Valioliigan mestaruus ratkeaa päätöspäivänä, ja samalla selviää pysyykö Liverpoolin neljän pokaalin tavoite elossa.

Englannin Valioliigan mestaruus ratkeaa sunnuntaina päätöskierroksella, ja samalla selviää jatkaako Liverpool neljän pokaalin jahtaamista. Liigacupin ja Englannin cupin voittaneella Liverpoolilla on vielä mahdollisuus voittaa tällä kaudella Valioliigan lisäksi Mestarien liiga, jonka finaalissa se pelaa Real Madridia vastaan.

Neljän pokaalin voittaminen olisi historiallinen saavutus, johon ei ole kyennyt aiemmin yksikään englantilaisseura. Suurista jalkapallomaista Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa se ei olisi edes mahdollista, sillä niissä on vain yksi kansallinen cup-kilpailu.

Perinteisesti neljän pokaalin saavutukseen ei lasketa Fifan seurajoukkueiden mestaruusturnausta tai Uefan Super-cupia.

Euroopassa neljään pokaaliin on yltänyt vain Skotlannin Glasgow Celtic kaudella 1966–1967, kun Jock Steinin valmentama Celtic voitti Euroopan cupin, Skotlannin silloisen pääsarjan ykkösdivisioonan, Skotlannin cupin ja Skotlannin liigacupin. Celtic voitti myös paikallisen Glasgow-cupin, mutta sitä saavutusta ei lasketa samaan kategoriaan kuin muita kilpailuja samalla kaudella.

Valioliigan mestaruudesta vielä taistelevan Liverpoolin pitäisi päätöspäivänä voittaa Wolverhampton Wanderers ja toivoa, että Manchester City ei voittaisi Aston Villaa. Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp väitti ratkaisuottelun alla, että joukkueella ei ole paineita.

”En voi puhua muiden kokemasta paineesta, mutta meillä ei ole paineita”, Klopp sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Tiedämme, että meidän pitää voittaa ottelu, mutta olemme olleet samassa tilanteessa jo jonkin aikaa. Ei ole mitään jossittelua. Meidän tilanteemme on myönteinen. Jos meillä olisi jotain hävittävää, tilanne olisi erilainen, mutta siitä ei ole kyse.”

Sunnuntain tilanne on kuin takauma kolmen vuoden takaa. Kaudella 2018–2019 Liverpool hävisi kamppailun mestaruudesta Cityä vastaan viimeisellä kierroksella.

Kloppin mukaan hänen joukkueensa tekee sunnuntaina elämän vaikeaksi Pep Guardiolan valmentamalle Manchester Citylle.

“Suurimmat tappiot elämässäni ovat johtaneet suurimpiin menestyksiini elämässäni, missä ikinä olen ollutkin”, Klopp sanoi.

”Mitä ikinä tapahtuukin sunnuntaina, me emme pysähdy. Emme lakkaa yrittämästä. Kyllä, meillä on paras vastustaja maailmassa [City], mikä on harmi, ja heillä on meistä niskaote, mikä ei ole mukavaa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.”

City jahtaa neljättä mestaruuttaan viiteen vuoteen. Liverpool hakee toista mestaruuttaan sitten kauden 2019-2020.

Manchester City-Aston Villa ja Liverpool-Wolverhampton sunnuntaina kello 18.00. Viasport 2 ja Viasport+ kanavat näyttävät ottelut.