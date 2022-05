KuPS saavutti Helsingissä kotimaisen pää­sarja­ennätyksen, ja Simo Valakarin voisi kuvitella kiinnostavan ulkomailla – totuus on jotain muuta

KuPS teki maanantaina Helsingissä kotimaisen jalkapallon pääsarja­ennätyksen pelaamalla 30:nnen perättäisen tappiottoman ottelunsa Veikkausliigassa, kun se voitti HIFK:n vieraskentällä maalein 1–0. Edellinen 29 ottelun ennätys vuosilta 1980–1981 oli Oulun Palloseuran hallussa.

Simo Valakarin valmentama KuPS kärsi edellisen tappionsa Veikkausliigassa 29. toukokuuta 2021, ja sen jälkeen voittoja on tullut 23 ja tasapelejä seitsemän.

Uusi ennätys on merkkipaalu Valakarille, pelaajille ja totta kai myös pääomistaja Ari Lahdelle, joka on syytänyt miljoonamäärin rahojaan seuraan. KuPS ei ole samanlainen tähtisikermä kuin HJK, mutta silti se on pystynyt tasaisempaan suorittamiseen kuin Klubi.

Viime vuosikymmenellä Valakari kävi SJK:n päävalmentajana haastatteluissa, kun Motherwell ja Kilmarnock etsivät päävalmentajaa. Viime ja tällä kaudella Valakari on lyönyt tiskiin takavuosiakin paremmat näytöt osaamisestaan niin europeleissä kuin kotimaassakin. Voisi kuvitella, että Valakari kiinnostaisi ulkomailla, mutta totuus on toinen.

Todennäköisesti Valakarin pitäisi toistaa samanlainen tappioton sarja jonkin maan alasarjassa ennen kuin ulkomaiden pääsarjat kiinnostuisivat. Suomesta ja Veikkausliigasta ei etsitä valmentajia.

Vuonna 2018 KuPSin silloinen päävalmentaja Jani Honkavaara olisi hyvien tuloksiensa ansiosta päässyt Belgian toisella sarjatasolla pelanneeseen Union Saint Gilloiseen. Harvinaiseen tarjoukseen olisi ehkä kannattanut tarttua – sellaisia kun ei ihan joka vuosi tule suomalaisille. Kaksi vuotta myöhemmin Union nousi pääsarjaan ja voitti sen tänä vuonna. Enää sieltä ei soitella Suomeen.