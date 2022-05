FC Honka jatkaa tappioitta kotiotteluissaan – viime kauden tylsä Honka on enää haalistuva muisto

Hongasta Ilvekseen viime vuonna siirtynyt maalivahti Rasmus Leislahti ehti kaikkien Hongan laukausten tielle perjantaina.

FC Honka–Ilves 0–0

Viime kauden Hongan tuskaiset pelit kotikentällä ovat enää haalistuva muisto Tapiolassa. Tällä kaudella päävalmentaja Vesa Vasaran joukkue pelaa selvästi viihdyttävämpää jalkapalloa, ja jälki on sen mukaista. Honka oli ennen perjantaita tehnyt Veikkausliigassa eniten maaleja ottelua kohden ja saldo kotiotteluista oli kolme voittoa ennen perjantain ottelua.

Perjantain maalittoman tasapelin jälkeen se on edelleen tappioitta kotiotteluissa. Honka on sarjakolmosena kaksi pistettä edellä Interiä, jolla on yksi ottelu enemmän pelattuna.

Kuvaavaa on, että viime kaudella Honka sai vain yhdeksän voittoa, ja nyt sillä on kasassa kahdeksasta ottelusta neljä voittoa.

Nykyinen Honka näyttää joukkueelta, jonka pelejä kannattaa mennä katsomaan Tapiolan urheilupuistoon. Ehkä espoolainen urheiluyleisökin alkaa pikku hiljaa heräilemään, kun perjantain otteluun oli tullut 1602 katsojaa.

Hongan peli näyttää nyt paremmin organisoidulta, ja toisaalta joukkueen selkäranka, keskiakseli on mennyt uusiksi hyvällä tavalla. Maalivahti Maksim Rudakov, toppari Aldayr Hernandez sekä keskikenttäpelaajat Kevin Jansen ja Florian Krebs ovat kaikki laatupelaajia Suomessa.

Hongan peli on näyttänyt tällä kaudella nopeammalta kuin viime kaudella. Joukkue etenee pystysyötöillä ja pudotuksilla tilaisuuden tullen nopeasti vastustajan puolustusalueelle. Avausjaksolla perjantain pelissä Ilvestä vastaan tällaisia hyökkäyksiä nähtiin muutama, ja kussakin niistä Hongalla oli tilaisuus tehdä avausmaali.

Yksi Hongan avainpelaajista tällä kaudella on ollut Jerry Voutilainen, 27, joka on rikkonaisen viime kauden jälkeen jälleen hyvässä pelivireessä. Avausjaksolla Voutilaisella oli kaksi läheltä piti -maalipaikkaa, mutta Hongasta viime vuonna Ilvekseen siirtynyt Rasmus Leislahti piti maalinsa puhtaana.

Kolmesta edellisestä ottelustaan kaksi voittoa saanut Ilves rakensi myös avausjaksolla vaarallisia maalipaikkoja, joten Tapiolan yleisö sai viihdyttävän avausjakson.

Ilveksen vasen laitapakki Tuomas Ollila karisti kerran vaivattomasti Hongan oikean laitapakin Henri Aallon kannoiltaan ja keskitti pallon maalipaikkaan. Hieman myöhemmin Ollila petasi maalipaikan Petteri Pennaselle, mutta Ilves-kapteeni aikaili ja menetti tilaisuutensa.

”Tämä oli meiltä hyvä tasainen taistelupeli. 25-30 minuuttia oli tosi hyvää peliä. Kontrolloimme ekaa jaksoa, mutta toisella Honka oli niskan päällä”, Ilveksen päävalmentaja Toni Kallio sanoi.

”Olen tyytyväinen pisteeseen ja toiseen nollapeliin.”

Toisella jaksolla Honka rakensi maalipaikat muun muassa Agon Sadikulle ja Aleksandr Katanicille, mutta kerta toisensa jälkeen Leislahti torjui yritykset.

Ilvekselle neljä maalia tällä kaudella tehnyt HJK:sta tullut lainapelaaja Kai Meriluoto jäi vaille kunnon maalipaikkoja, ja Hongan puolustus pystyi pitämään hänet ja toisen vaarallisen Ilves-hyökkääjän Ariel Ngueukamin aisoissa.

Hongan päävalmentajaa Vesa Vasaraa tulos harmitti.

”Oma fiilis ja joukkueen fiilis on pettynyt. Siellä oli maalipaikkoja, ja jonkun olisi vain pitänyt tehdä niistä”, Vasara sanoi.

”Tunnelma oli hyvä, ja fanit antoivat hyvän tuen. Toivottavasti saamme enemmän ja enemmän yleisöä paikalle.”