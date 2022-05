Leijonat ja Britannia luistelevat Tampereella kaukaloon jo kello 16.20.

Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa MM-kotikisojen alkulohkon otteluitaan harvinaista vastustajaa vastaan. Leijonat kohtaa Britannian vasta neljättä kertaa.

Britannia oli pitkään ainoa maajoukkue, jota Suomi ei ollut onnistunut voittamaan. Suunta kuitenkin kääntyi MM-kultakeväänä 2019, jolloin Leijonat kaatoi 17. toukokuuta pelatussa alkulohkon ottelussaan Britannian 5–0.

Perjantaina Leijonilla on mahdollisuus nousta otteluvoitoissa Britannian rinnalle. Suomi hävisi vuoden 1951 kisoissa 3–6 ja vuoden 1962 kisoissa 5–7.

Suomi on aloittanut MM-kisat kolmella voitolla ja yhdellä tappiolla. Leijonat kaatoi kolmessa ensimmäisessä turnausottelussaan Norjan (5–0), Latvian (2–1) ja Yhdysvallat (4–1). Ruotsille Suomi hävisi voittomaalikilpailussa (2–3).

Britannia on hävinnyt kaikki neljä otteluaan. Ainoan pisteensä se on saanut Norjalta hävityn voittomaalikilpailun (3–4) jälkeen. Varsinaisella peliajalla on tullut takkiin Tšekiltä (1–5), Ruotsilta (0–6) ja Yhdysvalloilta (0–3).

HS seuraa ottelua hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tämän jutun alaosasta.

