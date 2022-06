Golfaaja Noora Komulainen tietää, että erossaolo lapsesta vaatii paljon muulta perheeltä ja tukijoukoilta: ”Äitiys on ollut tosi hienoa, mutta siinä on omat vaikeutensa.”

Noora Komulainen oli viime viikolla mukana juhlistamassa Tiia Koiviston ensimmäistä voittoa golfin naisten Euroopan-pääkiertueella (LET).

Koivistosta tuli Ranskassa pelatussa kisassa vasta neljäs suomalaisnainen, joka on yltänyt vastaavaan, vaikka monet siitä haaveilevat.

”Minäkin haluaisin jonain päivänä kilistellä omaa voittoani”, sanoo Komulainen, joka on palannut äitiyslomalta tositoimiin ammattilaisgolfiin.

Itse asiassa Komulainen palasi kisoihin jo viime kesänä vain yhdeksän viikkoa Elli-tyttärensä syntymän jälkeen. Silloin Komulainen oli 15:s Turussa pelatussa Euroopan-kiertueen osakilpailussa, joka päättyi Matilda Castrenin voittoon.

Ladies European Tour eli LET palasi viime vuonna Suomeen kymmenen vuoden tauon jälkeen.

”Pelasin kaksi kierrosta golfia ennen viime kesän kotikisaa, jota olin odottanut vuosikausia. Kotikisa on spesiaali, siellä mielellään menestyisi”, Komulainen sanoo.

Syyskuussa LET:n kisa pelataan Ahvenanmaalla, jonne Komulainen pääsee paremmin harjoitelleena kuin Turkuun. Aiemmin Suomen-osakilpailu pelattiin seitsemän kertaa Talin kentällä Helsingissä vuosina 2005–2011.

Komulainen haluaa palata takaisin huipulle, jossa hän pelasi Rion olympiavuonna 2016. Sen jälkeen hän kärsi loukkaantumista.

”Sitten tuli raskaus ja nyt siitä palautuminen. On monta asiaa, jotka ovat hidastaneet kehitystäni. Minulla on kuitenkin paljon tavoitteita ammattilaisurallani. En pelaisi muuten ja uskon, että minulla on myös paljon annettavaa.”

Tällä kaudella Komulainen pelaa yli 20 LET:n kisaa. Viime viikonloppuna hän oli 83:s. Ensi viikonloppuna kiertue jatkuu Italiassa, sitten Ruotsissa ja Englannissa.

”Vaikka kisoja on paljon, suunnittelen kalenterin niin, etten ole yli kahta viikkoa pois kotona. Jotenkin aina sumplitaan. Kaikkiin kisoihin ei ole mahdollisuutta ottaa lasta mukaan. Ruotsiin lähtee koko perhe”, Komulainen sanoo.

Noora Komulainen haluaa nousta takaisin maailman huipulle.

Edellisen kerran Elli-tytär oli mukana äitinsä kilpareissulla toukokuun alussa Madridissa, jossa Komulainen oli 38:s ja tienasi 2 400 euroa palkintorahaa. Koko palkintopotin arvo oli 300 000 euroa, kun miesten vastaavassa kisassa pelkästään voittaja voi saada saman summan.

Ammattilaisurheilijalle ja äidille lapsensaanti voi aiheuttaa sekä lisäongelmia että -kuluja. Erossaolo lapsesta vaatii paljon muulta perheeltä ja tukijoukoilta.

”Äitiys on ollut tosi hienoa, mutta siinä on omat vaikeutensa. Urheileminen on erilaista, kun perheessä on lapsi, mutta yritän löytää oikeita toimintamalleja. Olen myös saanut lähipiiriltä upeaa tukea, että voin pelata. Jos Elli on mukana kisoissa, pitää olla myös lastenhoitaja. Se lisää kuluja.”

Komulainen laskee, että yksi kisareissu maksaa noin tuhat euroa. Pelaajat maksavat ammattilaiskisoissa itse kaikki kulunsa.

