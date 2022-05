Kanadan keihäänkärki Pierre-Luc Dubois’n tie on ristennyt suomalaistähtien kanssa. 23-vuotias keskushyökkääjä hehkuttaa Helsingin sähköpotkulautoja ja nauttii saunomisesta.

Pierre-Luc Dubois on Kanadan kirkkaimpia tähtiä.

”Columbus Blue Jackets ylpeänä valitsee Cape Breton Screaming Eaglesista Pierre-Luc Dubois’n.”

Ville Sirénin, Columbuksen kykyjenetsintäpomon, lausumat sanat Buffalossa tekivät lähtemättömän jäljen suomalaiseen kiekkoyleisöön. Jarmo Kekäläisen johtama seura valitsi Dubois’n ennen Jesse Puljujärveä, jota oltiin ennakkospekulaatioissa odotettu kolmosvaraukseksi.

Dubois ehti pelata Columbuksessa reilut kolme kautta. Sitten Kekäläinen kauppasi pois Columbuksesta halunneen Dubois’n Winnipegiin vaihdossa Patrik Laineeseen ja Jack Rosloviciin.

Viimeistään siinä vaiheessa Dubois oli erittäin tuttu nimi suomalaiselle urheiluyleisölle – muillekin kuin NHL:n seuraajille.

Pierre-Luc Dubois’n NHL-ura alkoi Columbuksessa.

Nyt Dubois on Helsingissä. Kanadan parasta pistemiestä hymyilyttää Nordenskiöldinkadun kiekkopyhätössä. Dubois on loistava pelaaja, mutta tietää itsekin, mistä hänet tunnetaan parhaiten täällä päin maailmaa.

”Se on hauskaa. Tuntuu, että aika monille olen se jätkä, joka treidattiin Laineeseen.”

Ja joka varattiin Laineen ja Puljujärven välissä NHL-draftin kolmosena 2016.

”Monet suomalaiset eivät ehkä tykkää minusta niin paljoa”, Dubois arvelee.

Hän hehkuttaa Lainetta loistavaksi pelaajaksi.

”Olimme tekemisissä ennen varaustilaisuutta eri tapahtumissa. Olen myös kuullut Columbuksen jätkiltä, että hän on tosi hauska kaveri. Hänellä on myös laukaus ja maalintekokyky, jota ei voi opettaa. Sellainen kyky joko on tai ei ole.”

”Hänen peliään on hieno katsoa, mutta ehkä lisäksi pääsen joku päivä pelaamaan hänen kanssaan samassa jengissä.”

Suomi ja Helsinki ovat tehneet vaikutuksen kanadanranskalaiseen tähtipelaajaan.

Voittaminenkin auttaa, kuten hän sanoo, mutta puhtaan pelin lisäksi kanadalaiset ovat nautiskelleet kaupungista.

”Olen käyttänyt varmaan 150 euroa Lime-scooteihin. Ne ovat olleet iso bonus”, Dubois myhäilee kaupungilta löytyvistä vuokrattavista sähköpotkulaudoista.

Laitteet ovat käyneet kaupaksi myös pelikavereille.

”Ekoina päivinä oli ehkä pari–kolme jätkää, mutta sitten yhtäkkiä niitä olikin hotellilla parkissa 35. Olen pahoillani paikallisten puolesta, jotka eivät löydä sähköpotkulautoja ja joutuvat kävelemään”, Dubois hymyilee ja mainitsee, että muutkin MM-joukkueet ovat hyödyntäneet samaa liikkumismuotoa.

Kanadan Pierre-Luc Dubois viihtyy Helsingissä.

Kanadan joukkue on löytänyt Helsingistä omat kantapaikkansa.

”Green Hippo on meidän mestamme. Käyn siellä joka aamu aamiaisella”, Dubois mainitsee.

”Perheemme saapuvat tänne pian. Pyörimme sitten varmaan vielä enemmän keskustassa katselemassa paikkoja. Kaupunki on kaunis, täällä on paljon nähtävää.”

Helsingin jäähalli on koruttomampi kuin modernit NHL-areenat, mutta vanhan liiton kiekkopyhättö on miellyttänyt kanadalaistähteä.

”Tämä on kiva paikka. Koppi on loistava, siellä on kiva sauna, joka on jatkuvasti kuumana.”

