaman kesäkeitaan.

Keskustorilla pelejä seuraavilla on mahdollisessa mestaruuden juhlinnassa etulyöntiasema. Keskustorilla on nimittäin Tampereen tunnetuin suihkulähde, jonka ympäristöön kiekkojuhlat tapaavat keskittyä.

Suihkulähteen vierestä saattaa löytää tunnetun tamperelaisen kiekkopersoonan. Kalervo Kummolaa esittävä karikatyyri ilmoittaa kyltillään yksiselitteisesti Tampereen olevan kiekon koti.

Hämeensillan patsaiden päälle on saatu kisojen ajaksi Suomen paidat.

Kisakadulla parturikin yrittää ottaa osansa huumasta

Jääkiekon MM-kisojen kisakatu on järjestetty Tuomiokirkonkadulle. Terassit, ruokaravintolat ja fanituotemyymälät kuuluvat luonnollisesti asiaan, mutta kisahuumaan on yritetty tarttua muissakin kadulla sijaitsevissa liikkeissä.

Esimerkiksi parturiliike Ny Man on yrittää tavoittaa kisaturistit hockey hair -leikkauksilla ja värjäyksillä.

Millainen on hyvä hockey hair, Ny Manin yrittäjä Jussi Paakkari?

”Perinteinen kiekkotukkahan näkyy kypärän alta, mutta ehkä se yleisössä ei ole välttämätöntä”, Paakkari sanoo.

”Lähinnä tarjoamme lyhytaikaisia ratkaisuja. Hiuslakkavärejä, jotka lähtevät yhdessä pesussa tai hotellin tyynyliinaan. Ne sopivat hiuksiin ja partaan. Ja jos joku haluaa kisanumeroa niskaan, niin tehdään.”

Paakkarin mukaan kisahuumaan oli helppo lähteä mukaan. Jääkiekkoliiton virallisella kisakadulla on tavanomaista enemmän kulkijoita ja kaikki yrittävät saada ihmisvirroista osansa liiketoimintaansa sopivalla tavalla.

Tuomiokirkonkatu on kisakatu jääkiekon MM-kisojen ajan. Jussi Paakkari houkuttelee kisaturisteja laittamaan hiukset ja parrat kisakuntoon.

Kiekkolegendan kuva komeilee ratikassa

Liikenteessäkään MM-kisojen vaikutukselta ei voi välttyä. Viime vuonna valmistuneen Tampereen ratikan perusväri on punainen, mutta vaunuja on myös eri mainosväreissä.

Myös MM-kisojen kisailmeen violetin sävyisissä väreissä on vaunu, jonka kyljestä voi huomata esimerkiksi takavuosien Tampereen kiekkotähdistä Pekka Saravon tai Lasse Oksasen kuvan. Vaunu on ollut käytössä jo hyvissä ajoin ennen kisojen alkua.

Bussit kuljettavat kisajoukkueita hotellin ja areenan väliä. Muutamia tunteja ennen otteluita saattaa kaupungilla huomata bussin ikkunasta tekstin, joka kertoo saapumassa olevasta joukkueesta.

Suurtapahtuman tuntu näkyy myös Nokia-areenaa lähimmän pysäkin vieressä. Areenan alueen liikenteen sulkemista avittavat pollarit, jotka ovat olleet kisojen aikana aktiivisessa käytössä. Liikenne suljetaan ja varsinkin Suomen pelien alla areenan ympäristö täyttyy Leijonien peliä odottavista kisa-asuisista kannattajista.

Tampereen ratikan kisailme näyttää tältä.

