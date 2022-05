Main ContentPlaceholder

Urheilu | Kommentti

Viidentoista vuoden selvitysten jälkeen olisi aika siirtyä Tapiolan urheilu­puistossa rappio­romantiikasta nykyaikaan

Viidentoista vuoden ajan Espoossa on tehty selvityksiä ja suunnitelmia, ja tilanne on edelleen sama. Espoo on urheilukaupunki, mutta modernin jalkapallostadionin uupuminen on kiusallinen puute, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Ilveksen Petteri Pennanen (vas.) ja Hongan Niilo Saarikivi kamppailivat pallosta jalkapallon Veikkausliigan ottelussa FC Honka–Ilves Espoossa 20. toukokuuta 2022.