Dubois ilmoittaa kuluttaneensa lauteita ahkerasti.

”Oh yeah! Totta kai, kun olemme täällä, niin otamme siitä ilon irti. Kopissa on myös hyvä hierontatuoli, jossa olen istunut parisenkymmentä minuuttia joka aamu.”

Kanadan pukukoppi on Helsingin IFK:n liigajoukkueen tavanomainen pukukoppi.

Hallin kompaktius miellyttää sekin.

”Harjoitushalliin pääsee kymmenessä sekunnissa. Ei tarvitse ottaa bussia tai muuta vastaavaa. Se on ollut kiva.”

Dubois sytytti heti kolmeen Kanadan ensimmäiseen otteluun punalampun neljästi.

Joukkueen ahkerin maalintekijä paljastaa olevansa myös pitkälti mies joukkueen maalibiisin takana.

Lou Began klassikko Mambo No. 5 raikaa Jäähallissa, kun Kanada lyö limpun häkkiin.

Naisten nimiä vilisevä kappale on hilpeyttä herättävä valinta.

”Olimme dösässä, kun juttelimme siitä. Sanoin, että olemme Euroopassa. Meidän pitää ottaa joku biisi, joka ei ole mikään NHL:n maalibiisi.”

”Joku, jonka tahtiin jengi voi tanssia ja laulaa. Selailin biisejä kännykästäni ja kappale tuli jostain mieleeni. Jätkät rakastivat sitä. Tarttuva biisi. Se on tärkeintä”, Dubois virnistää.

Dubois'sta tulee heinäkuussa rajoitettu vapaa agentti. Hänen kaksivuotinen, kymmenen miljoonan dollarin sopimuksensa päättyy, ja edessä ovat taas uudet sopimusneuvottelut.

Viisivuotisella NHL-urallaan hän jäi ensi kertaa ulos pudotuspeleistä, mutta miesten MM-jäillä Dubois on silti jo kolmatta kertaa.

”On perseestä, kun ei pääse pudotuspeleihin. Koko vuoden tähtäin on päästä sinne ja voittaa Stanley Cup. Pettymys oli hirveä ja kausi NHL:ssä vähän turhauttava, mutta yritämme voittaa täällä kultaa ja saada fiilistä voittamisesta.”

"Jos voitamme, kesä ei tunnu ihan niin pitkältä.”

NHL:n pudotuspelit ovat edenneet toiselle kierrokselle. Dubois pitää itsensä kartalla siitä, mitä tapahtuu ja tarkkailee erityisesti kavereidensa otteita. Kanadan aktiivisimpia pleijareiden seuraajia hän ei ole.

”Minulla on hyvät unenlahjat. Jotkut jätkistämme heräävät viideltä tai kuudelta aamulla katsomaan pelejä, mikä on aika huvittavaa. Olen itse katsonut highlighteja, mutta en halua katsoa liikaa. Se on vähän turhauttavaakin, kun ei itse ole enää mukana”, Dubois sanoo.

Kanada on ollut turnauksessa todella vakuuttava. Kuten Dubois sanoo itsekin, joukkue on erinomaisella tavalla ilmoittautunut töihin joka kerta hallille saapuessaan. Kaupungista nautitaan, mutta harjoituksissa ja peleissä on sata lasissa.

NHL:ssä 60 pistettä tällä kaudella tehnyt Dubois on ollut Kanadan tehokkain pelaaja alkusarjassa.

Pelaajat pääsevät maajoukkueessa myös tutustumaan uusiin ihmisiin.

”Se on yksi syy tulla tänne. Pääsee tapaamaan uusia pelaajia, koutseja ja huoltajia. On itse asiassa aika hullua, miten hyvin olemme tulleet jo viikossa yhteen. On ollut tosi, tosi kivaa.”

”Täällä on jätkiä, joita vastaan olen pelannut kuluneen kauden, toisia vastaan 5–6 vuotta. Joitakin vastaan en edes ole pelannut. Meillä on nuoria ja vanhoja pelaajia, ja kun itse asetun välimaastoon, voin hengailla molemmissa porukoissa.”

Tilaa MM-kisojen uutiskirje osoitteesta hs.fi/urheilukirje/

Lue kaikki MM-jääkiekon kisajutut osoitteessa hs.fi/aihe/jaakiekon-mm-kisat/