Yksilökisojen lisäksi naisille on kehitetty LET:llä joukkuekilpailuja. Viimeksi joukkuekisa pelattiin viikko Madridin osakilpailun jälkeen Thaimaassa, jossa Krista Bakker pelasi neljän hengen voittajaryhmässä ja ansaitsi 33 500 euroa.

Komulainen sijoittui romanialaisen amatöörin Victor Pontan, saksalaisen Leticia Ras-Anderican ja thaimaalaisen Patty Tavatanakitin kanssa kolmanneksi. Ammattilaiset kuittasivat sijasta 9 580 euroa, mutta Ponta jäi amatöörinä ilman rahapalkintoa.

Joukkuekisan jälkeen pelatussa henkilökohtaisessa kilpailussa Komulainen oli 30:s, josta hän sai 4 700 euroa.

”Joukkuekisoista saa hyvät bonukset, jos sattuu pärjäämään. Aina on mahdollisuus voittaa ja saada hyvä potti. Sitä kaikki tavoittelevat, ei rahaa, vaan sitä voittoa. Tämä on hieno työ ja olen saanut kokea upeita juttuja”, Komulainen tähdentää.

” ”Kun aikaa on rajatusti, pitää treenata paremmin ja laadukkaammin. Nyt joutuu enemmän joustamaan. Elli on mukana treeneissä ja harjoituspeleissä vaunuissa, josta hän tykkää katsella.”

Komulaisen perheen Elli-tytär syntyi äitienpäivänä 2021.

”Yksivuotias alkaa tajuamaan koko ajan enemmän, että äiti on poissa. Joka kerta, kun tulen reissusta kotiin, Elli kiukuttelee minulle kaksi päivää. Jos isä on poissa viikon, lapsi vaan hymyilee hänelle. Äiti on se, kenelle on helppo purkaa kaikki kiukku”, Komulainen kuvailee arkeaan.

Lapsen saamisen myötä Komulaisen on pitänyt muuttaa myös harjoitteluaan. Ennen lasta hän saattoi ”hengailla” golfkentällä kavereiden kanssa koko päivän, pelata ja harjoitella.

”Kun aikaa on rajatusti, pitää treenata paremmin ja laadukkaammin. Nyt joutuu enemmän joustamaan. Elli on mukana treeneissä ja harjoituspeleissä vaunuissa, josta hän tykkää katsella.”

Monen naispelaajan unelma on päästä pelaamaan Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueelle LPGA:lle, jossa suomalaisista Castren pelaa säännöllisesti.

Tuore Euroopan-kiertueen voittaja Koivisto on asettanut päämääräkseen nimenomaan LPGA:n, jonka karsintafinaali on joulukuussa.

Komulainen on pelannut muutaman kerran LPGA:n karsinnoissa, mutta ovi isoille ammattilaiskentille ei ole auennut.

”Totta kai minäkin haaveilen LPGA:sta ja tavoitteet ovat siellä. Tällä hetkellä tasoni ei sinne riitä. Haluan ensin saada lapsen kanssa kaikki asiat järjestykseen. LPGA:lla on järjestetty lastenhoito, LET:llä ei, vaikka siellä pelaa useampi äiti.”

LET:n seitsemästä suomalaisesta myös Ursula Wikströmillä on lapsi.

Komulainen iloitsee, että suomalaisnaiset ovat nousseet kohinalla lajinsa huipulle.

”Tiian ja Sanna Nuutisen nousu motivoi meitä, ja olemme kaikki kavereita keskenämme.”

Naisilla on ollut täysi edustus myös olympiagolfissa: Riossa 2016 Suomea edustivat Komulainen ja Wikström, Tokiossa 2021 pelaajina olivat Castren ja Nuutinen.

Vuoden 2024 olympiagolf Pariisissa kiinnostaa Komulaista, vaikka tällä tahdilla suomalaisnaiset käyvät kahdesta paikasta tiukkaa keskinäistä kisaa.

”Ehdottomasti haluan pelata Pariisissa. Se on tavoitteena.”