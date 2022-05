Naisten korkeushypyssä nähdään myös Tokion australialainen olympiavoittaja.

Korkeushyppääjä Ella Junnila ja seiväshyppääjä Wilma Murto saavat lajeihinsa ukrainalaisia tähtiä yleisurheilun Paavo Nurmi Gamesissa 14. kesäkuuta.

Samalla turkulaiset kisajärjestäjät kutsuvat ukrainalaispakolaisia ilmaislipulla kannustamaan urheilijoitaan.

Naisten korkeushypyssä Paavo Nurmen stadionilla Turussa kilpailevat ukrainalaiset kärkinimet Julia Levtshenko ja Iryna Heraštšenko.

Naisten seiväshyppyä Ukrainaa edustavat Marina Kilipko ja Jana Hladijtshuk.

”Meillä kilpailun järjestäjänä ensisijaisena huolena ovat ukrainalaiset urheilijat, heidän perheensä ja mahdollisuudet jatkaa urheilua. Siksi olemme kartoittaneet, ketä ukrainalaisia on tarjolla ja priorisoineet heitä”, Paavo Nurmi Gamesia järjestävän PN Turku Oy:n toimitusjohtaja Jari Salonen sanoo tiedotteessa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymät jakavat omissa kanavissaan alueella oleville ja sodan jaloista paenneille ukrainalaisille ilmaisia pääsylippuja.

Ukrainalaisten korkeushyppääjien lisäksi Turussa kisaavat Tokion olympiakisojen australialainen hopeamitalisti Nicola McDermott ja hänen maajoukkuetoverinsa Eleanor Patterson.

McDermott ylitti Tokiossa 202 senttiä ja meni viime vuonna vähintään kaksi metriä viidessä kilpailussa. Patterson oli Tokion olympialaissa viides. Maaliskuussa Belgradin MM-halleissa Patterson ylitti ennätyksensä 200 ja oli toinen.

Levtshenkon palkintokaapissa on MM-hopea ja kaksi EM-hallimitalia. Hänen ennätyksensä on 202. Parhaimmillaan 199 ylittänyt Heraštšenko on toissa talven EM-hallien mitalisti. Tokion olympialaisissa Levtshenko oli kahdeksas ja Heraštšenko neljäs.

Ukrainalaisista seiväshyppääjistä Marina Kilipko oli Tokion olympialaisissa jaetulla viidennellä sijalla Wilma Murron kanssa. Murto toipuu hyppykuntoon hallikauden jalkavammastaan.

Hladijtshukin ponnisti maaliskuun MM-halleissa neljänneksi. Ukrainalaiskaksikon ennätykset ovat 470 ja 461.

Turun odotettu miesten keihäskisa vahvistuu edelleen, kun Saksan Andreas Hofmann liittyy ryhmään. Hofmann on heittänyt tällä kaudella jo 86 metriä ja 52 senttiä.

Turkuun tulevista keihäsmiehistä Grenadan Anderson Peters heitti äskettäin Timanttiliigan kisassa Dohassa ennätyksensä 93,07.

Turussa nähdään myös Tokion olympiavoittaja Neeraj Chopra, vuoden 2017 maailmanmestari Johannes Vetter sekä Tokion olympialaisissa neljänneksi sijoittunut Julian Weber sekä Suomen parhaat heittäjät.