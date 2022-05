Kansainvälinen hiihtoliitto on pidentämässä naisten matkoja.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis on tekemässä historiallista päätöstä, kertoo norjalaislehti Dagbladet, joka on seurannut maastohiihtojaoston kokousta. Lehden mukaan Fis on pidentämässä naisten matkoja niin, että miehet ja naiset hiihtäisivät jatkossa yhtä pitkät matkat.

Nykyään naiset ja miehet hiihtävät eri pituiset matkat yhdistelmähiihdossa, eli skiathlonissa, ja lisäksi naisten pisin matka on 30 kilometriä, kun se miehillä on 50 kilometriä. Päätöksen kaikkia yksityiskohtia ei vielä ole tiedossa.

”Tämä on tärkeä ja historiallinen päätös”, FIS:n maastohiihtojaoston puheenjohtaja Vegard Ulvang kommentoi Dagbladetin mukaan.

Lehden mukaan matkojen yhtenäistämisen puolesta äänestivät muun muassa Suomi ja Ruotsi. Vastustajia olivat muun muassa Venäjä, Italia ja Itävalta.

Yhteensä 57 prosenttia kannatti muutosta, ja 36 prosenttia vastusti.

”Tällä hetkellä välitämme viestiä, että naiset ja miehet eivät ole yhtä vahvoja. Sen kuvan haluan muuttaa”, Ulvang totesi Dagbladetin mukaan.

Etenkin norjalaiset naishiihtäjät ovat kritisoineet jo pitkään keskusteluissa ollutta ajatusta. Perusteluna on muun muassa juuri se, etteivät miesten ja naisten fyysiset lähtökohdat ole samat.

Myös uransa viime kauteen lopettanut tähtihiihtäjä Therese Johaug oli uudistusta vastaan.

”Aikaerot ovat isommat naisissa kuin miehissä. Jos naiset hiihtävät yhtä pitkät matkat kuin miehet, näyttää se vielä tylsemmältä”, Johaug kommentoi ennen viime kauden alkua.

Virallinen päätös asiaa on Dagbladetin mukaan tarkoitus saada Fisin kokouksessa 26. toukokuuta.