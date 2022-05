Hughesin veljessarjan nuorin Luke Hughes pelaa Yhdysvaltain joukkueessa MM-kisoissa ja ihastuttaa taidoillaan.

Tampere

Yhdysvaltojen 1–4-tappiossa Leijonille saattoi jäädä huomaamatta, että kentällä paineli yksi pelaaja, joka jäi sekavassa touhussa sijaiskärsijäksi.

Vasta 18-vuotias puolustaja Luke Hughes pelasi selässään numero 43. Hän sai jääaikaa 17.57, vaikkei edes lukeudu NHL-pelaajiin tai AHL-sarjan farmikiekkoilijoihin.

Hughes kasvoi urheilun läpitunkemassa perheessä, jossa hänen isoveljensä ovat raivanneet lumiauran lailla tietä NHL:ään. Ja sinne nuorimmainen Luke on myös menossa – erittäin suurena lupauksena.

Leijonat ratkaisi USA-ottelun Austin Watsonin viiden minuutin jäähyn aikana. Joukkueen nuorin pelaaja oli paras vastaaja, kuinka tässä näin kävi.

”Meidän täytyy olla enemmän periksi antamaton joukkueena eikä kyse ole pelkästään viiden minuutin jäähystä, vaan koko ottelusta. Sen eteen on tehtävä töitä ja kasvettava joukkueena”, Hughes sanoi ja sai sen kuulostamaan siltä kuin sanojen takana oli 35-vuotias tuhannen NHL-ottelun veteraani.

Jokainen katsoja huomasi, että kurittomuus iski USA:n kokeneempiin pelaajiin, toisiin jopa ratkaisevan vahvasti.

”Olisi oltava henkisesti vahvoja, mutta en tiedä, mikä oli syy jäähyilyyn. Tuomareilla ei ole väliä, vaan meillä on oltava enemmän itsekuria. On vain oltava joukkueena parempia.”

Viisaita sanoja nuorelta pelaajalta. Hughes ei halunnut lähteä osoittamaan tuomarien suuntaan, vaikka osoite olisikin ollut melko oikea. Ruotsalaisen Mikael Nordin ja saksalaisen Jonas Mertenin ilta jäi kauas MM-turnauksen vaatimustasosta.

”Yritämme olla parempia joka ottelussa, joka tilanteessa ja näytimme sitä kolmannessa erässä. Olemme olleet yhdessä vasta viikon, vajaan viikon ja joukkueen pitää kehittyä.”

Hughes on oikeassa. USA pelasi vahvan kolmannen erän, mutta sillä ei ollut väliä, kun ottelu meni sitä ennen pelailuksi. Varsinaista kiriä tai uhkaa yhdysvaltalaiset eivät saaneet. Onnistuivatpa sentään rikkomaan Jussi Olkinuoran tuloillaan olleen nollapelin.

Austin Watson kuului Yhdysvaltain sikaosastoon maanantain ottelussa. Hän taklasi Teemu Hartikaista päähän ja lensi ulos ottelusta.

Hughesin veljessarjasta suomalaiset kiekkoa seuraavat muistavat hyvin Jack Hughesin, joka kisasi Kaapo Kakon kanssa NHL:n ykkösvarauksesta. Hughes, 21, oli lopulta ykkönen ja Kakko kakkonen kesän 2019.

Kolmen tulokasvuoden jälkeen Hughes on kerännyt 166 ottelussa pisteet 44+64. Kakolla on koossa 157 NHL-ottelussa lukemat 26+32. Kakko jää jälkeen, mutta vertailua ei voi tehdä yksi yhteen, kun New York Rangers on huomattavasti kovempi joukkue kuin New Jersey Devils. Kakon rooli jäi väkisin pienemmäksi Manhattanin tähtien seassa.

Hughesin veljessarjan kolmas on Quinn Hughes, 22, jolla on takana kolme kokonaista kautta Vancouverissa ja tänä talvena tulivat puolustajalle mahtitehot 8+60. Hänen varausnumeronsa NHL:ään oli seitsemän, joten koko kolmikko on mennyt komeasti kymmenen kärjessä.

Quinn ja Luke ovat puolustajia ja Jack hyökkääjä, mutta kaikkia kolmea yhdistää erinomainen luistelutaito ja pelinäkemys.

Tampereella pelaava Luke Hughes pelasi vielä tämän kauden Michiganin yliopistojoukkueessa, mutta ensi kaudella hän pääsee Jackin seurakaveriksi Devilsiin.

Perheen isä Jim Hughes pelasi kiekkoa, mutta on sen jälkeen toiminut Bostonissa NHL-seura Bruinsin apuvalmentajana ja kuusi viime kautta Torontossa pelaajatoiminnoista vastaavana johtajana.

Äiti Ellen Weinberg-Hughes pelasi myös kiekkoa, lacrossea ja jalkapalloa, joten urheilusta Hughesin perheessä ainakin osataan puhua, jos perhe ehtii saman ruokapöydän ääreen joinain kesäiltoina.

