Golfista kajahti viime lauantaina melkoinen paukku, kun Tiia Koivisto voitti neljäntenä suomalaisnaisena Euroopan-pääkiertueen (LET) osakilpailun.

Koivisto kuittasi uransa ensimmäisestä isosta voitosta 37 500 euroa, ja samalla hänen kilpailukalenterinsa meni uusiksi.

Mäntsäläläinen ansaitsi paikan heinäkuun lopussa Ranskassa kilpailtavaan major-turnaukseen, joka on hänelle uran ensimmäinen. Koivisto sai pelilipun myös toisen majoriin, British Openiin elokuun alussa.

”Seuraavana tavoitteena on major-kisan voitto. Jonain päivänä haluan olla maailman paras”, 28-vuotias Koivisto ilmoittaa reippaasti.

Koivisto lähti Evian Resort Golf Clubilla pelatun kilpailun viimeiselle kierrokselle lauantaina kolmen lyönnin takaa-ajoasemasta. Hän nousi kolmen kierroksen kisassa tasoihin Australian Whitney Hillierin kanssa tuloksella kuusi alle parin (–6).

Koivisto vei voiton uusinnassa.

Voitto oli tuloillaan jo kaksi viikkoa sitten Madridissa. Koivisto johti kahden päivän jälkeen kilpailua, mutta putosi sitten kärkipaikoilta. Jaettu kymmenes sija tuotti palkintorahaa 6 900 euroa.

”Se oli ensimmäinen kerta, kun johdin LET:n kisaa. Tuntui, että tarvitsen lisää kokemusta. Ranskassa pystyi ottamaan jo vähän rauhallisemmin. Palkintorahoilla pystyy hyvin kattamaan kuluja, kun yksi Euroopan-kiertueen kisa maksaa kuluineen tuhat euroa”, Koivisto sanoo.

” ”Olen kova kilpailemaan. Voi olla, että pelaan harkkakierroksilla ennen kisaa ihan miten sattuu ja mietin, että mitä tästä taas tulee.”

Koivistosta tuli neljäs suomalainen, joka on voittanut osakilpailun naisten Euroopan-kiertueella. Häntä ennen voittajina ovat olleet Minea Blomqvist-Kakko kahdesti (vuosina 2004 ja 2008), Riikka Hakkarainen (2006) ja Matilda Castren (2021).

Koivisto onkin noussut kuin varkain suomalaiseen golfeliittiin.

”Muiden takaa on helpompaa tulla”, kauden yllättäjä Koivisto sanoo.

Koivisto on päivittäin yhteydessä Kouvolassa asuvaan valmentajaansa Tommi Henttuun. Osa valmennuksesta hoituu etäyhteydellä videon välityksellä.

Koiviston tarkoituksena on pelata tällä kaudella 26 pääsarjan kisaa. Loppukauden isoin tavoite on päästä mukaan naisten Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueelle (LPGA), jonka karsintafinaali on joulukuussa.

Karsintaan pääsee Euroopan listan kymmenen parasta rankinglistan perusteella. Ranskan-kisan voittonsa jälkeen Koivisto on rankingissa viidentenä.

Koiviston hyvä ystävä Sanna Nuutinen selvitti tiensä Pohjois-Amerikan ammattilaiskentille samalla tavalla viime kaudella.

”Pitää suunnitella kilpailukalenteria nyt uudestaan, kun täytyy säästää paukkuja loppuvuoteen”, Koivisto sanoo.

Tiia Koiviston tavoitteena on nousta jokin päivä maailman ykköspelaajaksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hänen piti pelata jo tulevana viikonloppuna Belgiassa, jossa kiertue jatkuu.

Voiton takia ohjelmaan tuli väliviikko ennen kolmen kisan putkea Italiassa, Ruotsissa ja Englannissa.

Koivisto sanoo olevansa parhaimmillaan nimenomaan kilpailuissa.

”Olen kova kilpailemaan. Voi olla, että pelaan harkkakierroksilla ennen kisaa ihan miten sattuu ja mietin, että mitä tästä taas tulee. Sitten se vain kisassa lähtee.”

” ”En ollut kovin hyvä amatööripelaajana. Olen tehnyt todella paljon työtä, että menestyisin.”

Kilpailussa Koiviston valttia on vahva lyöntipeli. Varsinkin rautamailat istuvat hyvin näppeihin.

”Myös chipit ovat olleet hyviä, mutta eniten olen menettänyt lyöntejä puteissa. Lyönteihin olen saanut rauhallisen rutiinin, mutta puttirutiinit eivät ole täsmänneet siihen. Piti saada sama rauhallisuus putteihin, ja se onnistuikin Ranskassa.”

Rauhallisuus on hyvä säilyttää myös siksi, että Koivistolla on ykköstyypin diabetes. Kisapaine voi nostaa verensokeria ja tuoda kehoon voimattomuutta.

Koivisto aloitti golfin melko myöhään, 15-vuotiaana. Hän kävi Pohjois-Haagan urheilulukiota Helsingissä, vaikka perhe asui silloin Pornaisissa.

Ammattilaisena hän on pelannut kuusi vuotta, joista kolme vuotta Euroopan-pääkiertueella. Sitä ennen hän pelasi kolme kautta Letas-haastajakiertueella, jolla hän oli kauden paras kaksi vuotta sitten.

”Huipulle on ollut pitkä matka. Sinne pääseminen on ollut koko ajan selvää. Koko ajan on menty eteenpäin. En ollut kovin hyvä amatööripelaajana. Olen tehnyt todella paljon työtä, että menestyisin”, Koivisto sanoo Talin golfkentällä.

Hän oli siellä muiden naishuippujen kanssa ennakoimassa Ahvenmaalla 1.–3. syyskuuta pelattavaa Euroopan-kiertueen kisaa.

Viime vuonna Turussa vastaavan kisan voitti Matilda Castren, joka pelaa LPGA:lla. Sitä ennen Suomen osakilpailu pelattiin seitsemän kertaa Talissa vuosina 2005–2011.

Kaikkiaan naisten LET-kiertueella pelaa täydellä pelioikeudella seitsemän suomalaista: Koivisto, Nuutinen, Ursula Wikström, Krista Bakker, Noora Komulainen, Emilia Tukiainen ja Emily Penttilä.

