KuPS takoo tasaisesti tulosta – Valakari ennätyksestä: ”30 peliä on uskomatonta”

Mixu Paatelainen harmitteli taas kerran HIFK:n hukkaamia maalipaikkoja.

HIFK–KuPS 0–1

KuPS jauhaa tasaisesti voittoja ottelusta toiseen ja kaudesta toiseen. KuPSin maanantainen 1–0-vierasvoitto HIFK:sta oli KuPSille kauden kahdeksas voitto yhdeksästä ottelusta, ja samalla se nousi taas sarjakärkeen tasapisteissä olevan HJK:n kanssa.

Samalla maanantain ottelu oli KuPSille 30:s perättäinen tappioton ottelu, mikä on uusi pääsarjaennätys kotimaassa.

”Kyllä tämän varmasti joku rikkoo, mutta sanon, että se ei ole helppoa. 30 ottelua yhden kauden yli. Se kertoo siitä, miten hyvin pelaajamme ovat pystyneet nollaamaan asiat. Emme ole luulleet itsestämme liikoja voittojen jälkeen”, KuPSin päävalmentaja Simo Valakari sanoi ottelun jälkeen.

”Viime kauden alussa hävisimme pari peliä putkeen. Ainoa, mikä merkkasi oli seuraava peli. Se on antanut meille mahdollisuuden kasvattaa tätä sarjaa. 30 peliä on uskomatonta.”

Sitä samaa viestiä Valakari huusi pelaajilleen puheessa, joka kuului oven läpi pukukoppi­käytävälle.

Valakarin mukaan kaikkein tärkeintä on ollut se, että joukkue on pelannut yhtenäisesti koko ajan.

”Me haluamme kontrolloida tilanteita, mutta tulee hetkiä, kun pitää kärsiä. Silloin olemme kärsineet yhdessä. Olemme puolustaneet tietyt hetket koko joukkueena. Jokainen pelaaja tietää, että kukaan ei voi tehdä tätä yksin.”

”Vaadin hyökkääjiltä paljon puolustamista, ja samoin vaadin puolustajilta tosi paljon hyökkäyksissä. Se on kokonaisuus, mikä on antanut meille mahdollisuuden tehdä tämän ennätyksen. 30 pelin joukossa on ollut enemmän otteluita, jotka olisimme voineet voittaa kuin hävitä.”

Valakarilla riitti kunnioitusta ja kehuja vastustajan päävalmentajalle.

”Mixu Paatelainen on saanut HIFK:lle selkeät ajatukset, ja se näkyi hienosti HIFK:n pelaamisessa. Pääsimme yhdestä vastahyökkäyksen vastahyökkäyksestä pääsemään tekemään upean maalin.”

26. minuutilla KuPSin Talles kuljetti pallon rangaistusalueelle ja syötti sitten Clinton Antwille, joka laukoi pallon tarkasti takakulmaan. Talles sitoi itseensä kaksi puolustajaa ja kahden muun huomio oli myös hänessä sillä hetkellä, kun hän syötti pallon Antwille, joka laukoi täysin vapaasti debyyttimaalinsa Veikkausliigassa.

Paatelaiselle KuPS-ottelu oli viides HIFK:n päävalmentajana, ja hänen saldonsa on nyt kaksi tasapeliä ja kolme tappiota.

”Pelistä ei jäänyt käteen mitään. Meidän syöttöpeli oli parempaa kuin aiemmin. Meillä oli vastassa todella yhtenäinen ja aggressiivinen joukkue sekä hyökkäys- että puolustuspelissä. Meidän pitäisi olla tilanteissa kliinisempiä”, Paatelainen sanoi.

”Valitettavasti monessa ottelussa minun aikanani olen joutunut liian usein sanomaan pelaajalle, että olisi pitänyt tehdä maali.”

HIFK sai pari hyvää maalipaikkaa ensimmäisen parinkymmenen minuutin aikana. Ensin 11. minuutilla vasen laitapakki Pipe Saez laukoi yli KuPSin huonon purkupallon jälkeen. Sitten 17. minuutilla oikea laitapakki Macario Hing-Glover petasi paikan Saezille, mutta KuPSin maalivahti Johannes Kreidl torjui ja Hing-Glover laukoi paluupallon sivuverkkoon. Niistä paikoista olisi pitänyt tehdä avausmaali.