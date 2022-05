Vatanen ajaa numerolla 1 Jämässä kesäkuussa järjestettävässä Ouninpohja-rallissa.

Ralli on Vataselle 70-vuotisjuhlakilpailu, johon hänet on kutsunut kisan järjestävä AUK Jämsän Äijät ry.

Rallin vuoden 1981 maailmanmestari Ari Vatanen nähdään pitkästä aikaa tositoimissa Keski-Suomen sorateillä.

Vatanen ajaa numerolla 1 Jämässä 5. kesäkuuta järjestettävässä Ouninpohja-rallissa.

Ralli on Vataselle 70-vuotisjuhlakilpailu, johon hänet on kutsunut kisan järjestävä AUK Jämsän Äijät ry.

”Olen otettu siitä, että juuri minä pääsen vielä ajamaan Ouninpohjan. Se on hyvin merkityksellinen erikoiskoe. Se että minulla on ollut elämä kirjaimellisesti aikanaan katkolla, tekee kiitolliseksi tästä mahdollisuudesta. Ouninpohjassa on koettu paljon ja siihen kulminoituu valtavasti muistoja”, huhtikuun lopulla 70 vuotta täyttänyt Vatanen sanoo tiedotteessa.

Vatanen on nähnyt ja kokenut maailmankuulun Ouninpohjan erikoiskokeen monen monta kertaa. Erikoiskoe herättää aina valtavan kunnioituksen.

”Se on äärimmäisen hieno tie ja on mahtavaa päästä jälleen ajamaan sitä. Erikoiskoe on kohtalaisesti muistissa ja onneksi pääsemme hieman ennakkotutustumaan siihen ennen kilpailua. Nyt lähdetään nauttimaan isolla sydämellä”, Vatanen kertoo.

Ouninpohja-rallin kilpailunjohtaja Jussi Pummila on mielissään Vatasen saapuessa Jämsään

”Arin saaminen kilpailuumme on meille valtavan suuri kunnia-asia. Ari on hyvin pidetty ihminen ja on hienoa, että pystyimme hänelle tällaisen juhlarallin järjestämään. Ei sitä ihan joka päivä rallin maailmanmestaria ja legendaarista Flying Finn -kuljettajaa näissä kisoissa näe”, Pummila sanoo.

Rallikilpailun lisäksi Vatanen kutsuu kaikki hänen 70-vuotisjuhlakahveilleen Jämsän torille lauantaina 4.6. kello 13-15.

Torilla on muun muassa näytillä historiallista rallikalustoa, myös Vatasen itse kilpailussa käyttämä kilpa-auto.